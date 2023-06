(UŽIVO) SUĐENJE BELIVUKOVOM KLANU: Nastavljeno napeto svedočenje, Belivuk REVOLTIRAN: Hrvatinu je kokain pojeo mozak!

U zgradu Specijalnog suda u Beogradu upravo su došle su četri marice, uz policijsku pratnju, u kojima su okrivljeni iz najmonstruoznijeg klana Veljka Belivuka i Marka Miljkovića kojima se sudi za sedam brutalnih likvidacija.

Na današnjem suđenju očekuje se da primedbe na svedočenje Srđana Lalića, Bojana Hrvatina i Nikole Spasojevića iznese drugookrivljeni Marko Miljković.

18.15 - O ubistvu Lazara Vukićevića

- Prešao bih na Lazara Vukićevića gde Lalić i Hrvatin daju, po ko zna koji put različite iskaze. Ne znaju ni kojim kolima su otimali tog čoveka, a tu bi istakao i to da u jednom trenutku prilikom davanja iskaza Hrvatin glumi i brani Lalića kao da mu je advokat, to je jedini put da se to desilo. Ako brinemo o baznim stanicama zašto onda šaljemo poruke Vukićeviću iz kuće u Ritopeku, nije mi jasna ta Lalićeva teorija. Ako toliko čuvamo i skrivamo tu kuću u Ritopeku, zašto nosimo Skaj telefone, naše telefone, pa čak i telefone od ubijenih ako se toliko vodi računa o svemu.

- Spasojević kaže da je video ostatke krvi i da je Vlade Draganić čistio krv sonom kiselinom i varikinom, i da je sve to bilo u septembru 2020. pa se ja pitam kako je to moguće kada je prema optužnici Lazar Vukićević ubijen u oktobru. Takođe, ako je to tačno zašto Spasojević nije obuhvaćen krivično i za ovo navodno ubistvo, jer se nešto ne poklapa.

18.00 - Belivuk čita i ukazuje na greške koje je izrekao Srđan Lalić

tokom svojih izlaganja vezano gde su se sve vozili pre, tokom i nakon navodnog ubistva Nikole Mitića.

- Mesto skupa ljudi koji idu u akciju po jednom je stadion, drugom ispred stadiona dok je Laliću mesto sa kog se kreće u akciju njegov stan - kaže Belivuk i dodaje:

- Ne kreću se sa istog mesta, ne kupuju se iste stvari, kao da je svako od njih išao različito u te Livadice. Krenuli su tamo da kasape navodno čoveka, pa su se pogubili u tim svojim izjavama, ne znam šta im je. Opet bih se osvrnuo na to gde se nalazi restoran na Partizanovom stadionu. Kako niko od njih kad su navodno toliko puta boravili tamo, ne zna gde se šta nalazi, pa i to tužilaštvo dozvoli i da svi imaju različite iskaze vezano za taj objekat. Sve mi je jasno da svi sarađuju jedni s drugima i da se nadopunjavaju. Razlika među njihovim izjavama uočljiva je u tome kako su se navodno sekli tog čoveka. Jedan navodi kako se skidao čim se završio posao, drugi kaže kako je bio sav krvav pa se posle prao i da je bio lepljiv od krv, kao i koliko se to puta Hrvatin presvlači nakon ubistva, pošto je to misterija dosad. Hrvatinu je heroin pojeo mozak, a i vidim da on ima neki problem sa Lalićem i što se mene tiče vidi se da imaju nešto jedan protiv drugog. To meni odgovara, jer obojica lupaju gluposti. Reci šta je sve na meniju i nećeš pogrešiti! - kaže Belivuk nakon iskaza o Nikoli Mitiću gde svedoci saradnici, kako je on naveo ne mogu da se dogovore ni šta je sve korišćeno od alata za mučenje i ubijanje.

17.16 - "Meni je Marko najbolji prijatelj"

Belivuk se vratio za govornicu u pratnji pet čuvara i nastavio izlaganje o ubistvu Nikole Mitića.

- Neverovatno je da Lalić u svojim iskazima ne zna ko je sve bio u automobilu kada se navodno otimao Mitić, ko je bio u pratnji, a da ne govorim da ne zna s kim je bio u kolima u tom kobnom trenutku. Pa to je čovek koji ne zna koje boje je 'golf' kojim je vršena otmica, po jednom iskazu je u pitanju crna boja, pa plava, a potom u tamno sivom 'golfu', ne zna ni ko je bi s kim u kolima. Sve mu je različito, on je sam sebe demantovao nekoliko puta, rekao je Belivuk.

Na vama je da cenite sve njihove izjave o kojima ja sada pričam, a treba da vidite i sve ovo što ja pričam pa procenite ko priča istinu.

- Niti je meni Marko obezbeđenje, niti sam ja njemu! Meni je Marko najbolji prijatelj, mi smo najbolji prijatelji - pa tako ne znam kako svedok saradnik u slučaju vrši opservaciju i otmicu Mitića, tačnije pratnju nama prilikom izvršenja krivičnog dela. Nismo mogli da budemo na dve lokacije u isto vreme, zaista, ako smo imali toliko detaljan plan otmice i zločina kako onda svedoci saradnici ne znaju koliko vozila je bilo navodno u pratnju, u akciji, ko je sa kim sedeo. Kako oni ne znaju s kim su sedeli kad su navodno vršili neku kriminalnu akciju.

Belivuk je istakao da je Srđan Lalić više puta pogrešio kojim su, kako kaže "navodno vozilima išli u neku akciju, tačnije na Kosovo".

- Izjavio je da je Miljkovićevu blindu viđao svaki dan, a posle u ispitivanju kaže da ne može da je prepozna, a da podsetim, on je taj koji je u četri navrata dao iskaz da se svaki put nalazio u različitom vozilima. Hoću da kažem da Lalić nema pojma i da ne razlikuje modele kola, a kamoli neke koje je video prvi put i to onaj koji uleće u krivinu pod gasom.

- Hteo bi da kažem i da se iskaz Bojana Hrvatina ne poklapa sa onim što tvrdi Lalić, gde koga od nas navodno hvata semafor i koja je satnica u pitanju prilikom akcije otmice Mitića. Takođe, nisu se ni dogovorili kako smo komunicirali, jer jedan kaže da smo bili stalno na vezi preko motorole, dok drugi kaže preko Skaja, zatim kaže da preko Skaja nisu htele da se pošalju poruke jer je "bagovao". A da ne zaboravimo isti taj Lalić je rekao da se niko nije javljao ni na Skaju, ni na motoroli prilikom ispitivanja. Ispada da Hrvatin šalje poruke i dopisuje se, dok Lalić s druge strane niti čuje, niti vidi bilo šta i logično ne učestvuje navodno ni u čemu. Hrvatin koji izjavljuje na suđenju da kako vreme odmiče on sve bolje zna i priseća se svega, e pa Bojane ja ne mogu da se setim šta sam radio kad sam ima godinu dana. Logično je kako vreme odmiče da čovek zaboravlja, ali Hrvatin izgleda kako vreme prolazi izgovara i priseća se navodno onog što mu tužilaštvo daje. Svi smo u konfuziji, Lalić je video otmicu svojim očima kako je izjavio, a na vaše pitanje sudija, on kaže da nije video otmicu od početka ili kako je naveo tada, što ima u zapisnicima, video je sa 200 metara i da ne zna da li je uopšte video Nikolu Mitića. Četri puta je promenio šta je sve video i kako je bilo u tom jednom trenutku, gospodo, ako ne znate ovo je sve izjava jednog čoveka.

16.30 - Sudija je odredila pauzu u trajanju od 30 minuta

16.25 - O ubistvu Nikole Mitića

- Pričao bih i o Nikoli Mitiću, gde imamo nekoliko verzija kako je i zašto navodno otet taj čovek koji je radio našu navodnu opservaciju pa je zbog toga ubijen. Spasojević kaže da niko sem Miljkoivća i mene nije znao čija smo mi meta, a potom kada je došao u ovu sudnicu mrtav hladan izjavljuje da on slobodno može da se pozove na sve ono što je čuo od Srđana Lalića i vi cenjena sudija stanete u njegovu odbranu.

Inače, sudija je upitala Belivuka da li se umorio na šta joj je on rekao da nije, pa je usledio smeh. Kada je upitan koliko će još trajati njegovo izlaganje rekao da je "Iha,cimam ja još" i odmahnuo rukama.

16.10 - Belivuk detaljno opisuje svaki detalj u iskazima svedoka-saradnika vezano za ubistvo Gorana Veličkovića

Belivuk takođe napominje delove u kojima se nalaze tri različite izjave tog događaja.

Ono na šta je najviše obratio pažnje jeste fantomka koja se navodno stavlja na glavu Veličkovića.

Takođe, opisao je i kako je jedan od svedoka rekao da Veličković ima traku preko usta, dok drugi svedok govori kako je Belivuk pričao s njim.

- Pitam ja vas kako je Dejan Tešić na optužnici, kad ga svedoci samo jednom pomenu, a nakon toga kao da nestaje ne vide čoveka da je vršio tamo neko delo. Pitam se ja kako je moguće da je Tešić bio tu, učestvovao, a nema ga nigde, nije seo ni sa kim u kola, nije pričao, nema čoveka u priči, pa jel to znači da je Tešić otišao iz kukuruza autobusom kući - rekao je Belivuk.

Inače, fitnes instruktor Dejan Tešić (39) zvani Fleš, visokorangirani je pripadnik najmonstruoznijeg klana Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, a učestvovao je u nekoliko likvidacija.

Tešiću se na teret stavlja krivično delo udruživanje radi vršenja krivičnih dela, šest teških ubistava, nelegalna trgovina drogom i držanje oružja.

- Zamislite tri verzije opet za ubistvo Veličkovića u kući u Ritopeku, po jednom smo navodno onako zverski ga ubili, a na pitanje da li neko iz te prostorije izlazi krvav svedok kaže da nismo i da se ne seća. Potom imamo Lalića koji kaže da je Miljković ušao u prostoriju i da je onako zverski uzeo sekiru i ubio Veličkovića, a on se kao iznenadio, e pa ja sam iznenađen koliko lažeš. Što se tiče Filipa Koraća, hoću da kažem da nas on nikada nije interesovao! Kako je moguće da izjavimo da moli boga da ga ne nađemo, a mi mu kao šaljemo slike tako neke koje su ispisane krvlju. Takođe, jedan od njih je rekao prvo da je gledao kako Miljković piše Koraću, dok drugi kaže da ne zna da li je Miljković pisao Filipu Koraću, a na istoj strani u spisi kaže da ne zna kako je Korać upisan na Skaju i da je samo sedeo pored Miljkoivća. Vidite i samo koliko nelogičnosti.

- Evo sad bi još rekao Spasojeviću koji se kune u majku, uz uzrečicu "majke mi" i njemu se veruje, a meni ne. E, pa ja kažem evo Marko i ja ništa od ovoga nismo uradili i šta ćemo sad. Moja reč vredi više od ijedne koju su izrekli vaši svedoci koji iz dana u dan, meseca u mesec menaju iskaze i navodno se prisećaju nečega. Možda i mi treba da krenemo da lažemo pa i nama počnete da verujete.

Ko je Filip Korać i u kom svojstvu je pominjan na suđenju klanu Belivuk-Miljković? Korać je bio na meti kavačkog klana, a istovremeno važi za bliskog prijatelja Luke Bojovića, koji je nedavno deportovan iz španskog zatvora u Srbiju. Korać je poslednji put viđen u javnosti 2013. na sahrani Nikole Bojovića. Za njim je raspisana potraga.

15.40 - O ubistvu Aleksandra Gligorijevića

- Lalić u nekoliko navrata daje različite izjave i to u svojoj izjavi, koja su vezana za pokušaj likvidacije mene i Miljkovića. Svako od njih trojice ima različitu izjavu vezano za motiv tog ubistva, kao i ko je trebalo da učestvuje u likvidaciji i namamljivanju Miljkoivća i mene. Spasojević navodi da je Gligorijević ubijen jer je kao prodavac skanka treba da navuče mene i marka da kupimo tu drogu, dok prema Hrvatinu i Laliću Gligorijević dolazi kod braće Budimir da kupi skank. Dosta je konfunzno sve ovo. To vam se dešava kada naučite sve napamet i to deluje katastrofa kada vam ja predočim sve ovako detaljno.

Inače, Veljko Belivuk došao je u istoj beloj majici, kao i na prethodnom ročištu, a sve vreme dok stoji za govornicom deluje nervozno, često uzdiše i pravi grimase na licu.

- Kako je moguće da iste stvari gore dva puta, pa ako smo navodno Gligorijevićeve stvari spalili u Ritopeku, kako je moguće da se one sad voze 40 kilometara dalje i opet se pale. Još jedna nelogičnost, pa kako iste stvari dva puta palimo. Neverovatno. Lalić se bavi manipulacijom i to mu baš dobro ide. Pomenuo bi i Bojana Hrvatina vezano za Gorana Veličkovića, koga malo zna, a kad mu ne odgovara ne zna. Kažu da su se viđali i družili, prodavali zajendo neku drogu, vodio ga kod lekara pa u tužilaštvu ne zna kako se preziva, dok u sudnici mu zna ne samo prezime, nego i matični broj. Sve je naučio u međuvremenu.

- Rekao bi i nešto još vezano za ubistvo Gorana Veličkovića, kako je moguće da Lalić koji je kao prvi svedok rekao sve pogrešne satnice kada smo ga navodno oteli, namestili, kada je Veličković došao sa Hvatinom, pa se po njemu desilo ranije nego ono što je izjavio Hrvatin koji je valjda prema njima bio s njim. Spasojevića niko nije ni pomenuo, odjednom on sve zna, ali naravno opet sve različito od ove dvojice. Nisu uspeli ni da govore iste stvari.

- Rekao bih i nešto još vezano za ubistvo Gorana Veličkovića, kako je moguće da Lalić koji je kao prvi svedok rekao sve pogrešne satnice kada smo ga navodno oteli, namestili, kada je Veličković došao sa Hvatinom, pa se po njemu desilo ranije nego ono što je izjavio Hrvatin koji je valjda prema njima bio s njim. Spasojevića niko nije ni pomenuo, odjednom on sve zna, ali naravno opet sve različito od ove dvojice. Nisu uspeli ni da govore iste stvari. Toliko nelogičnosti niko nije video, detalji otmice, svaki od njih je imao svoju verzuju prvo plana, zatim te otmice, iskakanja iz kukuruza, pa to da glumimo policajce, kao da su u filmu. Zamislite po njima mi smo toliko dana do detalja planirali otmicu, analizirali, a onda odjednom u kukuruzu srećemo Spasojevića, pa kako je to moguće. Sve ovo nema zdrave logike. Nekada kad oni pričaju o svemu tome kako smo organizovali, deluje da smo bolji od BIA-e.

15.10 - O ubistvu Gorana Mihajlovića

- Osvrnuo bih se i na iskaze vezano za ubistvo Gorana Mihajlovića, prvo Nikola Spasojević je sve naučio napamet a sve se to vidi kada smo ga ispitivali. On nije bio spreman da odgovori onako kako je naučio napamet, i sve je pogrešio i govorio kontgra od onog što je u prvom iskazu tu za govornicom rekao. Da ne pričam o ekserima koje smo navodno koristili i za ubistvo Mihajlovića i Mitića. Takođe, da vam kažem ima toliko nelogičnosti vezano za stvari koje smo koristili navodno za ubistva a to je šta će nam i kreč i gume i sve ostalo. Pa svi smo gledali filmove, pa i ovo za zemunski klan, valjda svi znaju kad se kreč rastvori da se unište dokazi, pa šta će nam onda gume i vatra da nešto spaslimo. Verujte, ovde je samo reč o tome da sve izgleda toliko strašno, i to što šokantnije i bombastičnije.

14.40 - Sudsko veće u sudnici, Belivuk nastavlja izlaganje

Sudsko veće ušlo je u najveću sudnicu Specijalnog suda gde se održava još jedno ročište klanu Belivuk-Miljković, a sudija Vinka Behara Nikčević počela je sa prozivanjem okrivljenih koji se nalaze u boksu iza stakla.

Prvo je kao i do sada prozvala prvookrivljenog Veljka Belivuka, Marka Miljkovića, a potom i ostale osumnjičene koji su, prema optužnici, radili za kavački klan na čijem čelu je odbegli Radoje Zvicer.

Nakon što je sudija ustanovila da su svi okrivljeni, ali i njihovi branioci prisutni, za govornicu je izašao Veljko Belivuk koji je nastavio svoje izlaganje od prošlog puta i to u pratnji četri stražara. On će izneti svoje primedbe na svedočenje Spasojevića, Hrvatina i Lalića.

- Tužilaštvo godinama od navijačke grupe pokušava da napravi kriminalnu grupu koja je vršila tamo neke strašne stvari. Pa tako hoću da pojasnim da je i sam svedok Srđan Lalić prilikom davanja iskaza rekao da je u pitanju navijačka grupa koja se okupljala na stadionu Partizana, a hoću i da dodam da mi nikad nismo bili "Principi", već smo se zvali "Iz Principa" tako se zove grupa. Sad bi pomenuo i ono što smo svi do sada primetili, a to je činjenica da se samo Hrvatin i Lalić se jedini ovde nisu pozdravili, pa je sada gotovo sigurno da nisu u dobrim odnosima i da postoji netrepeljivost među njima.

Belivuk je zatim citirao delove iskaza sva tri svedoka-okrivljena vezano za stadion Partizana, a ono što je po njemu strašno jeste što oni nazivaju stadion bazu, a to ranije nisu naveli u svojim sveskama koje su navodno pisali tajne klana.

- Kako verovati svedoku koji za stadion kaže da je baza, a pre toga ništa nije spomenuo. Spasojević koji se ovde kune rečima "majke mi" i vi mu verujete. Neverovatno. Spasojević treba da priča svojim rečima, a ne ono što je naučio, ili prepričao i ukrao od Lalića. Pitam ja sad tužilaštva kako je moguće da kod ključnog svedoka u štek stanu u kom ga krijete nađe se nož i vi niste obavešteni o tome. Da ne pričam o tome da se on ne javlja kada napušta taj stan, a ja moram i za svaki poziv da tražim dopuštenje tužilaštva. Sada ću vam reći nešto, znamo da spremate novog četvrtog svedoka. Izvodite jednog po jednog okrivljenog i gledate ko će vam biti svedok i spričati sve ono što ova trojica nisu. Kao fol ide kod lekara, psihijatra, sve mi to znamo. Ali ono što je ključno jeste da se taj svedok nećka jer mu je puno 18 godina za dela koja navodno treba da prizna, pa hoće manje godina za dela koja se nisu desila.

14.05 - Okrivljeni pristižu u Sud

Upravo je u sud došao i bivši rukometaš Partizana Vojislav Đorđević. Došao je i okrivljeni Miloš Lukić Selak koji je i na ovo ročište stigao sa hirurškom maskom preko lica.

Naime, na prethodnom ročištu advokati okrivljenih i Veljko Belivuk iznosili su primedbe na iskaze trojice svedoka-saradnika u ovom predmetu.

Belivuk je više od dva i po sata iznosio primedbe dojučerašnjih saradnika i prijatelja koju su sklopili sporazum sa Tužilaštvo za organizovani kriminal i odali krvave tajne klana zarad blaže kazne.

