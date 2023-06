ŠOK SAZNANJA O MAJCI DEČAKA UBICE IZ RIBNIKARA! Poseduje nekretnine u čak TRI GRADA: Češljaju se sefovi i računi porodice! (FOTO)

Viši sud u Beogradu doneo je novo rešenje kojim je odredio privremenu meru zabrane prodaje ili stavljanja hipoteke na veliki broj novih nepokretnosti u Nišu, Paraćinu i Beogradu za koje je utvrđeno da su u vlasništvu ili suvalsništvu majke trinaestogodišnjeg dečaka koji je 3. maja u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" na Vračaru ubio devetoro vršnjaka i čuvara škole.

Kako Kurir saznaje, osim prve mere koja se odnosila na jedan stan i garažu koji su u njenom vlasništvu, kao i dva stana u kojima je suvlasnik u Beogradu, otkriveno je da je majka dečaka vlasnica polovine stambene zgrade u Nišu, polovine pomoćne zgrade u Paraćinu ali i vlasnica polovine ukupno 20 građevinskih i poljoprivrednih parcela u Paraćinu i Nišu!

- Sud je odredio privremenu meru radi obezbeđenja budućeg novčanog potraživanja, na predlog 27 najbližih članova porodica nastradalih u OŠ "Vladislav Ribnikar". To ne znači da je majci neko zaplenio i trajno oduzeo imovinu, već da je stavljena zabrana da je ona proda ili stavi hipoteku na nju, kako bi se, ukoliko najbližim članovima porodice u parničnom postupku bude dosuđena novčana nadoknada za pretrpljenu duševnu bol i patnju, ti novčani iznosi naplatili - objašnjava sagovornik Kurira.

Majci dečaka, zabranjeno je i da proda automobil koji je u njenom vlasništvu, a Narodnoj banci Srbije i javnom izvršitelju, kako Kurir saznaje, naloženo je da sva novčana sredstva kojima raspolaže na računima svih poslovnih banaka, do visine potraživanja porodica, prenese i položi u depozit javnog izvršitelja. - Takođe je sud odredio i da se popišu i oduzmu gotovina, nakit i hartije od vrednosti od majke, koji se nalaze na svim adresama kuća, stanova i računima, odnosno sefovima i da se polože na račun javnog izvršitelja - objašnjava naš sagovornik.

On objašnjava i da mere koje je sud doneo ne znače da majka ne može, primera radi, da vozi svoj automobil ili živi u svom stanu. - Nekretnine, automobil, zemljište svakako može da koristi. Niko njoj nije zabranio čak ni da, recimo, izdaje stanove. Međutim, jedino što ne sme do okončanja parničnog postupka koje u roku od mesec dana mogu da pokrenu izvršni poverioci, odnosno najuži članovi porodica nastradalih, jeste da te nepokretnosti proda ili stavi hipoteku. Odluka suda je prosleđena i u katastar, a majka ima pravo žalbe na nju, ali žalba ne odlaže izvršenje - pojašnjava on. Iako majka deteta koje je počinilo stravičan zločin, kako dodaje, nije krivično odgovorna za ono što je trinaestogodišnjak počinio odgovorna je za štetu koju je prouzrokovao jer on još nema 14 godina.

- Roditeljima decu niko i ništa ne može da vrati, ali je ovo jedinstven slučaj da je 27 najbližih članova porodica ubijenih podnelo zajednički zahtev radi naknade nematerijalne štete zbog smrti bliskih osoba. Oni imaju pravo da zahtevaju naknadu za pretrpljenu bol i patnju, o čemi će sud tokom postupka odlučivati - dodaje on. Naš sagovornik podseća i na spekulacije da su roditelji dečaka preko notara pokušali da prenesu imovinu na treća lica.

- Otac je navodno čak tražio posetu notara u pritvoru, kako bi suprugu ovlastio da može da otuđi nepokretnosti ili ih prenese na treće lice. Sumnja se da su nameravali da rasprodaju svu imovinu - dodaje naš sagovornik. Inače, otac dečaka uhapšen je istog dana kada se dogodio masakr u školi i sumnjiči se da je počinio krivično delo protiv opšte sigurnosti, tako što je maloletnog sina vodio u streljanu i učio ga da puca, ali i za to što nije adekvatno obezbedio sef u stanu u kom je držao oružje za koje je imao dozvolu.

