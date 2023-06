MASOVNA PUCNJAVA U AMERICI Ubijeno najmanje 15 osoba ispred tržnog centra

Trenutno je dostupno samo nekoliko detalja.

Incident se dogodio oko 12 I 30 u nedelju kada je pucano u blizini raskrsnice Honeisuckle Rose Lane i Route 83 (Kingeri autoput) u okrugu DuPage.

Svedoci su rekli da se okupljanje dešavalo ispred malog tržnog centra kada je došlo do pucnjave. Procenjuje se da je u tom području bilo okupljeno od 200 do 300 ljudi.

besides Ace and myself, is anyone else listening to this #Massshooting?