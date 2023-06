(UŽIVO) SUĐENJE BELIVUKOVOM KLANU: Optuženi iznose primedbe na iskaze trojice bivših saradnika Hrvatina, Lalića i Spasojevića

Suđenje kriminalnoj grupi Veljka Belivuka i Marka Miljkovića koja je optužena za sedam ubistava, silovanje, trgovinu drogom i oružjem nastavlja se danas pred Specijalnim sudom u Beogradu.

15.20 - Marko Miljković za govornicom

Za govornicu je potom u pratnji četvorice zatvorskih stražara izveden Marko Miljković.

On je otvorio svesku i naveo da će "početi od čuvenog Dunava koji su saradnici pokazivali".

- Da vidite kako njih trojica koji su navodno bili tamo, opisuju potpuno različito to mesto. Tužilaštvo kaže da su njihovi iskazi u potpunosti u skladu sa fotodokumentacijom. Lalić kaže "ako se ne varam to je ta lokacija na kojoj su prosipani džakovi", vi mu kažete "dobro", na fotografiji 3 pitate ga da li je to to "kaže to je to šipražje, dolazio sam tu više puta, to je taj raskrčeni deo", a onda kaže "na celom potezu se prosipalo, jedan uđe u reku sa džakovima". Lepo je sve to što je on ispričao, ali moram vas podsetiti da su on i Nikola Spasojević navodno zajedno prosipali Gligorijevića, ili nekoga već, dok Hrvatin nije. Sad ćete videti da Spasojević na vaša pitanja kaže "čini mi se da je to ta zaravan kada se spustite niz nizbrdicu", a kada ga ja pitam za ubistvo Gorana Veličkovića kaže "ovde je visok vodostaj reke, pa ne znam". Neko ko ne zna kolika je vatra, meri vodostaj reke, jako zanimljivo - počeo je da se smeje Miljković za govornicom.

Miljković je nastavio da čita i upoređuje iskaze trojice svedoka saradnika o mestu na kom su, prema optužnici, posle brutalnih ubistava i mlevenja žrtava u industrijskoj mašini za mlevenje mesa, ostatke žrtava u džakovima nosili do Dunava u Ritopeku i prosipali ih u reku.

- Krenuću od aprila kada je slikano to mesto, Hrvatin je rekao da je on tu 25. aprila 2021. doveo policiju na to mesto. Rekao je "mi smo išli noći, a tad sam ih vodio preko dana i nisam zagledao to šiblje", pa šta on ima da zagleda šiblje, nema on šta da zagleda da bi mogao ovde da priča, valjda je odveo policiju. On nije inteligentan da bi mogao da zna šta priča, ispada da je policija vodila njega - nastavio je da iznosi ono što smatra nelogičnim, držeći u rukama ispisani papir i gestikulirajući rukama.

15.10 - Pimedbe na iskaze Srđana Lalića o ubistvu Mirka Kojića

On se potom osvrnuo na iskaz Lalića o ubistvu Miljkovićevog kuma Mirka Kojića, čija sudbina do danas nije rešena, komentarišući da je taj deo "totalna nebuloza".

- Ne seća se kojim je automobilom došao Kojić, ali se seća unutrašnjosti automobila, seća se policijske značke bez broja, neke žene koja je bila svedok otmice, da ne pominjem da je Kojić sve mogao da vidi a bio je snalažljiv jer je navodno sakrio skaj telefon. Navodno smo lupali na prozor i vikali "policija", pa to je smešno, svako zna kako policija hapsi bio iz kriminogene sredine ili ne - nastavio je da komentariše iskaz drugog svedoka saradnika koji je otkrio da je Miljkovićev kum Kojić ubijen.

- Nije da se žalim, ali je meni stiglo neko pismo kojim se pokušava da se izvrši pritisak na njega. Ne verujem da je prošlo mimo vas, tražim da se utvrdi ko ga je poslao. Onaj koji mi je poslao, neka pošalje povratnu adresu da pišem i ja njemu. Ja ne mogu da teretim ljude za neka dela i da priznam nešto što nisam počinio - rekao je na kraju izlaganja, pre nego što je vraćen na klupu za optužene.

Advokat Nikola Jerković je zatražio da tužilaštvo proceni da li je nadležno za pismo.

Miljković je pred sudom rekao i da je "Hrvatin upao u klopku", dok mu je on postavljao pitanja i da je tada "počeo da menja svoj iskaz".

14.50 - Đurić za govornicom

Za govornicu je izašao optuženi Nemanja Đurić, koji je nastavio da ukazuje sudskom veću na delove iskaza svedoka saradnika za koje tvrdi da su nelogične.

- Ja verujem da ste kada ste videli Bojana Hrvatina ovde shvatili da su njegove psiho-fizičke sposobnosti ograničene. Pričao je kako ga su ga čuvali kao džokera, da škaljaski klan ne zna za njega, pa nije škaljarski klan policija da ga legitimiše. Ja verujem da oni nisu svesni težine svojih iskaza - rekao je pred sudom Đurić.

Trojica svedoka saradnika, podsetimo, optužila su pripadnike grupe za sedam ubistava za koja su optuženi, izneli detalje otmica, ubistava, kasapljenja i mlevenja žrtava, ali i za desetak zločina koji nisu obuhvaćeni optužnicom.

- Hrvatin i ne zna za šta je potpisao sporazum, prvo je rekao da je u pritvoru kao i svi ostali, a onda je rekao da mu nije ni određen pritvor. Nisam video da ga ovde neko vezuje kao nas, a priznao je silovanje, ubistva. Na pitanje zašto je pristao da učestvuje u ubistvu Gorana Veličkovića, s kojim je trgovao drogom, rekao je "pripadnost grupi", a onda je posle Miljkoviću rekao "finansije pre svega, a onda i drugarstvo sa članovima grupe". On ne zna šta priča, priznaje silna ubistva, očigledno mu je interes na prvom mestu, ali nije sposoban da istera priču. Na pitanje šta mu je motiv da prizna, rekao je "opstanak", a onda posle na pitanje advokata Petrovića kaže "gledao sam sebe" - nastavio je izlaganje Đurić i osvrnuo se i na iskaz svedoka saradnika Srđana Lalića koji je naveo da mu je motiv bio to što "neće da mu Miljković kroji odbranu i što kavački klan neće da mu uplaćuje kantinu".

Đurić je potom naveo i da bi "svaki grđan Srbije bolje opisao fotošopirane slike nego Hrvatin", aludirajući na slike mučenja iz Ritopeka.

- Ja mislim da sečenje ljudskog tela ne može da bude svakodnevica i nelogično je da Hrvatin kaže da niko nije smeo da pokaže slabost, da povraća, pa to je sudija nagon a ne slabost - pokušao je da ospori svaki deo iskaza svedoka saradnika.

14.40 - Prozivka optuženih

Sudsko veće ušlo je u sudnicu i počelo sa počelo sa prozivkom optuženih, prvi se da je prisutan javio Veljko Belivuk, zatim Marko Miljković a potom i ostali optuženi kao i njihovi branioci.

14.00 - Optuženi dovedeni u sud

Optuženi koji su u pritvoru uz zvuke sirena i u pratnji policije prabačeni su u zgradu u Ustaničkoj ulici.

Pred sudskim većem bi danas trebalo da optuženi nastave da iznose iznose primedbe na iskaze trojice bivših pripadnika grupe Bojana Hrvatina, Srđana Lalića i Nikole Spasojevića, koji su u međuvremenu postali svedoci saradnici.

Optuženi Marko Miljković juče je najavio da će danas zatražiti i da se svedocima saradnicima oduzmu statusi koje su dobili i odbije da služe zatvorske kazne koje su dogovorili. Pre Miljkovića, izlaganje bi trebalo da nastavi optuženi Nemanja Đurić, zatim da ono što je govorio dopuni Aleksa Stošić, kao i da primedbe iznese vlasnik kuće u Ritopeku, Vlade Draganić.