NESTALOG RADOVANA IZ SRBIJE SADA TRAŽI I INTERPOL! U Grčkoj izvučeno telo iz mora: Sumnja se da je u pitanju Srbin, međutim, jedna stvar govori da je NEMOGUĆE da je to on - EVO ZAŠTO!

Za sada nema zvaničnih podataka da je u Grčkoj nađeno telo nestalog Radovana Juračića iz Kikinde

Telo nepoznatog muškarca izvučeno je iz mora u Grčkoj u mestu Seferos, a sumnja se da je u pitanju nestali državljanin Srbije Radovan Juračić (44) iz Kikinde, međutim za sada nema zvaničnih potvrda.

Naš Interpol obratio se grčkom Interpolu kako bi potvrdili da li je u moru nađeno Radovanovo telo.

Tražili su upit kako bi uradili DNK analizu i na Sirosu i u Kikindi, navodi izvor i dodaje da će se teško utvrditi šta se zaista desilo sa njim kobnog dana, a tome u prilog govore dva detalja.

Prvi je podatak da na brodu ima samo jedna kamera, koja nije snimila eventualni Radovanov pad u more, i drugi je zbunjujuća činjenica da putnici sa tog broda nikako ne mogu da padnu u more, već samo na palubu.

Grčka policija sumnja da se Juračić utopio, a prema nezvaničnim informacijama njihove tvrdnje potvrđuje i činjenica da se tetovaže koje je imao muškarac čije je telo izvučeno iz mora po opisu poklapaju sa onima koje je imao nestali Srbin.

Kako se pisalo, grčka policija je uprvi mah mislila da je u pitanju migrant, a kada su videli brojanicu na njegovoj ruci, tada su krenuli u istragu.

Kako bi grčke vlasti bile sigurne u svoje sumnje, preko Interpola će tražiti DNK porodice nestalog Radovana koji bi trebalo da im pomogne u rasvetljavanju svih okolnosti i potvrđivanju identiteta.

Nikad se nije iskrcao iz broda

Radovan se 28. maja ukrcao u autobus koji je iz Srbije krenuo ka Atini. Zatim je 29. maja trebalo da se ukrca na putnički brod u luci Pirej koji je plovio do ostrva Kos. Međutim, njegov nestanak je prijavljen organizaciji "Smile of the Child" 31. maja koja je odmah objavila detalje o njemu, a na zahtev porodice jer postoji sumnja da mu je život u opasnosti.

Njega je na ostrvu Kos trebalo da sačeka prijatelj, međutim, on tvrdi da se Radovan nikada nije iskrcao iz broda.

Svi oni koji imaju saznanja o Radovanom nestanku ili su ga možda videli na trajektu za Kos, mogu se obratiti nadležnim službama ili pisati Dragani na broj telefona 064 560 67 60, podseća Espreso.

