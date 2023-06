KOMBIJEM USMRTIO DEČAKA (4) KOD NIŠA, PA OTIŠAO U POŠTU DA PLATI RAČUNE: Mislio sam da sam pregazio crevo' DANAS NASTAVLJENO SUĐENJE

Suđenje Nišliji Slavoljubu Jociću (59) optuženom za teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja jer je 12. maja 2021. godine u selu Popovac dostavnim vozilom "citroen džamper" usmrtio četvorogodišnjeg Edina Krstića, danas je nastavljeno saslušanjem svedoka.

Pred Osnovnim sudom u Nišu iskaz su dale Andrijana i Danijela Alimanović koje su u momentu nesreće bile u društvu majke stradalog dečaka Kristine Krstić. Obe su posvedočile da se mališan nalazio na travnatoj površini kada je Jocić skrenuo ka njemu, te da ga trava nije zaklanjala ali su priznale da nijedna ni druga nisu videle da ga je kombi udario. Međutim, odgovarajući na pitanje punomoćnika porodice pokojnog dečaka advokata Maje Zdravković o Jocićevom ponašanju nakon tragedije, Danijela ga je teško optužila.

- Samo je pogledao, nije nam prišao niti ponudio pomoć već je otišao u poštu da plati račune - kazala je svedok. Reagovao je optuženi Jocić upitavši da li je ponudio Kristini da nju i dete odveze do bolnicu ali je Danijela kazala da je tada za Edina već bilo kasno.

- Kada je dete već bilo gotovo okrivljeni je rekao Kristini uđe u kombi da ih odveze u bolnicu. Bila sam pod stresom, ne sećam se da li je Kristina to učinila - opisala je svedokinja tragediju.

Danas je trebalo da bude saslušan i svedok Nikola Dinić koji je na izdržavanju zatvorske kazne u KPZ Valjevo odakle nije doveden sa obrazloženjem da je glavni pretres u niškom sudu zakazan prerano. Radi njegovog i saslušanja veštaka saobraćajne struke Dejana Bogićevića nastavak suđenja je zakazan za 2. oktobar.

Jocić je optužen za teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja jer je, kako tvrdi tužilaštvo, prilikom isključivanja sa kolovoza skrenuo na travnatu površinu koja nije namenjena za saobraćaj i pregazio dete, nanevši mu teške povrede glave i grudnog koša od kojih je preminulo na licu mesta. Osnovno javno tužilaštvo zatražilo je da mu se izrekne kazna zatvora u trajanju od najmanje šest godina i mera bezbednosti zabrane upravljanja motornim vozilom „B“ kategorije u periodu od tri godine.

Nije osetio udarac, mislio da je pregazio crevo

Jocić je u prethodnom delu glavnog pretresa negirao krivicu za tešku nesreću.

- Iskusan sam vozač, uradio sam sve po propisu, dao desni migavac, vozio sam brzinom oko 20 do 30 kilometara na sat, kada sam skrenuo nisam video ni dete niti bilo koga drugog ispred sebe – opisivao je Slavoljub šta je prethodilo tragediji.

Objasnio je da nije osetio nikakav udarac, te da nije imao pojma da je pregazio dete sve dok nije čuo viku ljudi koji su stajali u blizini.

- Čuo sam jednog čoveka kako viče: - "Stani, stani, kreni nazad!". Krenuo sam metar unazad i zaustavio se, pomislio sam da sam nagazio kabal ili neko crevo. Izašao sam iz kombija, video sam majku dečaka kako ga drži u rukama. Ušla je u vozilo i tražila da je odvezem u Hitnu pomoć. Tada sam je upitao gde joj je bilo dete, a ona mi je kazala da se igralo u travi. Upozorio sam je da nam do Hitne pomoći treba petnaestak minuta, a da smo na pet metara od seoske ambulante te da je za dete bolje da ga tamo odnesemo. To smo i učinili, doktori su prihvatili dečaka i to je to – zaključio je Jocić..Današnjem suđenju prisustvovao je otac žrtve Bojan Alimanović koji je novinarima kazao da je suđenje za njega suviše stresno, ali da se nada da će pravda biti zadovoljena.

Neutešna porodica se nakon Edinove smrti odselila iz Popovca u Vlasotince gde su pre devet meseci dobili ćerkicu koju su u spomen na stradalog sina nazvali Eldina.

Autor: