POJAČANO OBEZBEĐENJE U ZATVORU ZBOG MASOVNOG UBICE: Biće na oku stražara 24 sata! Evo kakva kazna mu sleduje zbog PESNIČENJA CIMERA

Protiv U. B. (21), koji se već skoro dva meseca nalazi u pritvoru zbog sumnje da je 4. maja počinio masakr u selima Dubona i Malo Orašje, kod Mladenovca i Smedereva, pokrenut je disciplinski postupak, nakon što je u ponedeljak uveče napao svog cimera u ćeliji i zadao mu udarce.

- S obzirom na to da fizički napad, odnosno nasilje prema drugom licu, spada u teži disciplinski prestup, protiv U. B. su odmah preduzete odgovarajuće mere. Naime, on je odmah premešten iz ćelije u kojoj je došlo do nasilja - kaže naš izvor.

Prema njegovim rečima, U. B. je stavljen pod pojačan nadzor, a mere bezbednosti u delu pritvora u kom se on bnalazi podignute su na najviši nivo.

- Odmah je stavljen pod pojačan nadzor, kako bi se izbegao svaki mogući bezbednosni rizik, a verovatno je sada i u samici. To znači da je u jednoj maloj ćeliji, koja ima fiksiran krevet, stolicu i WC šolju. Na vratima su rešetke, a ispred vrata danonoćno sedi stražar i 24 sata motri na njega. Dok je u samici nema kontakt s drugim pritvorenicima - kaže izvor i dodaje da je ranije bila praksa da se takvi osumnjičeni, naročito u fazi istrage, izoluju od drugih pritvorenika, kako bi se bezbednosni rizik sveo na minimum.

Inače, na osnovu Zakona o izvršenju krivičnih sankcija, za učinjene disciplinske prestupe, može se izreći nekoliko disciplinskih mera.

- To su ukori, ograničenje ili zabrana primanja paketa do tri meseca, ograničenje ili zabrana raspolaganja novcem u zavodu do tri meseca, upućivanje u samicu u slobodno vreme ili tokom celog dana i noći - objašnjava sagovornik.

Podsetimo, U. B. se nalazi u pritvorskoj jedinici u Smederevu. Na kratko je odatle bio prebačen u Specijalnu zatvorsku bolnicu, koja se nalazi u Centralnom zatvoru u Beogradu, i to radi psihijatrijskog veštačenja.

- Ta procedura se početkom ove nedelje završila i on je u skladu sa zakonom vraćen u pritvor u Smederevu. Tamo je smešten u grupnu sobu, a tokom noći njegov cimer je navodno počeo da hrče što je U. B. zasmetalo. Prvo je verbalno napao pritvorenika, započeo je svađu, a onda ga je i nekoliko puta udario pesnicom u lice. Stražari su brzo reagovali, izveli su U. B. iz ćelije, a povređeni je odveden kod lekara i konstatovane su mu lake povrede - kaže izvor i objašnjava da se zbog ovog incidenta prortiv U. B. neće pokretati krivični postupak.

Podsetimo, U. B. je 4. maja uveče hicima iz kalašnjikova ubio osmoro mladih ljudi, a ranio njih 14. Žrtve iz sela Dubona i Malo Orašje, on nije poznavao, a kako je sam priznao pucao je "da zastraši meštane, jer su loše i s omalovažavanjem pričali o njemu i njegovoj porodici".

- Na saslušanju nije pokazao kajanje, bio je skroz hladnokrvan. Ni jednog trenutka nije rekao da mu je žao zbog svega što je uradio, a unesrećio je tolike ljude i porodice zavio u crno zauvek. Psihijatrijsko veštačenje koje je završeno pokazaće da li je u trenutku zločina bio uračunljiv. Rezultati psihijatrijskog veštačenja još uvek nisu pristigli u Više javnot užilaštvo u Smederevu koje vodi istragu protiv U. B. - kaže izvor.

