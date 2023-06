Udarao Petrinom (2) glavom o zid dok je nije ubio: Optužnica za očuha iz pakla, ovo je kazna koja mu preti

Devojčicu je tokom svog monstruoznog iživljavanja navodno držao za kosu dok je udarao njenom glavom o zid, na zidu je bilo krvi, a u ćošku na podu komad devojčicine iščupane kose.

Protiv Miloša Nikolića (25) koji je, kako se sumnja, ubio pastorku Petru Vladulović (2), Više javno tužilaštvo u Zaječaru podiglo je optužnicu. Na teret mu se stavlja teško ubistvo i traži se maksimalna kazna zatvora, odnosno - doživotna.

Psihijatrijsko veštačenje Miloša Nikolića (26) u Specijalnoj zatvorskoj bolnici, završeno je početkom ovog meseca, a utvrđeno je da je bio uračunljiv.

Tim povodom, pričali smo sa Ljubinkom Vladulovićem, Petrinim stricem koji kaže da se nada da će ubica dobiti ono što zaslužuje, ali da to nikada neće vratiti Petru.

"Nadam se da on do kraja života neće izaći iz zatvora. Ono što je meni i mom bratancu Nemanji, Petrinom tati, nije jasno i mnogo teško je kada majka, ako tako mogu da je nazovem, Jelena Todorovska, dođe ovde kod nas i ponaša se najnormalnije kao da se ništa nije desilo. Dođe da vidi ovu drugu decu... a oni, deca ko deca... šta će. Ona se šeta ovde po selu kao da se ništa nije desilo. Nas zanima šta će biti sa njom, hoće li ona biti kažnjena i kako, jer je sve to gledala i ćutala. Eto to nam nije jasno, zašto šeta sobodno", kaže stric.

Krajem marta Todorovska je puštena iz pritvora, a stic je tada rekao da je zbunjen i šokiran.

"Ništa nam nije jasno... Kako da je puste, a po nama je ona učestvovala u ubistvu. Ona je saučesnik, pa na Petrinom telu su otkrivene i stare povrede, znači, sve je znala, a ćutala. Ceo komšiluk se čudi. Još je njen otac došao da me provocira na dan kada je izašla iz zatvora, našao me ispred prodavnice, da mi dobacuje sve i svašta i govori da je zakon pokazao da njegova ćerka nije kriva. Strašno!", kaže on i priseća se kobnog dana kada je ona došla da ostavi stariju decu, Dunju i Dušana, a otišla sa malom Petrom: "Trebalo je da vrati decu oko 5, a dovela ih je u 2. Možda i bolje, ko zna šta bi bilo... Vraćala ih je i gledala u nas i smejala se kao da je drogirana i odvezla malu u kolicima. Tu noć je Miloš ubio Petru".

Podsetimo, prema rečima našeg sagovornika iz istrage, devojčicu je tokom svog monstruoznog iživljavanja navodno držao za kosu dok je udarao njenom glavom o zid.

"Policija je na zidu u kući videla krv, a u ćošku na podu komad devojčicine iščupane kose. Urađena je DNK analiza i utvrđeno je da to Petrina krv. Veruje se da je Miloš Nikolić, osumnjičen za njeno brutalno ubistvo, osim što ju je udarao šakama po telu i glavi, digao držeći je za kosu i udarao njenom glavom o zid dok joj nije išupao kosu sa kožom i tu je dete palo na pod", rekao nam je sagovornik.

Inače, Todorovska je, podsetimo, na saslušanju dala izjavu, odnosno, svoje "objašnjenje" o nastanku povreda svoje ćerke od kojih je malena preminula nakon sat vremena borbe lekara da joj spasu život.

"Ona je rekla da je devojčica sama pala i ogulila deo glave o sto, a da je ona za to vreme bila u WC i nije stigla da joj pomogne", rekao nam je sagovornik.

Milošu Nikoliću, ako se dokaže da je kriv za delo koje mu se stavlja na teret, preti doživotna kazna zatvora, dok se majka za sada tereti za zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica.

Inače, obdukcija Petre (2) koja je završena na Institutu za sudsku medicinu u Nišu, pokazala je da je detetu od silne udaraca rascepana jetra i da je smrtonosne povrede imala i na glavi, rečeno je za "Telegraf.rs" u Višem javnom tužilaštvu u Zaječaru.

