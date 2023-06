RADOVANOVA SMRT OBAVIJENA VELOM MISTERIJE - DNK analiza utvrdiće da li je u grčkom moru nađeno telo nestalog Srbina...

Slučaj Radovana Juračića (44) iz Kikinde koji je nestao 29. maja kada se uveče ukrcao na brod u Atini do ostrva Kos obavijen je velom misterije, a kako se sumnja, njegovo telo pronađeno je u moru na 120 kilometara od Atine. Međutim, tok događaja kobnog dana još uvek nije poznat, sada se čeka samo potvrda da li je pronađeni muškarac nestao Srbin.

Kako nezvanično saznajemo, naš Interpol obratio se grčkom Interpolu kako bi potvrdili da li je u moru nađeno Radovanovo telo.

- Naš Interpol se obratio grčkom koji je dosta pasivan. Tražili su potvrdu da je to nestali Srbin i sada čekaju odgovor. Tražili su upit kako bi uradili DNK analizu i na Sirosu i u Kikindi - navodi izvor "Blica".

Kako dalje navodi izvor blizak istrazi, Radovanove stvari trenutno su na ostrvu Kos. Međutim, čak i da se utvrdi da je telo nađeno u moru zaista nestali Srbin iz Kikinde, dva detalja govore da će se veoma teško ikada saznati šta se zaista desilo sa njim. Prvi je podatak da na brodu ima samo jedna kamera, koja nije snimila eventualni Radovanov pad u more, i drugi je zbunjujuća činjenica da putnici sa tog broda nikako ne mogu da padnu u more, već samo na palubu.

Kako smo ranije pisali, grčka policija sumnja da se Juračić utopio, a prema nezvaničnim informacijama njihove tvrdnje potvrđuje i činjenica da se tetovaže koje je imao muškarac čije je telo izvučeno iz mora po opisu poklapaju sa onima koje je imao nestali Srbin.

- Grčke vlasti su mislile da je telo koje je izvučeno iz vode telo migranta. Međutim, tada su primetili brojanicu na njegovoj ruci, koja im je ukazala da ipak nije. Tada su krenuli u istragu - kaže izvor "Blica".

Kako bi grčke vlasti bile sigurne u svoje sumnje, preko Interpola će tražiti DNK porodice nestalog Radovana koji bi trebalo da im pomogne u rasvetljavanju svih okolnosti i potvrđivanju identiteta.

Pronađen pasoš posle dve nedelje

Paralelno sa tim, policija je na brodu na koji se ukrcao Radovan pronašla njegov pasoš.

- To je čudno jer su dve nedelje pretraživali brod. Radovanova porodica traži kamere sa video nadzora kako bi se utvrdilo šta se dogodilo kobne noći. Ono što otežava istragu jeste što je na brodu postojala samo jedna kamera i to kod bara. Takođe, ne zna se kako je mogao da padne sa broda u more jer kada se padne sa broda, pada se direktno na palubu - kaže izvor "Blica" upoznat sa slučajem.

Ranije su pronađeni torba i telefon koji odgovaraju opisu koji je dala porodica nestalog Radovana.

Njegove stvari bi trebalo da prepozna Radovanov kum.

Podsetimo, Radovan Juračić (44) iz Kikinde, nestao je 29. maja kada se uveče ukrcao na brod u Atini do ostrva Kos.

Kobnog dana on se ukrcao na trajekt u Atini oko 18 časova. Dva sata kasnije, tačnije oko 20 časova, čuo se sa suprugom Draganom, kojoj je rekao da se ukrcao na trajekt za Kos.

Njegova supruga Dragana Juračić istakla je ranije da se poziv tada prekinuo jer je veza bila loša, te da se njen suprug od tada više nije javljao.

- Zvala sam ga u utorak oko 7 ujutru, ali se nije javljao, a negde oko 12 časova telefon je ugašen i više nema signala. Poslednji put je lociran na Rodosu - rekla je ona tada.