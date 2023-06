DEVOJKA PLAKALA DOK JE OPISIVALA SEĆANJA IZ ŠKOLE GLUME: To što mi je uradio za mene je silovanje...

U Višem sudu u Beogradu danas je suđenje Miroslavu Aleksiću, režiseru i vlasniku škole glume koji se tereti za silovanje i seksualno zlostavljanje polaznica svog studija od kojih su žrtve mahom bile maloletne.

Četvrta oštećena devojka u predmetu koji tereti Aleksića za silovanje i zlostavljanje za govornicom se više puta rasplakala prilikom davanja iskaza i bila je vidno uznemirena.

-Ostajem pri svemu što sam do sada rekla - rekla je ona na početku suđenja.

Pričala je šta je sve proživela u školi glume.

- Govorio mi je konstantno da sam glupa, glupača i moje samopouzadnje je u uništio! Postala sam još labilnija osoba nego što sam bila, iako sam samo godinu dana pre toga preživela vršnjačko nasilje.

Kako je dalje opisala njoj je bilo veoma neprijatno da pohađa Mikinu školu, ali je terala sebe da ide kako bi očvrsnula i postala spremna za život koji nije bajka.

- Govorio nam je da naši emotivni partneri treba da budi grubi prema nama! Treba dan kažu: "Skidaj gaće!", a ne da nas lepo zamole da budemo intimni - rekla je oštećena devojka pa se potom opet rasplakala.

- To što je Mika uradio meni je za mene silovanje, kako se to pravno kategoriše meni je dalje nevažno, za mene je ovo silovanje. Skinuo mi je gaće, dodirivao me je po zadnjici, sve to je za mene silovanje!

Ona je dalje dodala da nije imala snage da prijavi Aleksića i da je sve to duboko potisla u sebi, ali da se naj taj korak odlučila u novembru 2020.

- Milena Radulović me je pozvala kod sebe i okupile smo se mi devojke kod nje kući. Dosta devojaka za koje se pričalo da su preživele isto nisu došle, plašile su se kao i ja, ali sam skupila snage i došla. Tada je svaka od nas ispričala šta joj je sve Mika radio - rekla je ona i dodala da se ona za seksualno zlostavljanje poverila glumici Ivi Ilinčić kada se to dešavalo u maju 2015. jer su bile zajedno u grupi.

- Mislim da je Iva rekla Mileni za mene i tako je ona saznala. Kada je Aleksić uhapšen ja sam sama otišla u policiju nakon nekoliko dana i prijavila ga. Moji roditelji tada ništa nisu znali.

Kako je dalje navela, njeni roditelji su veoma teško podneli saznaje da im je učitelj napastvovao ćerku.

- Došla sam kući i počela da čitam iskaz iz policije naglas. Počeli su da plaču i nisu mogli da veruju šta sam sve doživela - rekla je oštećena u suzama, a potom dodala:

- Mika je kriv što nisam imala snage da svojim roditeljima kažem šta sam preživela u toj kancelarije posle časa kad sam krenula da platim članarinu! On je kriv sa tom svojim da naši roditelji ne treba da znaju šta se dešava iza zatvorenih vrata u studiju.

