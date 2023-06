OTKRIVEN NOVI DETALJ U SLUČAJU ANE VOLŠ - Nestanak srpkinje prve prijavile kolege

Nestanak Srpkinje Ane Volš (39) u novogodišnjoj noći iz njenog doma u Kohasetu kod Bostona u SAD prve su prijavile njene kolege iz Vašingtona, pošto se četiri dana nije pojavila na poslu. Anin muž Brajan je to krio i za sve to vreme nije zvao policiju da prijavi ženin nestanak.

Ove nove činjenice iz istrage, koje su otkrile američki mediji, bacaju novu sumnju na Brajana da ju on ubio Anu u kući posle dočeka Nove godine i njeno telo spalio na deponiji.

Naime, američki CNN prenosi da, prema dokumentima koji su sačinjeni tokom istrage, Brajan nije prvi prijavio Anin nestanak, već njen poslodavac.

- Ovo bi mogao da bude još jedan dokaz da je Brajan možda hteo da kupi sebi da više vremena kako bi uklonio dokaze zločina. Da li je to zaista tako, biće utvrđeno tokom suđenja Volšu, koje je nedavno počelo - piše CNN.

Brajan, koji sa Anom ima tri maloletna sina, nalazi se u pritvoru i suočen je sa optužbama za ubistvo uprkos tome što se ona i dalje vodi kao nestala. Američko tužilaštvo je, navodno, već prikupilo gomilu dokaza da smesti Volša do kraja života u zatvor.

Nedavno se, međutim, pojavio još jedan dokaz koji je uneo pometnju u istragu. Reč je o misterioznom DNK pronađenom u podrumu porodične kuće Volšovih u Kohasetu, koji ne pripada ni Ani, ni Brajanu.

To upućuje na zaključak da je optuženi Amerikanac najverovatnije imao pomagača. Ovaj biološki trag je, kako je potvrđeno, poslat na analizu kako bi se utvrdilo čiji je.

Nastavak suđenja Aninom mužu u avgustu Nastavak suđenja Brajanu Volšu planiran je za početak avgusta, a na poslednjem ročištu održanom u aprilu ove godine svedočila je bebisiterka sinova Brajana i Ane Volš. Osim toga, tužilaštvo je priložilo i dva nova video snimka prikupljenih u toku istrage. Na prvom se vidi Brajan kako baca velike kese za smeće dan nakon nestanka supruge, a na drugom snimku se vidi kako kupuje velike količine hemijskih sredstava za čišćenje kuće.

Ranije se spekulisalo da je možda Brajanova majka Dajana ta koja mu je pomagala u ukljanjanju tragova posle ubistva, pošto je viđena u danima nakon Aninog nestanka, iako je pre toga izbegavala da dolazi kod sina i snaje jer se nije slagala sa njom.

Da li je Anina svekrva učestvovala sa sinom u ubistvu i uklanjanju Aninog tela, ostaje da se vidi.

Anina majka Milanka Ljubičić, koja živi u Beogradu, više puta je ponovila za srpske medije da bi Dajana trebalo da bude detaljno ispitana o svemu, pošto je uvek govorila loše o snaji, a sinu je "punila glavu" da dva od tri sina nisu njegova.

- Nadam se da će se Brajan udostojiti da kaže šta se dogodilo sa mojom Anom, želim da znam istinu. Imam prava na to - kazala je tada Milanka.

Inače, u prvim danima nestanka o Aninoj deci prvo je brinula Brajanova majka, a mališani su potom bili predati tamošnjem Centru za socijalni rad. Milanka je, međutim, otkrila da su deca nedavno predata na staranje njenoj starijoj ćerki, Aninoj sestri.

- Najvažnije je da su oni sada zajedno. Postojao je problem jer su se Brajan i njegova majka protivili tome, ali sud je ipak dodelio decu mojoj starijoj ćerki i njenom mužu - rekla je ona.

Ona je žestoko demantovala spekulacije da je Ana, navodno, imala ljubavnika, a da je to otkriveno nakon što je njena svekrva unajmila privatnog detektiva.

- To su sve nebuloze. Ono što je istina je da je ta žena, kao što sam vam i ranije rekla, uvek loše govorila o mom detetu - istakla je Milanka.

Deca spavala na spratu

Podsetimo, Ana je novogodišnju noć provela u kući sa Brajanom, jednim porodičnim prijateljem i decom, koja su spavala na spratu. Nakon što je prijatelj oko dva sata posle ponoći napustio kuću Volšovih, Ani se izgubio svaki trag.

Pošto se nekoliko dana nije pojavila na poslu u Vašingtonu, iz njene firme su kontaktirali sa Brajanom i pitali ga gde se ona nalazi. On je tada rekao da ni on ne zna i da je mislio da je Ana na poslu. Međutim, kako se ispostavilo, čak ni tada nije pozvao policiju da prijavi nestanak, već su to naknadno uradile Anine kolege.

Brajan je ubrzo priveden najpre zbog ometanja istrage, a potom je i optužen za ubistvo.Telo nesrećne žene do danas nije nađeno, a sumnja se da ju je Brajan ubio i raskomadao u podrumu kuće, a zatim delove njenog tela u kesama za smeće bacio na deponiju, gde se otpad reciklira spaljivanjem.