MILE KAPETAN ZADAVLJEN KESOM I KABLOM PA SPALJEN, STANIŠIĆU PRESUĐENO DOK SE MOLIO: Počinje suđenje Zviceru, Belivuku i Miljkoviću!

Pred podgoričkim Višim sudom za ponedeljak, 3. jul, zakazano je suđenje u postupku protiv optuženih za ubistva Mila Radulovića zvanog Kapetan i Nikole Stanišića, za koja su optuženi vođe kao i pripadnici "kavačkog klana", među kojima su i Radoje Zvicer, Slobodan Kašćelan ali i Veljko Belivuk i Marko Miljković.

Optužnicom za ubistvo Mila Radulovića su, osim Belivuka i Miljkovića, obuhvaćeni i državljani Srbije Nebojša Janković i Ratko Živković, kao i crnogorski državljani Milan Vujotić, Dragan Kneževic, Duško Roganović, Miloš Radonjić i Vladimir Vučković .

Prema navodiam Specijalnog državnog tužilaštva, kako prenosi crnogorski portal Dan, Živković je stupio u kontakt sa Radulovićem tražeći od njega da se vide. Pozvao ga je da dođe u njegovu kuću koja se nalazi u Spužu u Stanjevića Rupi tvrdeći da se radi o bezbednom i sigurnom mestu.

- Radulović je u tom objektu držan do 21. decembra 2020. godine, a za to vreme su mu Belivuk, Miljković, Kašćelan, Zvicer, Vujotić, Živković, Knežević, Radonjić, Vučković, Đurović i Roganović pretili i obmanjivali ga kako bi iznudili novac i informacije ko su pripadnici suprotstavljene kriminalne organizacije, gde im se nalaze „štekovi" sa oružjem i droga sa kojom trguju. Preko njegovog kriptovanog telefona i aplikacije skaj u njegovo ime slali su poruke i namamljivali pripadnike suprotstavljenog "škaljarskog klana" da dolaze na određene lokacije gde bi ih potom likvidirali - navodi se, kako prenosi Dan, u optužnici.

Miljković: Tvrdim da je Mile Kapetan živ

Marko Miljković i Veljko Belivuk su se putem video linka uključili na ročište na kom je vršena kontrala optužnice. Miljković je tada, komentarišući dokaze rekao da nema obdukcionog zapisnika da je Mile Radulović mrtav. - Ako je zaista mrtav a smrt nenasilna, biti mrtav nije krivično delo. Smrt se utvrđuje samo obdukcionim nalazom, mi to nemamo. Sudskomedicinski veštak se izjašnjava samo na osnovu slike. Ovakvo postupanje nije viđeno nigde, ali jeste nažalost u Crnoj Gori. Izjašnjava se veštak o nekoj slici, moram da kažem, fotošopiranoj. Skandal - izjavio je navodno tada Miljković tvrdeći da je Mile Kapetan "živ i zdrav". - Tvrdim da je Mile Radulović živ i zdrava i da sa tužilaštvom obmanjuje sud - rekao je on tada i predložio da tužilaštvo "pošalje zamolnicu da im on dostavi tri fotrografije na kojima su on , Belivuk i Janković sa odsečenim glavama". - Taj isti veštak nek utvrdi da li smo mrtvi. Ako smo mrtvi ne možete da nam sudite - poručio je on.

Kada su, kako se sumnja, osumnjičeni od Radulovića izvukli sve informacije i podatke koji ih zanimaju, lažno su mu obećali da će ga pustiti da živi u Španiji. - Radonjić i Đurović su 21. decembra 2020. godine u kući koju je obezbedio Roganovič ubili Radulovića tako što su mu vezali ruke, a potom mu na glavu stavili najlonsku kesu vezavši je električnim produžnim kablom oko vrata. Telo Radulovića je prevezeno do napuštenog vojnog objekta na Cetinju gde je zapaljen na lomači napravljenoj od 23 stare automobilske gume i 50 kilograma roštiljskog ćumura - prenosi portal detalje iz istrage.

Nikola Stanišić, kako se navodi u optužnici, ubijen je u noći između 2. i 3. avgusta 2020. Za učešće u ubistvu osumnjičen je i Zdravko Perunović koji je uhapšen u Istanbulu zbog učešće u ubistvu vođe "škaljarskog klana" Jovana Vukotića.

Kako se navodi u optužnici, nekoliko odana pratili su njegovo kretanje dvogledima i kamerama koje je obezbedio Radoje Zvicer, osmatrali njegovu kuću i tražili najpogodnije mesto za otmicu. Kada je 1. avgusta oko 16 sati Stanišić motorom krenuo od kuće putnim pravcem Kotor-Trojica-Vrmac iz zasede su ga presreli, udarili metalnom šipkom po glavi i oborili na zemlju, a potom vezali konopcem i ubacili u BMV. Tokom čitave vožnje do Njeguša, mučili su ga kako bi im dao šifru svog kriptovanog telefona i odao planove rivalskog „škaljaraskog klana".

- U jednom momentu došlo je do preokreta i promene plana. Po uputstvu Kašćelana, grupa je Stanišića vratila u mesto Mirač, gde je ubrzo stigao Kašćelan u pratnji Perunovića. Pojačana ekipa nastavila je sa mučenjem Stanišića. Kako se navodi u optužnici, sa Stanišića su skinuli svu odeću a potom pod batinama od njega tražili da im otkrije za koga radi, gde su štekovi i oružje škaljaraca - navodi Dan.

Kaka se sumnja, u noći izmedu 2. i 3. avgusta saopštili su Stanišiću da neće dočekati dan i uslišili molbu žrtve da se pomoli. Upravo u trenutku dok se molio, egzekutori su mu u glavu ispalili više hitaca. Stanišic je bio blizak „škaljarskom klanu" i, kako se sumnja, likvidiran je jer je učestvovao u ubistvu clana „kavackog" kriminalnog klana.

