SRBIN EKSPRESNO UHAPŠEN POSLE AUTOMATSKE PROVERE U ITALIJANSKOM SMEŠTAJU: Bio na poternici Interpola

Srbin A.D. (47) kako javljaju italijanski mediji uhapšen je po međunarodnoj poternici koju je raspisala Crna Gora, a zbog sumnje da je član kriminalne organizacije koja je na međunarodnom nivou transportovala kokain preko Atlantika.

Naime, prema navodima tužilaštva, osumnjičenom Srbinu, italijanska policija ušla je u trag, tokom boravka u italijanskom naselju Mizurini.

"Sumnja se da je Srbin bio član kriminalne organizacije koja je na međunarodnom nivou učestvovala u plovidbi preko Atlantika od Кanarskih ostrva do Кariba za transport kokaina iz Centralne Amerike u Evropu " navodi italijanski mediji.

On je kako su istakli uhapšen u noći između nedelje i ponedeljka, po međunarodnoj poternici koja je za njim bila raspisana.

" Srbin je otkriven zahvaljujući automastkoj proveri koja je izvršena u smeštaju gde se, osumnjičeni prijavio. Policija je obaveštena da je u Mizurini registrovan gost A.D za kojim se u Interpolovoj bazi podataka traži međunarodna potraga za privremeno hapšenje radi izručenja Crnoj Gori " navodi lokalni mediji.

Naime, muškarac je optužen po međunarodnoj potjernici koju je 29. jula prošle godine raspisao Viši sud u Podgorici, zbog krivičnog djela „stvaranje zločinačke organizacije“ predviđeno Кrivičnim zakonikom Crne Gore, koji predviđa maksimalnu kaznu do 15 godina zatvora.

" Sumnja se da je on od 1. januara 2017. do 31. decembra 2020. godine: prema optužnici, A.D. bio član kriminalne organizacije koja je bila međunarodno umešana u plovidbu preko Atlantika od Кanarskih ostrva do Кariba radi prevoza kokaina,iz Amerike do Evrope" piše italijanski "amicodelpopolo.it".

Nakon fotosignala kojim je potvrđen njegov identitet i nakon što je Služba za međunarodnu policijsku saradnju poslala dokumentaciju u vezi sa krivičnim delima koje mu crnogorske vlasti stavljaju na teret, policija je uhapsila čoveka i prebacili ga u zatvor Beluno.

Autor: