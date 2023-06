IZGUBILI KONTROLU, PA SE SURVALI U KANJON MORAČE: Teška saobraćajna nezgoda kod Kolašina, povređeno dvoje srpskih državljana

Na magistralnom putu Kulašin – Podgorica došlo je do saobraćajne nezgode kada je vozač automobila volkswagen tiguan iz još uvek nepoznatih razloga izgubio kontrolu i sleteo sa puta u provaliju obraslu šumom.



– Na lice mesta su odmah izašli pripadnici Službe spašavanja Kolašin koji su sišli do automobila koji je sleteo i uspeli da zbrinu povrđene. U vozilu su bile dve osobe, državljani Srbije. Oni su odmah prebačeni u Hitnu pomoć u Kolašinu, a zatim u Klinički centar u Podgorici.

Do udesa je došlo u selu Mioska koje se nalazi u kanjonu Morače. Iako je prošle godine otvoren auto-put u Crnoj Gori, sada se na prilazu toj saobraćajnici izvode radovi i neretko dolazi do većih zastoja pre samog ulaska na auto-put, stoga se pojedini vozači odlučuju da do Podgorice ipak idu magsitralnim putem.

