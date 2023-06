Jorović LIKVIDIRAN u Zemunu po starom mafijaškom 'RECEPTU': Oni su ubijeni nakon treninga u teretani, UBICE izmiču pravdi

Ubistvo Milana Jorovića (30) u Zemunu kojeg je ubica maskiran u dostavljača hrane sačekao ispred porodične kuće nakon što je završio sa treningom podsetilo je na niz mafijaških likvidacija koje su urađene po istom "receptu" - likvidator ih je čekao da izađu iz teretane. Naime, egzekutori su utvrdili dnevne rutine svojih meta i odabrali da je "najbolji" trenutak za "smaknuće" po izlasku sa mesta na kojem vežbaju.

Milan Jorović (30) je u sredu, 21. juna, krenuo kući posle treninga, a nije mogao ni da nasluti da se tamo nikada neće vratiti. Gotovo na kućnom pragu, na Ugrinovačkom putu broj 38g, usmrtio ga je dostavljač hrane.

Milan Jorović, je neposredno pre ubistva bio u teretani, nakon čega je seo u svoj "mercedes" i uputio se kući. Nije primetio da ga je ceo put od teretane do kuće u kojoj je živeo prati dostavljač hrane na motoru.

Ubica je čekao da Milan parkira automobil i u momentu kada je izašao iz vozila naoružani dostavljač, koji je na leđima imao žutu torbu za dostavu hrane, na glavi kacigu, a bio je obučen u crno, u njega je sa razdaljine od oko pet metara ispalio devet hitaca u stomak i grudi.

Kada je video da Milan pada, prišao mu je i sa razdaljine od nekoliko centimetara ga "overio" hicem u glavu, nakon čega je seo na motor i pobegao. Ipak, ono na šta nije računao jeste to da tokom bekstva promaši skretanje te ga je, osim što su kamere zabeležile celu njegovu putanju od teretane do kuće, snimila i kamera auto perionice u koju je skrenuo.

Milana su, nakon pucnjave, brat i komšija hitno odvezli u KBC Zemun, ali lekari su mogli samo da konstatuju smrt.

Za misterioznim dostavljačem hrane i dalje se traga, a sumnja se da se krije u "štek stanu" koji je iznajmio pre ubistva.

Inače, ubijeni Milan Jorović je 2017. godine osuđen zbog krivičnog dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Iste te godine on je osuđen i zbog produženog krivičnog dela razbojništvo. On je to krivično delo priznao i sa tužilaštvom je sklopio sporazum o priznanju krivice. Tada je, prema nezvaničnim informacijama, osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od četiri godine.

Nakon što je odležao dve trećine kazne na koju je osuđen, zatražio je uslovni otpust koji mu je omogućen u decembru 2020. godine, od kada se nalazi na slobodi.

U Perenčevića sasut rafal u divljoj teretani na Banjici



Luka Perenčević (28) ubijen je početkom maja meseca prošle godine u beogradskom naselju Banjica kada je maskirani ubica ušao u divlji bokserski klub i ispalio u njega šest hitaca iz pištolja naočigled tri druga.Za Luku se nezvanično navodi da je bio blizak klanu Veljka Belivuka i da je navijao za FK Rad. I sam Belivuk ga je spomenuo na suđenju koje je nedavno počelo u Specijalnom sudu i rekao da ubice "ljudi za koje se priča da su njemu bliski nisu uhvaćene, kao recimo likvidator Luke Perenčevića, a da druge hvataju odmah".

Beogradska policija raspisala je potragu za mlađim mršavim muškarcem, visokim oko 185 centimetara koji je na sebi imao crnu jaknu i teget farmerke. Pištolj je izvadio iz žute torbe za dostavu hrane.

Ali ubica još izmiče pravdi.

Ljubomir Marković Kića završio trening, ubica ga jurio i pucao mu 2 puta u glavu

Ubica ga je sačekao da završi trening i naočigled mnogobrojnih svedoka jurio ga i pucao mu dva puta u glavu. Maskirani napadač prišao je Markoviću, koji je 2017. izašao iz zatvora gde je robijao zbog ubistva francuskog navijača Brisa Tatona, nakon što je izašao iz balona za fudbal, a likvidaciju su snimile kamere.

Snimak ovog ubistva postoji, ali još niko nije uhapšen za ovu likvidaciju.

Pojurio ga je i pucao u njega osam puta. Marković je pokušao da se odbrani, izvukavši pištolj koji mu je bio za pojasom, ali nije uspeo da ga upotrebi.

Ljubomir Kića Marković, podsetimo, bio je dobro poznat u navijačkim krugovima. Javnosti je, kako smo naveli, postao poznat i zbog ubistva Brisa Tatona, zbog čega je hapšen i jedan je od 14 navijača Partizana koji su optuženi da su, kao saizvršioci, počinili teško ubistvo, jer su 17. septembra 2009. na Obilićevom vencu, na smrt pretukli Tatona, neposredno pred održavanje fudbalske utakmice Partizan-Tuluz.

Marković je zbog ubistva Tatona osuđen na 30 godina zatvora, kazna mu je potom smanjena na 15, a sa robije je izašao pola godine pre smrti.

Dok jedni izvori navode da se on posle toga smirio i odlučio da živi mirnijim životom, prema drugima, on se ponovo aktivirao u navijačkoj grupi "Alkatraz".

Sale Mutavi izrešetan po izlasku iz teretane preko puta CZ-a

Stanković je ubijen 13. oktobra 2016. godine. Neposredno pre ubistva bio je u teretani sa Miloradom Đ. i Veljkom B. Posle treninga bili su kafiću pored, preko puta CZ-a. Iz kafića su izašli u 21.20 sati.

Ubice su, kako se tada navodilo, čekale u tamnom BMW-u i sve vreme motrile na teretanu i kafić.

Kada je Stanković ušao u svoj "audi A6", kolima je prišao BMW iz kojeg je ispaljen rafal u njega. Tada je ranjen i Milorad Đ., koji je u tom trenutku stajao pored "audija". Vozač BMW-a je dao gas i niz Bačvansku ulicu pobegli su ka gospodara Vučića i zamenili auto.

Kako se tada pisalo, motiv za ubistvo Aleksandra je osim prevlasti na tribinama navodno bilo i "otimanje" na tržištu droge.

Inače, Stanković je 2011. godine prešao je sa Severa na Jug. Njegova moć je rapidno rasla, a u žižu javnosti došao je nakon snimka na kojem se vidi kako on, Veljko Belivuk i Darko Ristić napadaju Miloša Vazuru.

Jotkin general likvidiran u teretani poznatog hotela

Goran Petrović Peta (48) ubijen je 2015. godine. Zvali su "Jotkin general". Ubijen je u teretani hotela "Golf" u Kruševcu.

Petrović je bio, prema rečima upućenih, glavni saradnik Zorana Jotića, osuđenog vođe "kruševačkog klana". Ubijen je pred svojim trenerima. Ubica je posle zločina mirno izašao iz hotela i nestao bez traga.

Petrović je bio kriminalac starije generacije koji je sa prijateljem Zoranom Jotićem Jotkom devedestih godina formirao "Jotkinu grupu". Uglavnom su reketirali kruševačke biznismene.

Uhapšen 2003. godine u akciji „Sablja“.

Inače, 17. septembra 2015. godine, oko 8.30 sati, napadač sa fantomkom ušao je u teretanu smeštenu u suterenu hotela "Golf". Ubica je u njega ispalio više hitaca iz automatskog oružja, od kojih ga je šest pogodilo u grudi i glavu.

Peta je trenirao svakog dana i to mu je bila rutina, pa je tako bilo i kobnog jutra. Na trening je doašo automobilom marke "BMW" i otišao da vežba.

Nakon što je upucan, u hotelu su odmah pokušali da mu pomognu, ali je Hitna mogla da konstatuje samo smrt.

Na mesu ubistva nađeno je 15 čaura.

Kik-bokser iz Niša likvidiran ispred teretane u Nišu

Nišlija Miloš Savić (29) ubijen je 2014. godine u Velikotrnavskoj ulici, na njega je iz vatrenog oružja na njega ispaljeno više hitaca ispred tertane u kojoj je redovno vežbao.

Odmah posle ubistva eksplodiralo je vozilo "A6" koje je bilo parkirano na Bulevaru Nemanjića koje je bilo vlasništvu žrtve.

Savić je prvi put je ranjen 2005. godine. Tada mu je prijatelj pucao u vrat u stanu. Preživeo je čudom.

Drugi put je 2010. godine u niškoj diskoteci "Studio" uboden nožem.

U martu 2012. godine preživeo je rafal koji je ispaljen na njega ispred iste diskoteke.

Inače, bio je član grupe koja je prodavala drogu po Nišu, a operativna saznanja iuz policije navode da se bavio zelenašenjem i iznudama.

Pričao s njim u teretani na Karaburmi, pa mu pucao u glavu

Pre 23 godine u teretani "Spok" koja se nalazila u prostorijama Mesne zajednice "Partizanski put" na Karaburmi ubijen je Zoran Petrović (31). Očevici su naveli da je ubica Petar Lakić (40). Prema njihovim rečima tada, Petrović pre ubistva sedeo sa Lakićem i prijateljski razgovorao. Kada je posle 22 sata teretana počela da se prazni, ubica je iz pištolja pucao u glavu Petroviću, koji je na licu mesta podlegao povredama. Hitna pomoć je mogla samo da konstatuje smrt.