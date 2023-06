SUZE I JECAJI ZA UBIJENIM 'ZEMUNCEM' Porodica i prijatelji se opraštaju od Milana Jorovića koji je brutalno likvidiran ispred kućnog praga

Ljudi sležu ramenima dok međusobno razgovaraju o ubistvu Milana Jorovića.

Milan Jorović (30) koji je u sredu ubijen u sačekuči ispred svoje kuće u zemunskom naselju Altina biće sahranjen danas na Novom bežanijskom groblju u Beogradu.

Jorovići, porodica ubijenog Milana, primaju saučešće od 10 časova u kapeli na groblju.

Oni su zaduzili više momaka da motre na prilaze kapeli kako bi sprečili da se novinari i fotoreporteri približe sanduku, porodici i prijateljima.



Stariji ljudi sležu ramenima dok međusobno razgovaraju o ubistvu.

Povorka tuge ispratila je kovčeg sa telom Milana Jorovića do grobnog mesta gde će biti sahranjen.

Dva crna džipa prate kolonu... Milanovu majku na izmaku snage je obgrlio mlađi sin i tako koračaju ka grobnom mestu.. Mladi nose cveće, krst i sliku ubijenog mladića, a koračaju pognute glave. Devojke tiho jecaju, dok žene jadikuju

- Strasno, ubili su tako lepog i mladog momka, jadni roditelji. Fini ljudi... Muka ih snasla... - govori sredovečna gospođa, a prijateljica joj nešto šapuće i obe stezu usne i klimaju glavom.

Od ubijenog mladića čituljom u jendim dnevnim novinama oprostili su se roditelji, brat, supruga i rođaci, koja je saopštila da će opelo početi u 10.30.

Da podsetimo, Milana Jorovića ubio je napadač maskiran u dostavljača hrane koji ga je kako je istraga utvrdila duže vremena pratio. U sredu popodne u Ugrinovačkoj ulici u Zemunu ubica je ispalio 12 metaka u Milana i dao se u bekstvo.

On je pogođen u grudi i stomak i sa teškim povredama ga je u bolnicu u Zemunu, odvezao mlađi brat, ali je nažalost i pored napora lekara da mu spasu život ubrzo preminuo.

Sigurnosne kamere u blizini mesta zločina snimile su ubicu na motoru tokom dolaska i bekstva, ali je on na glavi imao kacigu sa crnim vizirom. Ubica se odvezao na Pupinov most prema Borči, ali je negde sišao sa puta i ušao u automobil koji je ili prethodno tu ostavio ili ga je u njemu čekao saučesnik.

