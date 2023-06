OTIŠAO IZ KAFANE, PA SE VRATIO SA PUŠKOM: Pucnjava odjeknula u Nišu, policija hitno izašla na teren

Nišlija F.Š. (36) uhapšen je neposredno nakon što je ispred jedne kafane u naselju Durlan pucao iz lovačke puške.

On je minulog vikenda bio gost na jednom veselju koje je napustio da bi se ubrzo vratio sa puškom iz koje je ispalio jedan hitac u vazduh.

Građani su alarmirali policiju pa je F.Š. odmah lišen slobode.

- F.Š. je uhapšen po nalogu Višeg javnog tužilaštva zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela nedozvoljeno držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija i izazivanje opšte opasnosti. On je obio zaključane ormare u kojima je njegov otac čuvao lovačko oružje, uzeo pušku a zatim ispred jednog ugostiteljskog objekta pucao iz nje – saopštila je policija. U policijskom saopštenju ističe se da u ovom incidentu nije bilo povređenih.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će uz krivičnu prijavu biti priveden višem javnom tužiocu. Tokom saslušanja biće rasvetljene i sve okolnosti ovog događaja ali za sada sve ukazuje da se F.Š. pokoškao sa nekim od gostiju te da je to bio razlog što se na veselje vratio naoružan.

