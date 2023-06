Otkriveno na kom mestu je poslednji put viđen DOSTAVLJAČ UBICA - Izrešetanog Milana nakon pucnjave brat vozio u bolnicu

Kada je Milan J. (30) u sredu, 21. juna, krenuo kući posle treninga, nije mogao ni da nasluti da se tamo nikada neće vratiti. Gotovo na kućnom pragu, na Ugrinovačkom putu broj 38g, usmrtio ga je dostavljač hrane. Ipak, ubica je bio neobazriv, jer su celu putanju kojom je pratio Milana J. snimile nadzorne kamere.

Milan J., je neposredno pre ubistva bio u teretani, nakon čega je seo u svoj "mercedes" i uputio se kući. Nije primetio da ga je ceo put od teretane do kuće u kojoj je živeo prati dostavljač hrane na motoru.

Ubica je čekao da Milan parkira automobil i u momentu kada je izašao iz vozila naoružani dostavljač, koji je na leđima imao žutu torbu za dostavu hrane, na glavi kacigu, a bio je obučen u crno, u njega je sa razdaljine od oko pet metara ispalio devet hitaca u stomak i grudi.

Kada je video da Milan pada, prišao mu je i sa razdaljine od nekoliko centimetara ga "overio" hicem u glavu, nakon čega je seo na motor i pobegao. Ipak, ono na šta nije računao jeste to da tokom bekstva promaši skretanje te ga je, osim što su kamere zabeležile celu njegovu putanju od teretane do kuće, snimila i kamera auto perionice u koju je skrenuo.

Milana su, nakon pucnjave, brat i komšija hitno odvezli u KBC Zemun, ali lekari su mogli samo da konstatuju smrt.

Za misterioznim dostavljačem hrane i dalje se traga, a sumnja se da se krije u "štek stanu" koji je iznajmio pre ubistva.

Više puta osuđivan

Ubijeni Milan J. je 2017. godine osuđen zbog krivičnog dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Iste te godine on je osuđen i zbog produženog krivičnog dela razbojništvo. On je to krivično delo priznao i sa tužilaštvom je sklopio sporazum o priznanju krivice. Tada je, prema nezvaničnim informacijama, osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od četiri godine.

Nakon što je odležao dve trećine kazne na koju je osuđen, zatražio je uslovni otpust koji mu je omogućen u decembru 2020. godine, od kada se nalazi na slobodi.

Od početka godine do 20. juna u Srbiji se dogodilo 18 ubistava i 23 teška ubistva. Policija je, u kratkom roku, razotkrila ubice.