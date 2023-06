BELIVUK BIO VIDNO UZNEMIREN, JEDNA STVAR POSEBNO ZANIMLJIVA! Detalji sa jučerašnjeg suđenja kriminalnoj grupi Veljka Belivuka

Iznnošenjem primedaba na iskaze trojice okrivljenih saradnika, Srđana Lalića, Bojana Hrvatina i Nikole Spasojevića, juče je u Posebnom odeljenju Višeg suda u Beogradu nastavljeno suđenje kriminalnoj grupi Veljka Belivuka i Marka Miljkovića. Advokati odbrane, kao i sami optuženi, tvrdili su da su njihovi međusobni iskazi netačni, kontradiktorni i puni grešaka.

Zatražili su da ceo postupak krene iz početka. Pre početka jučerašnjeg pretresa, javni tužilac za organizovani kriminal Saša Ivanić obavestio je sudijsko veće i prisutne da je Tužilaštvo odustalo od gonjenja Spasojevića za neleglano držanje i trgovinu oružja. Ovakvim potezom tužilaštva, prvi deo primedaba advokata koje su pripremili, praktično je pao u vodu, jer je njihova teza bila da ovaj okrivljeni saradnik ne može da ima dva svojstva - kao krivljeni i kao svedok.





Zajedničko za sve zahteve, koje su izneli advokati i sami optuženi je da treba ukinuti povlašćene statuse koji su dati ovoj trojici. Na samom početku advokat Stefan Jokić, koji zastupa Aleksu Stošića, naveo je da se iskazi svedoka o njegovom branjeniku kose sa nalazima policije i analizom baznih stanica. Sličnu situaciju je iznela Miljana Perendija, koja navodi da nijedan od svedoka nije video da njen branjenik Filip Ivanovski trguje narkoticima.

Interesantno je da su primedbe branilaca na iskaze svedoka okrivljenih kontradiktorni. U jednom trenutku advokati odbrane navode da su okrivljeni saradnici naučili napamet ono što su im rekli policija i tužioci (ukoliko su detaljno opisivali situaciju), a već sledećeg trenutka naveli bi da oni ne znaju i da su im zato odgovori - ne sećam se ili su neprecizni.

Na samom početku advokat Đorđe Tomić, koji dolazi iz kancelarije advokata Dejana Lazarevića, osporio je legitimnost celog postupka, zbog nejasne situcije sa Nikolom Spasojevićem, ali je celo njegovo izlaganje (čitao je šta je napisano) bilo bespotrebno, jer se TOK već izjasnio da odustaje od gonjenja kada je reč o oružju. Po svemu sudeći, došlo je do greške.

Primedbe optuženog Veljka Belivuka uglavnom su se odnosile na razmimoilaženja u iskazima Lalića i Hrvatina, a manje na Spasojevića. Za Lalića je, čak, rekao da je vrlo inteligentan. Osporio je njihovu priču vezanu za putanju kojom se od Beograda išlo ka Ritopeku, izgled kuće užasa, prostorije strave... "Hvatao" se za sitnice, pokušavajući da dokaže da oni ne govore istinu.

Vidno nervozan, Belivuk je skakao sa događaja na događaj, pa je u jednom trenutku čak naveo da je oružje u Ritopeku podmetnuto. Na upozorenje predsednice krivičnog veća da je svojim izlaganjem počeo da iznosi završnu reč, on je rekao da je detaljno sve iščitao i da ima dve pune ispisane sveske sa ispisanim primedbama na sve ono što su okrivljeni saradnici pričali. Tražeći još vremena za svoje primedbe, on je čak naveo da mu se iskrivio srednji prst od pisanja, ali da ga je sramota da to pokaže sudiji, da se to ne bi drugačije protumačilo. Dodao je i da mu se na kažiprstu pojavio plik. Belivuk je, takođe, detaljisao pokušavajući da uhvati kako je rekao "u laži okrivljene saradnike", pa je bukvalno iznosio transkripte njihovih svedočenja.

Suđenje se nastavlja sutra, kada će Belivuk da pročita svoju drugu svesku sa primedbama, a sudija je na molbu Marka Miljkovića dozvolila još tri naredna ročišta za iznošenje primedaba.

Oštećeni svedoci, odnosno žrtve, pozvani su za 29. jun. Reč je o I. S. i supruzi ubijenog Gorana Veličkovića.



Demantujući navode trojice okrivljenih saradnika, vezano za to gde se nalazi Ritopek, Veljko Belivuk je u jednom trenutku rekao da detaljno poznaje taj deo okoline Beograda, posebno kada su sela u pitanju, mesta i zaseoci: - Tamo sam išao kao dete. Ovo je izazvalo smeh među publikom, ali i optuženima

