'VEĆ JE OGLASIO STANOVE PORODICE ZA PRODAJU' Deda dečaka ubice PRISKOČIO U POMOĆ - Uspeo da povrati svu imovinu i prebaci je na sebe?!

Deda dečaka koji je počinio masakr u školi na Vračaru je navodno vratio svu imovinu na svoje ime.

"Vladislav Ribnikar" na Vračaru, po odluci suda ne mogu da rasporodaju milionski vrednu imovinu kako bi pobegli iz Srbije, ali u pomoć im je navodno priskočio deda dečaka! Kako Informer piše, dečakov deda po majci je dva stana u Beogradu, koja je ranije namenio ćerki i unucima, vratio na svoje ime i oglasio je te nekretnine na prodaju! Sumnja se da će deda sve pare od prodaje dati ćerki, kako bi joj obezbedio novi život daleko od Srbije.

Odšteta rođacima žrtava

Dobro upućen izvor Informera precizira da je Viši sud u Beogradu zabranio prodaju nekretnina roditeljima dečaka nakon što su rođaci žrtava istakli odštetni zahtev i očekuju da se naplate iz te imovine. "Po toj odluci Višeg suda u Beogradu, roditelji dečaka mogu slobodno da raspolažu svojom imovinom, ali ne smeju da je prodaju ili da stave hipoteku na nju. Na oca se vodi stan na Vračaru, deo poslovnog prostora i automobil, dok majka ima tri stana u centru Beograda i sva ta imovina, vredna više od milion evra, sad ne može da se proda, dok se ne završi parnica po tužbama porodica žrtava masakra", objasnio je sagovornik, i dodao:

"Međutim, majci dečaka je nedavno u pomoć pritrčao njen otac, kako bi joj obezbedio novac za novi život u inostranstvu. On je, pre masakra svoja dva stana namenio unucima - dečaku i njegovoj mlađoj sestri, dok je majka stekla pravo plodouživanja te imovine do punoletstva njene dece. To praktično znači da je ona slobodno raspolalagala očevim stanovima, ali nije smela da ih proda pošto su krajnji naslednici bili njena ćerka i sin. Zato je deda nedavno raskinuo taj ugovor sa ćerkom, čime je on ponovo postao vlasnik stanova i sad može slobodno da ih proda. Nekretnine su već oglašene za prodaju i pare će, po svemu sudeći, dati svojoj ćerki da može da ode iz Srbije, čim pre, kako bi započela novi život u drugoj zemlji sa svojom ćerkom."

Inače, otac dečaka je uhapšen dva dana nakon masakra i od tada je u pritvoru. On se tereti za teško delo protiv opšte sigurnosti, ali optužnica protiv njega još nije potvrđena. Osim toga, protiv oca i majke pokrenut je predistražni postupak kako bi se utvrdilo da li su zanemarivali ili zlostavljali dečaka. U međuvremenu su i roditelji žrtava pokrenuli odštetni postupak protiv roditelja, zbog čega je majci naloženo da uvek bude dostupna istražnim organima. Zato je prošle sedmice i vraćena s granice sa Severnom Makedonijom i nije joj dozvoljeno da napusti zemlju.

