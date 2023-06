Kavčani na grupnom četu dogovarali UBISTVO VUKOTIĆA?! 'Vidiš kukavac da ne može da trči'

Specijalno državno tužilaštvo u Crnog Gori podiglo je nedavno još jednu optužnicu protiv pripadnika kavačkog klana na čelu sa njihovim vođom Radojem Zvicerom kome se svaki trag gubi još od hapšenja klana Veljka Belivuka, 4. februara 2021. godine. U optužnici koju je objavio portal Libertas nalaze se i "skaj" prepiske između šefa klana i njegovih najbližih saradnika.

"Da ide direktno u stanicu"

Dok je od Belivukovog klana u decembru 2020. godine Radoje Zvicer dobijao detaljan izveštaj o tome kako je kidnapovan, a onda mučen i ubijen član bande "Pink panter" iz Niša Milan Ljepoja, sa saradnicima širom sveta dogovarao je transport ogromnih količina kokaina kojim je i plaćao ubistva neprijatelja. Ipak, sa saradnicima u Croj Gori dogovarao je likvidaciju najvećeg suparnika u oktobru 2020. godine, sada ubijenog Jovana Vukotića. Tada je jedan od optuženih kavčana, Petar Mujović trebalo da ubije Vukotića u stanici policije u Kotoru.

Na grupnom četu za likvidaciju i dešavanja iz minuta u minut dogovarali su Radoje Zvicer, Slobodan Kašćelan i Milan Vujotić.

- "Stari spremi malog (prim aut. Petar Mujović)", "Za 10 min je mali spreman", "Koju utoku ima", "Češku zbrojevku", "Koliko metaka ima, nemoj da ga fula", "15 metaka", "Neka ide ispred stanice", "Brzo kreće", "Za koliko je ispred", "Da ide direktno u stanicu, odma sad on je spreman", "Je li direktno u stanicu da ide", "Ako ga ko šta pita čekam oca", "Mora nosit kriptu pošli su, nije to lako izvest", "Nije lako ali moraćemo".

"Neka se mali šćućuri tamo i šiba"

- Nakon toga slede dve glasovne poruke okrivljenog Zvicer Radoja, poslate okrivljenima Kašćelan Slobodanu i Vujotić Milanu sadržine: "Stoje na parking tamo, neće da izađe iz auta na parking onaj za pregled, neka se mali šćućuri tamo i šiba", a zatim ponovo tekstualne poruke sadržine "Sa dvije blinde su, neće klempo (prim aut. Jovan Vukotić) da izađe a moraće u kancelariju", "Može na klupu da sjedi i kaže čekam inspektora za strance", "Ne javlja se kućo, ne otvara poruke", "Uhapšen je", "Treba mu odma advokat, ima li on svoga, prije nego ga slome", "Gasi mu telefon", "Metak u cijev", "Sad će doć policija kod mene, makao sam kamere, znaju li da je tu bio", "Ja sam rekao da se krije kada policija prolazi", "Nije ništa rekao", "On je trebao da unutra uđe na klupu tamo je bio klempo, ne da šeta onuda, vele mali je retard", "Jeste u PG ga poveli nije specijalno, vratiće to na osnovni mali se dobro držao, ali vidiš kukavac da ne može da trči" - cela je skaj prepiska trojice kavčana.

Optuženo njih 11 Podsetimo, 11 pripadnika kavačkog klana terete se da su tokom druge polovine 2020. godine Crnoj Gori, Južnoj Americi, Africi, Evropi i Australiji pripadali organizovanoj kriminalnoj grupi na čijem je čelu bio Radoje Zvicer. Oni se sumnjiče za trgovinu drogom i oružjem, za nasilje i zastrašivanje...