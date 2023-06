NEPREPOZNATLJIV! Nakon što su ocu Koste K. na ruke stavljene lisice, on više nije ISTI ČOVEK: Evo kakvu ŠOK TRANSFORMACIJU je doživeo iza rešetaka

Otac dečaka ubice sa Vračara se u pritvoru potpuno promenio i fizički i psihički.

Otac dečaka ubise koji je u OŠ ,”Vladislav Ribnikar” na Vračaru usmrtio devetoro drugara i čuvara škole, znatno je smršao i više gotovo da ne liči na sebe.

Kako je isrpričao izvor blizak istrazi, čovek je smršao skoro 30 kilograma i gotovo se prepolovio.

– Imao sam priliku da ga vidim kad je tek priveden, bio je to poprilično krupan čovek, nedavno sam ga takođe video i čovek se gotovo prepolovio, smršao je najmanje 30 kilograma – istakao je sagovornik.

Dodaje i da se dečakov otac povukao u sebe i da veoma malo govori.

– Njegov trenutni fizički izgled u potpunosti opisuje i njegovo psihičko stanje. Veoma malo govori i gotovo nikad nije raspoložen za razgovor – opisuje izvor.

Podsetimo, otac dečaka tražio je da mu se u pritvor dovede notar, jer je zbog svega što se dešava, zabrinut i za svoju imovinu.

– Međutim, otuđenje imovine, prebacivanje na druge osobe, prodaja, porodici je zabranjena do daljnjeg i to odlukom Višeg suda u Beogradu.

To znači da otac neće moći da proda ništa što je u njegovom vlasništvu dokle god traje istraga, odnosno postupak protiv njega. Tek kada bude doneta pravosnažna odluka – on bude osuđen ili oslobođen, on će moći da raspolaže svojim nepokretnostima – pisala je Republika.

