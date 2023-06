Zoran Marjanović nije ubio suprugu Jelenu. Nema motiva, dokaza, rezultat veštačenja, niti izjava svedoka, koji ukazuju na to da je on počinilac zločina.

Od njegove odbrane se skrivao svaki materijalni trag, koji govori o njegovoj nevinosti. Sakriven je i iskaz žene, koja je kobnog dana sa četvorogišnjim detetom bila na nasipu Crvenka, a koja neverovatno liči na ubijenu Jelenu. Nju je motociklista sa crnom jaknom jurio da ubije. Prvostepena presuda je nerazumljiva, kontradiktorna i nelogična.

Ovako bi se najkraće mogle sažeti žalbe četvorice advokata Stefana Jokića, Aleksandra Zarića, Nikole Dumnića i Veljka Delibašića, branilaca Zorana Marjanovića, koji je prvostepeno osuđen na 40 godina robije.

Njihovim obraćanjem sudijskom veću Apelacionog suda, koje čine sudije - Snežana Popović, Rastko Popović, Mijodrag Majić, Marko Jocić i izvestilac Snežana Jovanović, završen je javni deo sednice, na kojoj se razmatraju žalbe na presudu, koju je donelo veće Više suda u Beogradu, kojim je predsedavala sudija Jelena Škulić. Prethodno je apelacioni tužilac ostao pri stavu da su žalbe neosnovane.

Advokat Jokić je precizirao da su veštaci u svojim nalazima i mišljenjima zaključili da je na učiniocu ovog ubistva moralo biti tragova krvi ubijene žene, što na okrivljenom nije pronađeno, dodajući da su veštaci na glavnom pretresu bili decidni da je na sebi morao da ima krvi u slučaju da je počinilac krivičnog dela.

- Gotovo neverovatno zvuči da je on trčao sa detetom nasipom, stigao Jelenu, odvukao do kanala, ubio, vratio se do male Jane, koja je na nasipu - prokomentarisao je Jokić. - U pozivu upućenom policiji gde prijavljuje nestanak supruge, čuje se glasovi prolaznika. Bar neko od njih bi bar video da je blatnjav, krvav, mokar... Molim vas da ovu nepravdu prema ovom čoveku polako počnemo da ispravljamo.

Branilac Zarić je odmah sve prisutne u sudnici broj 11 Apleacionog suda šokirao tvrdnjama da je tokom istrage dobar deo dokaza sakriven. Pomenuo je, pored ostalog, snimke sa nadzornih kamera porodične kuće Jahović na nasipu Crvenka, u blizini mesta zločina, a onda je sve prisutne šokirao kada je iz spisa izvukao fotografju misteriozne crne žene:

- Iammo izjavu ove žene overenu kod notara. Njeno ime je u spisima policije od 30.maja 2016. godine. Tamo smo i došli do nje. Ona neverovatno liči na Jelenu. Tog dana je sa četvorogodišnjim detetom bila na nasipu. Jurio je motociklista sa crnom kožnom jaknom. Ona je sve to ispričala policiji. Nikada nije saslušana tokom istrage. Zašto?! Mi za taj izveštaj smo saznali tek nedavno. To se krilo. Zašto nije pronađen taj motociklista?!

Advokat Zarić je naveo da su cela porodica Marjanović, kao i kuma Vera Vukomanović, bili na merama, prisluškivani, a u autu "mercedes" postavljen im je džps uređaj. Ništa inkriminišuće nije otkriveno. Ovaj branilac je istakao i da brojni svedoci, koje je Marjanović naveo, nisu ispitani ispitani na glavnom pretresu, iako su bili na nasipu:

- Neki od tih ljudi su u policiji odbili poligraf - naveo je Zarić. - Ispod nokta ubijene, na ramfli od trenerke i na njenoj patici, nađen DNK nepoznate muške osobe, a koji ne pripada Marjanoviću. U jednom delu presude se navodi da ima blata na pantalonama, a onda da se presvukao.

Branilac Nikola Dumnić je kazao da u presudi ne postoji obrazloženje kojim predmetom je Jelena Marjanović ubijena, kao i gde je taj predmet nakon ubistva bačen. On je rekao da ukoliko je pronađen isti tip blata na Marjanavićevim nogavicama kao što je bio u kanalu gde je ubijena njegova supruga, nije moguće da krv ne završi takođe na tim istim nogavicama. Dumnić je napomenuo i da je evidentno da su selektivno uzimani delovi izjava određenih svedoka, kao i da je cela presuda neozbiljna i bizarna.

Prema rečima advokata Delibašić, Zoran Marjanović nije imao pravično suđenje, navodeći da je predsednica veća pošto poto htela da ga osudi, pa je čak "izigravala" tužioca, kršeći odredbe ZKP, a sve na štetu okrivljenog. On je istakao da sud nije cenio izjavu njihove maloletne ćerke koja tvrdi da je sve vreme bila sa ocem na nasipu, dodajući da je to neoboriv alibi Marjanoviću.

Branioci su ukazali da u presudi nije objašnjen ni motiv ubistva Jelene Marjanović, odnosno motiv zbog čega bi je njen suprug ubio. Takođe, kako tvrde branioci, sud nije obrazložio na koji način je Marjanović učinio svoj telefon nedostupnim, pošto veštaci tvrde da ga nije ugasio niti prebacio u avio mod. Marjanović se složio sa rečima svojih branilaca.