'NIJE JE UBIO, IZMASAKRIRAO JE' Jezivo svedočenje policajaca koji su zatekli beživotno telo Suzane iz Novog Bečeja: PRIZOR JE BIO ZASTRAŠUJUĆ!

Roberta M. (39) iz okoline Novog Bečeja uhapšen je zbog sumnje da je ubio nevenčanu suprugu Suzanu M. (41), u selu Bočar.

Policija i pripadnici žandarmerije koji su juče rano ujutru intervenisali u porodičnoj kući u Ulici Maršala Tita u Bočaru nakon dojave da je Robert Milošev (39) usmrtio svoju suprugu Suzanu (41) zatekli su jeziv prizor, saznaje "Blic" iz izvora u policiji.

Prema rečima jednog policajca koji je bio na licu mesta, u svojoj dugogodišnjoj karijeri nije video jeziviji prizor.

- Primili smo poziv od brata osumnjičenog oko 5 sati ujutru da su mu komšije javile da je došlo do pucnjave u kući gde žive Robert i Suzana i da je bilo i tuče. Zbog navodne pucnjave odmah su obaveštene i kolege iz žandarmerije i svi zajedno smo vrlo brzo bili na licu mesta. Kada smo ušli u kuću zatekli smo u kupatilu u kadi beživotno telo žene. Prizor je bio zastrašujuć. Osumnjičeni je nije ubio - izmasakrirao je - priča za "Blic" potreseni policajac.

Osumnjičeni delovao kao da nije svestan šta je uradio

Dodaje da sa osumnjičenim nisu imali nikakvih problema prilikom hapšenja jer se predao bez ikakvog otpora.

- Ne mogu reći ni da se predao jer se tresao kao prut, pričao je nešto nepovezano i delovao je kao da nije ni svestan šta je uradio. O čitavom slučaju obavešteno je nadležno javno tužilaštvo i istraga je u toku. Osumnjičeni će biti podvrgnut detaljnim toksikološkim analizama a pretpostavljam i psihijatrijskom veštačenju a, sudeći po tome u kakvom smo ga stanju zatekli, skoro smo sigurni da je konzumirao i drogu i alkohol. No, to će se znati tek nakon detaljne istrage tako da to ne možemo tvrditi - priča sagovornik.

Telo pokojne Suzane prebačeno je na obdukciju u novosadski Institut za sudsku medicinu.

Kako nezvanično saznajemo, osumnjičeni je u noći između subote i nedelje pucao iz pištolja i pretukao Suzanu koja je pobegla kod komšinice tražeći utočište.

On ju je potom molio da se vrati kući, a kada je nesrećna Suzana na to konačno pristala u ranim jutarnjim satima, Robert joj je navodno naneo povrede nožem, od kojih je preminula.

Uznemirene komšije su obavestile Robertovog brata da se nešto dešava i on je došao kod brata u kuću sa namerom da ga smiri jer je znao da ume pod dejstvom alkohola da bude "nezgodan", te je nakon kraće prepirke shvatio da nešto definitivno nije u redu, te je pozvao policiju.

