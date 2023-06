OGLASILA SE PRIJATELJICA ŽENE UBIJENE KOD BEČEJA: Slala mu je pakete i novac kad je bio u zatvoru! Bila mi je poput ćerke...

S.M. 41) iz Bočara, koju je nožem usmrtio vanbračni suprug R.M. (39) iz Bočara, bila mi je poput ćerke. Pamtiću je kao dobru, poštenu, iskrenu i vrednu osobu. Plakala sam kad sam čula šta se desilo. To za Kurir kaže M.K. iz Bočara.

- Ona i ja smo radile zajedno pet meseci. Znam da je nevenčanom suprugu, dok je bio u zatvoru, slala novac i pakete. Išla mu je i posetu. S.M. je dete za primer, poštena i vredna. Na poslu sam u nedelju čula šta se dogodilo. Suzana mi je bila poput ćerke. Duša me boli zbog nje- rekla je kroz suze M.K., kad se malo pribrala nastavila je:

- On nije bio nikakav čovek. Da je bio dobar, ne bi bio u zatvoru, nasrnuo na rođenog brata i ubio S.M. Koliko je meni poznato, S.M. nije mogla da zatrudni pa je želela da ide na veštačku oplodnju. Nije volela o tome da priča, naravno kao i većina žena. Znam i njenu majku. I nje mi je žao. U našem selu se ovako nešto nikada ranije nije desilo- ispričala je M.K.. Kuća u kojoj živi majka ubijene S.M., nalazi se u susednoj ulici. Kapija je bila zaključana:

- Ne znamo gde je sad naša nesrećna komšinica. Povremeno su se iz dvorišta čuli njeni jauci. Ona u Bočaru živi sa drugim mužem, dok Suzanin otac i brat žive u Kikindi. U istoj ulici živi i R.M. majka. Tu žive i njegova braća. Nakon svega što se desilo celo selo je u strahu, naročito staračka domaćinstva- pričale su komšinice majke ubijene Suzane. Meštanka Bočara, R.K., zatečena je onim što se, u noći između subote i nedelje, desilo u ovom mirnom i malom banatskom selu:

- R.M. se pre nekoliko dana vratio iz zatvora. Po selu se priča da je napao S.M. Ona je pobegla kod komšinice. Kad se, ipak, na njegov nagovor vratila kući, desilo se ono najgore. Strašno, da ne može da bude strašnije. U selu je puno policije, naročito ispred njihove kuće. Ovde je bila i Žandarmerija. I ja o S.M. mogu da kažem sve najlepše - ističe R.K.

Po selu se priča da je policiju pozvao brat od R.M. nakon što je i njega napao i lakše povredio.

Nožem pretio policajcima, u kući i automatska puška

R.M. (39) uhapšen je zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela ubistvo, nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija i napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti. On je, kako se sumnja, oštrim predmetom usmrtio nevenčanu suprugu (41). Prilikom pretresa kuće, policija je pronašla automatsku pušku, četiri okvira i dva metka, kao i biljnu materiju za koju se sumnja da je marihuana i semenke za koje se sumnja da su indijska konoplja. R. M. se sumnjiči i da je prilikom hapšenja, držeći nož u ruci, pretio policajcima. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Zrenjaninu.