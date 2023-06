MONSTRUM IZ MLADENOVCA NAPAO PONOVO! SVI TRAŽE ODGOVOR NA 1 PITANJE: Čim je iz samice prebačen u grupnu ćeliju podivljao!

Kako prenosi Kurir, U. B. pre nekoliko dana iz Specijalne zatvorske bolnice u Beogradu, gde je bio na psihijatrijskom veštačenju, vraćen je u smederevski pritvor i smešten je u grupnu ćeliju. Čim je stigao, napao je cimera.

- Tog dana iskaz u smederevskom tužilaštvu navodno je davala majka U. B., da bi se samo nekoliko sati kasnije on potukao s cimerom - kaže izvor.

Udarao ga u glavu

- U toku noći, pritvorenik je počeo da hrče, što je iznerviralo U. B. Navodno, on ga je probudio i počeo je da viče na njega i da se svađa - objašnjava naš izvor.

Prema njegovim rečima, U. B. potom je i fizički nasrnuo na pritvorenika.

- Počeo je da ga udara pesnicama u lice i glavu. Nekoliko puta ga je udario. To je trajalo tridesetak sekundi, dok nisu došli zatvorski stražari. Reagovali su i sklonili U. B. iz ćelije, a povređenog muškarca su odveli kod lekara. Konstatovane su mu povrede u vidu crvenila i masnica na licu. U. B. nije povređen - navodi naš izvor i dodaje da je o ovom incidentu odmah obavešten i sudija za prethodni postupak Višeg suda u Smederevu, koji je U. B. i odredio pritvor.

Milan Kostić, sudski veštak i forenzički psiholog Sudija odlučuje da li će neko biti izolovan Milan Kostić, sudski veštak i forenzički psiholog, objasnio je za Kurir da prilikom veštačenja neke osobe postoji individualna procedura za svakog okrivljenog. - U timu pretežno imamo tri osobe, psihologa, psihijatra i sudskog veštaka. Oni analiziraju okrivljenog - kaže Kostić i dodaje da je konkretno U. B. bio sam u ćeliji Specijalne zatvorske bolnice u Beogradu. - Zbog krivičnog dela koje je počinio bio je u samici i to ne znači da je imao neki poseban tretman, već je samo izolovan zbog ranga i težine dela. Njemu je tim stručnjaka radio brojne analize i testove kako bi sačinili što bolji izveštaj o njegovom psihičkom stanju, a koji će znatno pomoći sudu da ga adekvatno kazni - kaže Kostić. On navodi da će u nalaz veštaka biti zavedena i ova tuča. - Nakon urađene procene, osumnjičeni se vraća u zatvorsku jedinicu, a tim stručnjaka tada sastavlja izveštaj koji predaje sudu. O tome da li će osumnjičeni po povratku u pritvor biti izolovan od ostalih ili će s nekim deliti ćeliju, kao što je ovde slučaj, odlučuje isključivo nadležni sudija koji je doneo odluku da on bude u pritvoru - objašnjava Kostić: - Pošto je sada napravio problem u ćeliji, protiv njega će biti pokrenut disciplinski postupak po kome će sudija odrediti kako će ga kazniti. Ispitaće se i da li je nešto uticalo na njega, neki emotivni slom ili psihički da tako odreaguje.