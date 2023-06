AUTOBUS TOG DANA NIJE KRENUO IZ KIKINDE! Porodica i prijatelji se pitaju da li je OVO bio znak da Radovan ne treba da ide u Grčku

Radovan Juračić (44) iz Kikinde, kojem se od 29. maja svaki trag gubi u Grčkoj, trebao je dan ranije da pođe autobusom iz Kikinde za Novi Sad, ali je taj popodnevni polazak otkazan. Kako Informer saznaje, nestalog Kikinđanina je do Novog Sada kolima prevezao njegov očuh Ivan Markov, jer je Radovan insistirao da iz Srbije krene baš 28. maja.

Neke znakove pored puta koje nam život postavlja, možemo da vidimo ili ne vidimo, i tumačimo kako želimo. Da li je otkazivanje podnevnog polaska autobusa iz Kikinde za Novi Sad, odakle je nestali Radovan pošao za Atinu, bio znak da uopšte ne kreće na put? Prema rečima našeg dobro obaveštenog izvora, Radovana je očuh odgovarao da krene tog dana u Grčku.

-Bila je to nedelja, 28. maj. Ivan mu je rekao da pođe na put neki drugi dan, kao da mora baš sada, kada je već otkazan autobus za Novi Sad. Međutim, Radovan nije želeo ni da čuje za to. Uzvrpoljio se, unervozio, kazao je da bilo kako treba da stigne do Novog Sada. Odgovorio je da ima zakazan razgovor za posao i da mora da stigne na ostrvo Kos u dogovoreno vreme. Ivan je onda Radovana kolima odbacio do Novog Sada, odakle je u 15 časova krenuo autobusom za Atinu. Tamo se ukrcao na kobni brod - kaže izvor.

Iako je već par puta odlazio na ostrvo Kos kod svog kuma gde je nalazio sezonske poslove, kao dobar elektroničar i električar, nestalog Kikinđanina je iz Kikinde, kao nikada do sada ispratila gotovo cela uža porodica.

-Svi su došli na autobusko stajalište. Majka Radoslava vozila je bicikl i videlo se da je žurila, sreo sam je u prolazu. Rekla mi je da ide da isprati sina Radovana koji polazi iz Kikinde za Novi Sad, odakle će ponovo autobusom za Atinu, pa brodom do ostrva Kos. Cela uža porodica se okupila da ga isprati - ističe sagovornik.

On navodi da je Kikinđanin dobro poznavao uslove plovidbe, naročito mehaniku feribota kojim je plovio, jer je ranijih godina održavao motore na jednom od njih.

Admiral grčke mornarice: Neverovatno da je pao sa broda i da to niko nije video

Admiral grčke mornarice predstavio je u emisiji "Svetlo u tunelu" na grčkoj televiziji svoju ekspertsku analizu mogućeg nestanka Kikinđanina Radovana Juračića, za kojeg se sumnja da je njegovo beživotno telo pronađeno 4. juna u blizini ostrva Serifos, na stenama u moru.

-Rasprava se vodila o tome kako se Radovan Juračić našao na mestu na kome je pronađen leš 4. juna u moru. Po rečima admirala, ukoliko leš pripada Radovanu i ako je pao sa broda, na osnovu morskih struja i mesta gde je telo pronađeno, eventualni pad je mogao da se dogodi na 3 nautičke milje od ostrva Syros. Brod je pristao na Syros oko 21. 30 časova i u luci je proveo oko 30 minuta, dok su se određeni putnici iskrcavali zajedno sa motornim vozilima, a drugi ukrcavali. Brod je iz Syrosa isplovio u 22 sata. Dakle, na osnovu ovih podataka, vreme njegovog pada bi moglo da bude između 22.15 i 22.30 časova - preneo detalje iz emisije Radmilo Belić, čovek koji se od početka angažovao za utvrđivanje činjenica oko nestanka Kikinđanina.

Završavajući ovu analizu, admiral je dodao da je prilikom pristajanja broda uvek najveća gužva napolju, jer većina ljudi posmatra ostrvo na kome se pristaje.

- Upravo zbog toga zvuči neverovatno da ukoliko neko padne sa broda, baš niko od zaposlenih na brodu i putnika to ne primeti – rekao je admiral u pomenutoj emisiji.

Sve će znati za 12 dana

U toku je obdukcija tela pronađenog u Grčkoj, u blizini ostrva Serifos na stenama u moru i DNK analiza, kojom će se utvrditi genetička identifikacija pronađenog tela i majke Radovana Juračića. Rezultati testiranja pokazaće da li pronađen leš pripada nestalom Kikinđaninu, objavili su grčki mediji.

-Ova analiza u ovakvim slučajevima traje do 12 dana takoda još uvek ne znamo rezultat. Čekaju se I rezultati toksikološke analize koja će konstatovati uzrok smrti. Policija čeka taj izveštaj, kako bi odredila dalje postupanje u ovom slučaju - rekao je Belić.