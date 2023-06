UŽIVO! SUĐENJE KRIMINALNOM KLANU VELJKA BELIVUKA: Kako sam pedantan ako šetam po kući u Ritopeku KRVAV I RAZNOSIM DNK?

Suđenje kriminalnoj grupi Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, koja je optužena za najteža krivična dela, sedam ubistava, silovanje, trgovinu drogom i oružjem, nastavlja se danas u Specijalnom sudu u Beogradu.

17.12 - Nastavljeno suđenje

Suđenje se posle pauze nastavlja, a primedbe će nastaviti da iznosi optuženi Nebojša Janković. On je nastavio da govori o tome da je svedok saradnik Nikola Spasojević bio kontradiktoran kada je govorio o otmici Gorana Veličkovića.

- On je konfuzan, ili se ne seća ili ne zna, a Lalić kaže da taj dan nije ni bio u Ritopeku. Sada ću pričati o Lalićevom iskazu gde govori o svrgavanju vladajuće strukture, da promenimo vlast u Srbiji. Govoriću o pet miliona evra, pokušavao je da umeša što više zvučnih imena, ali nije razrađivao detalje, pa nije mogao da mi odgovori na pitanja. Pitao sam ga ko je dobio pet miliona evra, odgovorio je "tu je uvek plivao neki novac, znam da su se Veljko i Marko rastalili po 350.000. Oni su mi rekli da je Zvicer obezbedio pet miliona evra u prvoj tranši". Kada sam ga pitao ko je uzeo novac rekao je "sve sam ti odgovorio". Vidi se da neće da odgovori, odgovor koji je dao nema veze sa tim. Tek kada sam ga četvrti put pitao rekao je "nije razdeljen među članovima". Posle više pokušaja da dobijem odgovor da li je video pet miliona, ko je dobio, uspeli smo da saznamo da ne zna gde je novac i da nije razdeljen - nastavio je izlaganje Janković navodeći da je bilo "mučno izvlačenje odgovora klještima od Lalića".

- Pitao sam ga potom ko je i kakve uloge imao u svrgavanju vladajuće strukture, nije dao konkretan odgovor nego je rekao da će biti "iskorišćene navijačke strukture", a kada mu objasnim da navijači nisu sposobni da svrgavaju vlast, pa kaže "navijači kao navijači nisu, ali ova kriminalna grupa uz pomoć Dejana Lazarevića jeste". Sve su to Lalićeve izmišljotine, kad god se iznervira pominje advokata Lazarevića - nastavio je da osporava i ovaj deo iskaza svedoka saradnika Lalića.

- Tražio sam potom ko je trebalo da zameni vladajuću strukturu, rekao je "da se o tome pričalo", tražio sam da kaže ko bi zamenio predsednika, rekao je "bilo ko". Tu je zapeo sa odgovorima, jer sam ga pitao da li bi "otišli pod plavi most i doveli bilo koga". Rekao je da "Veljko i Marko ne bi mogli da smisle tako nešto, ali da ima ko bi mogao". Sledeće pitanje je bilo ko je doneo odluku o upotrebi snajperske puške za svrgavanje vlasti, ali je on odgovorio da je "to već rekao". Tek kada ste Vi sudija rekli da odgovori, počeo je da priča nešto što ga niko nije pitao, a onda je rekao "ja to sa sigurnošću ne mogu da kažem", a onda je odgovorio "rekao si da je to poslednja opcija". Prvo je rekao da je Miljković rekao, onda da ne može da kaže, a potom da sam ja - nastavio je optuženi Janković.

Podsetimo, Lalić je tokom svedočenja izjavio da je vođa kavačkog klana Radoje Zvicer, koji je u bekstvu, obezbedio pet miliona evra za svrgavanje vlasti i izazivanja nemira i bombaških napada u Srbiji.

Ovaj deo iskaza u sudnici pokušava da ospori Janković, koji je kako je naveo bio stručnjak za oružje.

- Rekao je da može da pretpostavi ko bi bio zadužen za upotrebu snajperske puške. Pitao sam ga ko je sve bio uključen u logistiku svrgavanja vlasti, rekao je Veljko, Marko i Lazarević. Pitao sam ga da li je na to spala srpska država, svaka čast Veljku i Marku za mnogo su sposobni, ali za to nisu. Odgovorio mi je, Veljko, Marko, Zvicer sa otuđenim delovima ANB. Kad napravite rezime o navodnom svrgavanju vlasti, osim Veljka, Marka, Zvicera i Lazarevića nije pomenuo druga imena, čak nije naveo ni jednu preduzetu radnju. Izgovori četiri imena i to je početak i kraj svrgavanja vlasti. Ne četiri, nego 40.000 ljudi ne može da svrgne vlast u državi koja ima razvijenu nacionalnu bezbednost. Lalić je od nas hteo da napravi monstrume koji će da ubijaju civile gde god stignu, da postavljano eksploziv da svrgnemo vlast - pokušao je da ospori iskaz svedoka saradnika.

16.14 - Janković o iskazima svedoka dvostrukog ubistva na Krfu

Za govornicu je izašao Nebojša Janković. Bivši specijalac počeo je izlaganje o navodnim razlikama u iskazima svedoka saradnika o dvostrukom ubistvu Alana Kožara i Damira Hadžića na ostrvu Krf.

- Lalić je možda iskoristio da priča bajke to što Skaj više ne postoji, o tome kako su locirani. Spasojević je, dok je odgovarao Miljkoviću na pitanja, rekao da su odustali jer Belivuk nije hteo da učestvuje, a onda kaže da su odustali jer je bilo rizično to što su imali GPS na čamcu. Imamo varijantu 1, da Veljko Belivuk nije želeo da učestvuje, varijantu 2, da su odustali zbog GPS i treću varijantu da je uspeo da izbegne. Sada ću da komentarišem Lalićev iskaz i moju pedantnost. Kaže o meni "vrlo je pedantan i precizan", a kada ga vi sudija pitate u čemu sam pedantan i precizan on kaže "u svemu što radi". Posle u nastavku priča kako sam krvav u kombinezonu, pa na znam da li sam aljkava ili pedantan, pa krvav šetam po kući u Ritopeku i raznosim DNK - počeo je da iznosi svoje primedbe Nebojša Janković.

Potom je nastavio izlaganje o oružju u Ritopeku, o kom je govorio svedok saradnik Srđan Lalić. Kako je naveo, Lalić je rekao da se oružje držalo u tajnoj prostoriji.

- On govori naučeni tekst, a kada zakoči, dobija pomoć od vas sudija šta da kaže. Stalno pominje nekih 10 glokova, a nigde ih nema u optužnici. Verovatno da obogati sve. Da bi shvatili da Lalić ne zna o čemu priča, sabrao sam 108 komada oružja koje je pronađeno u Ritopeku, a on pominje 10 pa 20, on je po meni izmislio priču o snajperima, mitraljezu koji je pominjao i predsednik navodno za svrgavanje vlasti. Ne znam ko mu je izmislio tu priču - nastavio je izlaganje Janković.

Janković je potom naveo i da Lalić nije govorio istinu kada je ispirčao da je on učestvovao u otmici Mirka Kojića, kuma Marka MIljkovića koji se i dalje vodi kao nestao.

- Ostaje na vama da procenite, ali ja tvrdim da je Lalić to izmislio - rekao je Janković posle čega je sudsko veće odlučilo da napravi pauzu od pola sata.

15.18 - Budimir za govornicom

Za govornicu je izašao Miloš Budimir:

- Pravno sam neuk, al se borim nekako. Lalić tvrdi da je Ljubomir Lainović ubijen i da sam ja menjao tablice, a to nije tačno. On je menjao tablice i to može da se utvrdi ako se želi. Lalić neće da kaže da je jedna blinda za koju je imao ovlašćenje i platio registraciju bila kod njega. Sve je to ispričao i nije hteo da prizna da je auto njegov. Zašto neće da kaže da je njegov i da ga je vozio? - počeo je Budimir izlaganje i kao i ostali optuženi počeo da citira iskaze svedoka saradnika i navodne nelogičnosti u iskazu Srđana Lalića.

Budimir je protestvovao i zbog toga što ga je, kako kaže "Lalić vređao da je glup", odbio da odgovori na pitanja ko je Laliću poklonio sat rolex, kao i zbog toga što je Budimiru tokom izlaganja pominjao suprugu.

- Ja smatram da okrivljeni saradnik nema pravo da na lepo postavljeno pitanje odgovori "šta te briga", on po sporazumu mora da kaže sve - rekao je optuženi Miloš Budimir, a potom nastavio da govori o navodnim nelogičnostima u iskazu svedoka saradnika Bojana Hrvatina.

14.43 - Belivuk za govornicom

Za govornicu je ponovo izašao Veljko Belivuk, koji će dopuniti primedbe na iskaze svedoka saradnika, koje je iznosio već šest sati.

U sudnicu je uveden u beloj majici, a oko njega stoje četvorica zatvorskih stražara.

- Hvala vam što ste mi dozvolili da izađem za govornicu, ali neću nastavljati danas, nema poentu da nastavljam danas, posle pet dana - rekao je kratko Belivuk posle čega je vraćen u prostor za optužene.

Sudija je navela da će Miljković poslednji iznositi primedbe i da Belivuk i posle njega može da se javi ponovo.

U sudnici je došlo do polemike između advokata odbrane i javnog tužioca Saše Ivanića i to zbog toga što je branilac Belivuka stavio primedbu što veće nije dozvolilo prethodne nedelje Belivuku da iznese sve što ima, dok je tužilac Ivanić skrenuo pažnju veću da su okrivljeni imali pravo da postavljaju pitanja svedoku saradniku, ali i da od aprila nije izveden ni jedan dokaz i da je neophodno da se ograniči vreme za prigovore na iskaze svedoka saradnika.

- Belivuk je imao dva dana da iznosi primedbe, nije stigao i to mu je sada omogućeno. Njegovo pravo je da ne želi, sada će nastaviti ostali okrivljeni. Miljković je rekao da će poslednji i da će to trajati jedan dan - rekla je sudija Vinka Beraha i prekinula polemiku.

Za govornicu je potom izašao optuženi Aleksa Stošić, koji je najavio da će biti kratak.

- Znam da ste iznenađeni što mene vidite za govornicom, ali biću kratak. Čuli smo Bojana Hrvatina koji je rekao da je psihički nestabilan. Kada je pitan za kuću u Ritopeku, on je počeo da priča o ubistvu Nikole Mitića - počeo je izlaganje Stošić koji je čitao delove iskaza svedoka saradnika Hrvatina i Srđana Lalića i ono što je primetio kao razlike u njihovom svedočenju.

- Oni su navodno bili zajedno, a govore različito. Zapitao sam se kako znaju nešto što se nije desilo, ali kada pročitate transkripte, bude vam jasno. Sudija, kada mi pričamo da su naučeni niko nam ne veruje, a oni sami to kažu u iskazima "da su pročitali u optužnici" - rekao je Stošić tvrdeći da svedoci saradnici demantuju jedan drugog i sami sebe, da su njihovi iskazi nelogični i naučeni, jer koriste iste reči.

On je naveo i da su bazne stanice jedini dokaz koji je tužilaštvo predložilo protiv njega, ali ga je sudija prekinula jer se bazne stanice ne odnose na primedbe na iskaze svedoka saradnika.

Stošić se vratio na optuženičku klupu, a za govornicu je izašao optuženi Miloš Budimir.

14.35 - Sudsko veće u sudnici

Sudsko veće ušlo je u sudnicu i počelo sa prozivkom optuženih i njihovih branilaca, kako bi utvrdilo da su ispunjeni uslovi da se suđenje održi.

Prisustvo su potvrdili Veljko Belivuk, njegovi branioci, zatim Marko Miljković a potom i ostali koji sede u takozvanom boksu za optužene, koji je neprobojnim staklom odvojen od publike i dela sudnice u kom sede sudsko veće, tužioci, advokati i zastupnici oštećenih.

14.00 - Optuženi stigli u sud

U zgradu suda u Ustaničkoj ulici, u pratnji naoružanih pripadnika Žandadrmerije u konvoju su već sprovedeni optuženi koji borave u pritvoru Centralnog zatvora. Dok su uz ogromne mere obezbeđenja sprovođeni, Ustaničkom ulicom odzvanjale su sirene.

U sud su stigli optuženi koji se brane sa slobode, bračni par Vlado Georgiev i Slađana Sekulić, inače jedina žena obuhvaćena optužnicom, Vojislav Đorđević, bivši rukometaš, zatim Boris Karapandžić kao i Miloš Lukić Selak.

Inače, i oko zgrade suda raspoređeni su naoružani policajci sa fantomkama i dugim cevima.

Prema planu, koji je ranije saopštilo sudsko veće, danas bi za govornicu trebalo da prvi izađe Miljković, pošto je Belivuk na prethodnim suđenjima nekoliko sati iznosio primedbe na iskaze trojice svedoka saradnika. Tokom izlaganja, on je otkrio da optuženi imaju saznanja da i četvrti pripadnik kriminalne grupe pregovara sa tužilaštvom da za blažu kaznu prizna krivična dela i ispriča sve što zna.