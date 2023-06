PRODUŽEN PRITVOR 'VRAČARCIMA': Džoni i dalje u bekstvu

Protiv navedenog rešenja dozvoljena je žalba Apelacionom sudu u Beogradu.

Posebno odeljenje za organizovani kriminal danas je u krivičnom postupku koji se vodi protiv okrivljenog N.V. i dr., zbog krivičnog dela udruživanje radi vršenja krivičnih dela doneo rešenje kojim je prema okrivljenima N.T, L.C, A.M, A.N, V.M, D.M, Đ.K, I.B, J.B, N.K, M.T, N.B, R.T, S.M, D.N, N.V, F.G i V.K produžio pritvor, a koji im po tom rešenju može trajati najduže 30 dana. U javnosti je ova kriminalna grupa nazvana "Vračarci".

Pritvor je prema okrivljenima N.T, L.C, A.M, A.N, V.M, D.M, Đ.K, I.B, J.B, N.K, M.T, N.B, R.T, S.M, N.V, F.G i V.K. produžen je jer postoje okolnosti koje ukazuju na opasnost od bekstva svih navedenih okrivljenih ponaosob, te usled postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da će okrivljeni, svaki ponaosob, u slučaju boravka na slobodi, u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično delo, kao i s obzirom na to da su imenovani okrivljeni osnovano sumnjivi da su izvršili krivična dela za koje je propisana kazna zatvora preko deset godina, a način izvršenja i težina posledica istiih doveli su do uznemirenja javnosti koje može ugroziti nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka.

Prema okrivljenom okrivljenom D.N pritvor je produžen jer postoje okolnosti koje ukazuju na opasnost od bekstva, kao i usled postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da će okrivljeni, u slučaju boravka na slobodi, u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično delo.

Protiv navedenog rešenja dozvoljena je žalba Apelacionom sudu u Beogradu, u roku od tri dana od prijema rešenja.

N.V. poznat kao Džoni sa Vračara nalazi se u bekstvu.

