ROĐENI BRAT I SNAJA ODBILI DA SVEDOČE: Porodica Uroša Blažića iskoristila svoje zakonsko pravo

U Višem javno tužilaštvu u Smederevu rođeni brat osumnjičenog Uroša Blažića za masakr u selima Dubona i Malo Orašje, iskoristio je svoje zakonsko pravo da ne svedoči.

Pored brata saslušana je i njegova supruga, odnosno snaja osumnjičenog U.B., kao i još dva svedoka. Rođeni brat i snaja su iskoristili svoje zakonsko pravo da kao članovi porodice ne svedoče u ovoj fazi postupka.

Za danas je predviđeno saslušanje još nekoliko svedoka, a ukupno je do danas saslušano 52 svedoka u ovom postupku. Među saslušanim svedocima nalaze se članovi porodice ubijenih i ranjenih, kao i taksista koga je, kako se sumnja, U.B. pod pretnjom naterao da ga odveze do sela blizu Kragujevca gde je kasnije i uhapšen.

Pored U.B. uhapšeni su i njegov otac R.B., ujak G.G. i brat od ujaka B.G. i svi se nalaze u pritvoru. Ocu, ujaku i bratu od ujaka osumnjičenog se na teret stavlja krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija U.B. se sumnjiči da je 4. maja na teritoriji Smedereva i Mladenovca, hicima iz automatske puške ubio osam, a pokušao da ubije 12 osoba.

Deveta žrtva ovog masakra je preminula pre nekoliko dana od zadobijenih povreda. Nakon ubistva sumnja se da je U.B. došao do naplatne rampe "Mali Požarevac" pretio taksisti i putnici taksija, bombom, čime je prinudio vozača da ga odveze do sela kod Kragujevca gde je i uhapšen. U.B. se stavlja na teret krivična dela teško ubistvo, nedozvoljena proizvodnja držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, otmica i neovlašćeno korišćenje tuđeg vozila. On se nalazi u pritvoru od 5. maja, kada je i uhapšen.

Autor: