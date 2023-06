NASTAVLJENO SUĐENJE DIJANI HRKALOVIĆ: Saslušani svedoci, sudija ih zbog kontradiktornih izjava ODMAH SUOČILA

Suđenje nekadašnjoj sekretarki u MUP-u Srbije, Dijani Hrkalović koja je optužena za zloupotrebu položaja i trgovinu uticajem kao i bivšem načelniku za specijalne istražne metode Dejanu Milenkoviću, danas je nastavljeno u Specijalnom sudu u Beogradu.

Na nastavljeno glavnom pretresu saslušana su tri svedoka, bivši šef Odseka za borbu protiv korupcije UKP Darko Luković, njegov tadašnji zamenik Milić Mojović i šef Odseka za borbu protiv korupcije u Novom Sadu Nikola Golubović, a glavna tema dokaznog postupka bila je operativna obrada pod nazivom "Kroše", kada je na merama bio nekadašnji generalni direktor JP Srbija šume Igora Braunovića, a sporni snimak nastao je u njegovom razgovoru sa pokojnim ocem nekadašnjeg minista unutrašnjih poslova Nebojše Stefanovića, Brankom Stefanovićem u restoranu Maksim.

Svedoci su ispitani jedan po jedan, a usled kontradiktornih izjava nekadašnjeg načelnika Lukovića i njegovog zamenika Mojovića, sudija je naložila i održala njihovo suočenje.

- Što se tiče konkretnog snimka ja sam bio bio neko ko je organizovao rad i išlo je preko mene angažovanja svih drugih službi, ali se nisam mešao u rad operativaca. Sećam se snimka iz restorana, a kasnije sam saznao i da sam ga ja preuzeo i to kad sam video svoj potpis na tome. Ja sam kasnije pregledao snimak, ali na njemu nije bilo ništo što je nas tada zanimlao, jer to nisu bila lica koja se bila predmet naših istraga tada - rekao je Mojović u svojoj izjavi i na pitanja odgovorio da on jeste potpisao potvrdu, da je imao sastanke sa čelnicima UKP, ali ne konktetno vezano za snimak, već za druge predmete na kojima su se pominjale sve operativne obrade na kojima su radili.

Luković je kasnije ispričao da je on za snimak saznao tek pošto je Mojović došao u njegovu kancelariju sa diskom.

- Ja se sećam da je operativna obrada pod nazivom „kroše“ bila pre par godina, mene je tada moj zamenik obavestio da se na sastanku sa našom metom Igorom Braunovićem bio otac tadašnjeg ministra policije. On mi je rekao da je na sastanku koji se kasnije odigrao sa načelnikom UKP Dejanom Kovačevićem dogovoreno da se taj snimak ne obrađuje jer na sastanku nisu bili oni koje smo očekivali i da nisu predmet našeg postupanja. Posle par dana su u moju kancelariju ušli moj zamenik i kolega Lazić, doneli disk i rekili da su ga preslušali i da nema ništa inkriminušuće. Ja sam pitao odakle taj disk i oni su rekli da je odluka promenjena i da disk nije zvanično preuzet. Ja sam tražio potvrdu, reklu da ona ne postoji.

Kad mu je sudija pokazala potvrdu on je rekao da je "iznenađen i da nije znao da je njegov zamenik to potpisao".

Sudija ih je zbog ovih izjava suočila, a Mojović je kasnije izjavio da su oni samo "protočni bojler u procedurama".

Takođe, Luković je izjavio da su oni imali informacije da je Braunović trebalo da se nađe sa nekim, najverovatnije primi mito i dobije instrukcije za nameštanje tendera javnih nabavki, a da je sastanak otišao u drugom pravcu. On je rekao i da potvrda nikada nije stigla u Novi Sad sto je potvrdio i Golubović.

- Potvrda nije stigla u Novi Sad, a meni je za taj snimak rečeno da ga zaboravim To mi je rekao ili koordinatror odseka za borbi protiv korupcije ili zamenik Milić Mojović ili neko od koordinatora, a ne znam ni da je trebalo da bude primopredaje koju su pominjala prethodva dva svedoka, odnosno nisam imao informacije o tenderu i javnim nabavkama, kao ni o mitu - rekao je Golubović.

Sudija je konstatovala da nema više pitanja za svedoke i naredno ročište zakazala za 13. septembar u 10h.

Podsetimo, Igor Braunović, vršilac dužnosti generalnog direktora JP Srbijašume, i Branko Stefanović, pokojni otac bivšeg ministra unutrašnjih poslova Nebojše Stefanovića, u maju 2019. godine dogovarali su otvaranje streljane na Košutnjaku. Dogovor o otvaranju streljane postignut je u bašti restorana Maksim, gde su Stefanović i Braunović sedeli sa još dva muškarca. Ono što oni u tom trenutku nisu znali je da je Braunović bio na merama tajnog praćenja i da je sto do njih sedelo dvoje policijskih službenika snimajući svaku izgovorenu reč.

Hrkalović se sumnjiči da je uticala da se tužilaštvu ne dostave na vreme izveštaji o veštačenju telefona Veljka Belivuka u predmetu “ubistva na šinama”, kao i da je, zajedno sa Šušnjićem, stavila na “fiktivne mere” nadzora kriminalca Darka Eleza, kako bi ga zaštitila od stvarne istrage.



