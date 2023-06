UŽIVO! BELIVUKA ČUVAJU 4 STRAŽARA: 'Hrvatin bi priznao i da je video Duška Dugouška, ne znam kako Spasojević nije uplašen za život'

U Specijalnom sudu u Beogradu nastavljeno je suđenje pripadnicima klana Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, osumnjičenima za sedam jezivih likvidacija. Na današnjem ročištu iskaz bi trebalo da daju porodice žrtva, kao i silovani mladić I. S.

17.18 - "Ne znam kako Spasojević nije uplašen za svoj život"

Belivuk je nastavio:

"Spasojević navodi da se Đeneral zove Nenad i da učestvuje u transportu droge od Dimitrijevića do stadiona Partizana, a potom se u daljem iskazu ne slaže s tim svojom iskazom. Takođe, zamolio bih od vas, kada se podigne optužnica protiv Marka i mene zbog pranja para, jer je taj predmet u fazi istrage, da tada pogledate iskaze i da uverićete se da ne priča istinu".

"Lalić se ne seća tablica svojih kola, a seća se registarskih tablica dva kamiona koja idu na primopredaju droge, gde je naveo da mu je to zapalo za oko. Mnogo stvari se ovde ne poklapa, a ne znam kako Spasojević nije uplašen za svoj život kada je išao na primopredaju, gde prema njemu, ne zna koliko droge ide da preuzme. Kako je moguće da nije uplašen da će ga neko od tih ljudi prevariti i da ću ga ubiti ako ne donese onoliko koliko je potrebno. On, zamislite, izjavljuje da je bilo 10 kila kokaina, a ja mu nisam rekao koliko donosi. Strašno. Spasojević predaje drogu ljudima na stadionu, a zamislite šta je zanimljivo, njega kao distributera droge ne pominju ni Lalić, ni Hrvatin".

"Sudija, kad pitate Lalića za tog izmišljenog lika Dedu, Đenerala koji vrši distribuciju droge, vi ste mu rekli čak i prezime u iskazu, a on odgovara da se ne seća. Ne može da se seti jer mu u policiji nisu ni rekli. Zvuči navijački kada vi kažete Laliću: 'jel se zove Nenad?' i kada ga navodite tako. A s druge strane, fomoznog Dede nema na optužnici, jer ne postoji. Sva tri svedoka saradnika su dala različite iskaze o tom Dedi. Ja ću se boriti svim silama da dokažem da grešite, jer neću da me optužite na silu. Šta da dalje kažemo kad su pokušali i da Božidara Stolića, korumpiranog policajca, stavite u naš predmet, a da ne pričam o tome da je ta osoba vršila uviđaj u kući u Ritopeku".

17.15 - Advokat Jokić traži da se uključi klima, ročište se nastavlja

Veljko Belivuk opet je ušao u sudnicu u pratnji četri stražara, a advokat Stefan Jokić traži od sudije da uključi klimu u boksu za okrivljene jer im je previše toplo i okrivljeni se žale.

Ročište se nastavlja.

16.29 - "Hoćete pauzu? Meni ne treba, ja mogu ovako narednih pet dana"

"Hoćete pauzu? Meni ne treba, ja mogu ovako narednih pet dana. Ne treba mi ni voda, ni ništa", naveo je Belivuk, ali je pauza ipak usledila.

Veljko Belivuk je za govornicom u najvećoj sudnici Specijalnog suda u Beogradu na momente delovao nervozno, klatio bi se i rukama gestikulirao da je u pravu sve ono što govori. Ispred njega su bili brojni papiri kojima se služio prilikom izlaganja, dok je s druge strane tokom predočavanja nekih činjenica izgledao samouvereno. Takođe, on je dodao da ima još tri strane svojih primedbi na iskaze svedoka-saradnika, a nakon njega, kako je rekao, detaljisaće Marko Miljković koji isto ima šta da kaže.

16.09 - "Dimitrijeviću se sudi zato što je odbio da me tereti"

"Sad bih nekoliko trenutaka posvetio navodnoj kriminalnoj grupi koju smo navodno organizovali. Spasojević kaže da je hteo da izvrši samoubistvo, a na vaše pitanje šta bi mu se to desilo, on kaže da je to imao takav osećaj, a ja vam kažem da on stoji ovde živ i zdrav i da ga niko nije dotakao. Spasojević je naveo i da je bilo samo pitanje vremena kada ćemo ga ubiti, a daljim iskazima Hrvatina i Lalića samo su potvrdili tu njegovu teoriju, kako bi ne znam šta dobio".

"Lalić je za dve godine poubijao toliko ljudi i sve to zarad nekog vrednog tovara, i ta priča pije vodu, ali kada ga pitamo za koga je vršio te tovare i ko su ti ljudi, on nema odgovor. Pa ko je lud da radi toliko i ubija ljude a da ne dobija ništa za uzvrat. Nema logike i kosi se sa zdravim razumom".

"Tražeći od Lalića odgovor da navede auto po kom je Zviceru slao slao pare za drogu, kako je naveo u iskazu, Marko Miljković ga kasnije u ispitivanju pita za to, a on odgovara onako ljutito "pa tebi sam dao i ti si vozio". Znači iznervirao se jer ne može da navede jer se to nije ni desilo. Niko od nas nikada nije izgovorio frazu 'nema tela, nema dela', pa je l' sad znači to nema droge, nema dela, pitam se ja sad".

"Lalić je takođe slagao sve vezano za Vladimira Dimitrijevića, jer je to najbolji auto-limar u gradu. Dimitrijević je ovde rekao da mu je prećeno kako bi se mi teretili i kako bi me i on optužio, a on je odbio da me lažno tereti, i sada je odlučeno, pošto je on to odbio, ubacili su ga tu priču i sudi mu se".

"Nikog ko nije u optužnici, svedoci-saradnici se ne sećaju. Pa je l' to moguće? Ako dodamo to, pa pozovite Filipa Koraća, koji je skinut sa poternice i optužnice da li je sarađivao sa Čikagom, kog je pomenuo Bojan Hrvatin kada je prodavao drogu. Hrvatin je rekao da je dilovao sa tim Čikagom, koji sarađuje sa Filipom Koraćem. Pa vas ja pitam zašto ne pozovete Koraća i pitate ga da li su tačni ti navodi i da li je sarađivao sa Hrvatinom".

"Hteo bih da dodam i to da mi nije jasno kako smo mogli da šaljemo protivnicima slike žrtava kako bi zastrašili supraničku grupu, a kada je pitam da nam objasni kome i kada, on doslovno kaže da ne može da se seti. Ja ga onda pitam 'A kada ćeš se setiti?". Mi smo zastrašivali protivnike, pravili na desetine slika, a ne može da navede kome. Nijednu osobu nije mogao da navede, jedno je poslato Filipu Koraću, ali o tome ćemo kasnije. Lalić u iskazu kaže da je Živković uzeo i prevario Miljkovića za 700.000 evra, a kasnije navodi kako su pare bile spakovane, kao i kakve su bile novčanice, a sve se to kosi sa izjavom Hrvatina koji je potom naveo da je Lalić pare odneo Miljkovićevoj ženi, tačnije deo".

15.52 - "Hrvatin bi priznao i da je video Duška Dugouška"

Inače, Veljko Belivuk iznosi primedbe na izlaganja svedoka-saradnika u beloj majici, maše rukama i povremeno se klati dok čita svoje spise. Njega na oku drže četri stražara.

"Spasojević zna gde se nalazi wc šolja koja nije montirana, a kada ga ja pitam, on odgovara da ne zna, jer ono što je pričao u svom iskazu je naučeno napamet. To je jasno kao dan".

"Hrvatin bi, i da je video, sad ću biti zanimljiv, Duška Dugouška, rekao da ga je video u toj kući ili na tim fotografijama. Hrvatin pokušava da bude pametan, a verujte, uopšte nije".

"Na slici se vidi da nema palete ispod mašine za veš. Ako se ona ne nalazi tu, ne znam kako Srđan Lalić onda vidi taj uređaj. Pa se pitam kako je moguće da tužilaštvo izjavi da su svedoci bili uverljivi i na osnovu slika koje su detaljno objasnili, a ja vam sada ukazujem na to da nije istina to što su pričali. Da se razumemo ovo nije krivično delo, ali dokazuje da ne govore istinu".

"Prvo svedok-saradnik Srđan Lalić pokušao je da ispadne uverljiv, ali je ispao samo lažov kao što vam i predočavam sada. Lalić je samo jednom opomenut s vaše strane jer se njegov iskaz drastično razlikuje. Pa Lalić je vikao na advokata, imao je stav kao da hoće da bije Miljkovića. On se oseća krivim samo kako ne bi bio izigran od strane tužilaštva, a onda kad ga vi pitate da li je kriv on kaže da nije, već se samo tako oseća. Verujte mi Srđan Lalić je namazan i sve planira, ali polako, ima vremena, videćete i sami. Hrvatin je pametno odgovarao, na ono što nije bio spreman - nije odgovarao, to je pametno uradio. Za ta pitanja ga nisu spremili i dobro je ispalo".

15.30 - Belivuk: Lalić koristi mozak za razliku od Hrvatina i Spasojevića

Za reč se javio Veljko Belivuk:

"Na strani 13 Lalić kaže da neće reći ništa što ne zna i u šta nije upućen, a Hrvatin navodi da neće pričati nešto što ne zna, samo ono što zna. Lalić je vrlo inteligentan i on koristi svoj mozak u odnosu na Hrvatina i Spasojevića".

"Raspitivao sam se ko gde sedi, tako je rekao Lalić zašto bi se neko raspitivao o nečemu što zna, kada nešto znaš onda kažeš da se to vidi ili ne vidi. Tako Lalić kaže da na slikama prepoznaje kuću i livadu spolja, a na moje pitanje da li mu ja šaljem sliku, on kaže - ne, samo sam dobio sliku iz te prostorije. Pa se ja sada pitam kako je to moguće da zna kako izgleda slika spolja, a video je samo iznutra".

"Lalić je odgovorio da smo Marko i ja obezbedili mašinu za mlevenje, a onda u ispitivanju kaže da je to i vama rekao, što se nije dogodilo. Pa se opet pitam kako je to moguće. Takođe, kad nemaš šta da kažeš ti reci Marko i Veljko, a kad baš nemaš šta da kažeš, ti ubaci Zvicera i to će proći".

"Tužilac pita Hrvatina da li može da prepozna slike, a on kasnije kaže da odgovara tim slikama. Pitam Hrvatina vezano za slike, da li vidi šator, koliko se sećam iznutra. Pa kako onda vidiš nešto spolja, a video si sliku iznutra. Kako? Neka mi se objasni. Svi su pogrešili kolika je razlika između te skrivene prostorije. Po tužilaštvu, prostorija je jednosoban stan po starom, a trosoban po novom, pa dolazimo do zaključka da se ne zna kolika je prostorija i jedan sigurno od njih laže. A tome dodajmo da Hrvatin nema pojma kolika je prostorija u kojoj je boravio".

"Preplašeni Spasojević je bio fasciniran Srđanom Lalićem, pa ga je pažljivo slušao, a i dogovarali su se, i pričali međusobno i sećam se da mu je Lalić tada rekao: 'Sad smo u istom timu!' Sve se to vidi, vidimo mi to".

"Lalić je, takođe, pričajući o svakom objektu i prostoriji koja se nalazi u Ritopeku, pogrešio i sada ćemo proći svaki deo i ono što je on rekao da se nalazi tu. 'Hvala ti što pomažeš da moj iskaz deluje što uverljiviji', tako je rekao Lalić, to znam. Lalić nije opisao kako sve izgleda, strana 44 da na svakoj slici stoji opis fotografije koji on čita, kada vam je, draga sudija, advokat Stefan Jokić uputio zamerku i premedbu vi ste rekli da on čita to, ali i da dodaje svoje. Što je zaista nedopustivo. Takođe, hoću da kažem da kada Lalića pitate nešto na prepad, on nema pojma i izgubi se, evo ja ću vam reći, znam svaki šraf u sudnici i koje svetlo ne radi, pa je tako nemoguće da Lalić ne zna gde se šta nalazi ako je toliko puta bio u Ritopeku".

14.59 - Primedbe advokata Jerkovića

Advokat Nikola Jerković je počeo sa svojim primedbama, a to su da ovi svedoci saradnici nisu merodavni u ovom procesu:

"Punomoćnici okrivljenih saradnika mogu da razgovaraju sa s njim dok mi to nemamo s našim klijentima. Takođe, trebalo je zabraniti Srđanu Laliću niste oduzeli beleške koje je koristio, tačnije oduzeli ste mu ih do pauze, a nakon toga ste mu ih opet dozvolili i to navodno kao teze, po kojima može da se podseća. Dozvoli ste Laliću da gleda u beleške i da se priseća zločina i krivičnih dela o kojima je govorio, tačnije o datumima tih događaja kako bi izgledao uverljivije. Druga primedba koja se stekla s naše strane odbrane pa ste okrivljenom Laliću ste rekli na pauzi da se priseti da li je nešto zaboravio i da li ima nešto na 16. strani svog iskaza nešto zaboravio i na taj način ste ga podsetili da je nešto zaboravio, što je nedopustivo po zakonu".

"Sledeće primedba je to da niste zaštitili okrivljene od brojnih komentara i uvreda koje je uputio Srđan Lalić, kao i to što je advokat Glubović uputila uvredu na račun Veljka Balivuka koji je lažno optužen da joj je dobacivao i gestikulaciom pretio, što ste vi kasnije i odbili. Tako da smatram da ste trebali da je kaznite za to. Takođe, imam pitanje za vas kako je moguće da okrivljeni Budimir i Janković postavljaju pitanja svedoku saradniku srđanu Laliću, a vi se ubacujete i postavljate im pitanja, iako su se oni već odlučili i izjasnili o tome da ne žele da odgovaraju na pitanja".

"Fotografije koje su prikazane nije trebalo da budu sada izložene i prezentovane, već je to trebalo da ostavite za kasnije. Smatram da niste pravilno odredili to jer smo trebali prvo da vidimo sve dokaze tužilaštva, a ne pre toga. Tako da je to još jedna od primedbi na rad. Dužni ste da nam omogućite primedbu na te fotografije, pa ste tako prekršili i ovaj deo. Takođe, tri dana zaredom ste imali tri načina tih prikazanih fotografija, što je takođe, nedopustivo".

14.34 - Sudsko veće u sudnici

Sudsko veće ušlo je u sudnicu i sudija Vinka Behara proziva okrivljene članove kriminalne grupe, među kojima je prve prozvala Veljka Belivuka i Marka Miljkovića koji su javili da su prisutni u boksu za optužene, nakon toga prozvani su ostali pripadnici grupe koja je radila kao beogradska ispostava kavačkog klana.

Da su okrivljeni svedoci - saradnici ispunili sve obaveze koje su zaključili i sporazumi su prihvatani. Smatramo da su njihove izjave merodavne, a dokaznim radnjama u nastavku suđenja će se to i utvrditi - rekao je tužilac na početku suđenja, nakon ovoga za reč se javio advokat Đorđe Tomić.

Đorđe Tomić je naveo da je Nikola Spasojević ima dvojno saučesništvo, s jedne strane je svedok i okrivljeni.

- Smatramo da treba da postupak treba da krene ispočetka i da im se ukine status svedoka. Spasojević je priznao i delo za koje nije okrivljen, da li tužilaštvo to ne vidi ili ne želi da prizna da je on izvršio ovo krivično delo, treba ispitati. Što se tiče Bojana Hrvatina o svedočenju i još dva krivična dela, za koja se on nije teretio. Podsećam, njegovo priznanje je bilo potpuno, a kako sad stoje stvari i kako tužilaštvo nije priznalo njegovo priznanje i treba da izgubi status svedoka. Srđan Lalić je toliko toga slagao i da se to može raspravljati satima, a takođe i zbog dela koje je priznao, a tužilaštvo nije podnelo krivičnu prijavu ili optužnicu. Nećemo odustati od zahteva da se ovo ospori - naveo je on.

Na današnjem zakazanom ročištu trebalo bi da iskaz daju oštećene porodice žrtva, kao i silovani mladić I. S.

14.00 - Optuženi pristužu u sud

U Ustaničku ulicu prvi je stigao Filip Ivanovski u pratnji, koji se brani sa slobode od oktobra prošle godine kada je pušten iz Centralnog zatvora u Bačvanskoj ulici. Naime, Ivanovski ima meru obaveznog javljanja u policijsku stanicu na svakih 15 dana.

Podsetimo, poslednje ročište održano je 15. maja kada su advokati odbrane izašli sa svojim zahtevom za izuzeće svih, a okrivljeni Belivuk i Miljković su ih u tome podržali i obrazložili zbog čega sumnjaju u njihovu pristrasnost i u okrivljene svedoke Srđana Lalića, Bojana Hrvatina i Nikole Spasojevića, međutim, Apelacioni sud u Beogradu odbio je ove zahteve.

