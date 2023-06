Čuveni trener Ljupko Petrović, koji je izazvao nesreću na novoj obilaznici oko Beograda vozeći u kontra smeru, nezvanično, policiji je rekao da je "promašio i da nije primetio da je u pogrešnoj traci", saznaje "Telegraf.rs"

Prema našim informacijama, on je dobio je prekršajnu prijavu s obzirom da nema elemenata krivičnog dela.

- On je do detalja objasnio kako je došlo do nezgode. Policiji je rekao da "jednostavno nije primetio da se nalazi u kontra smeru". Odmah je alko testiran- kaže naš izvor.

Nakon udesa on je prebačen u bolnicu, a vozač u čiji auto je udario nema povrede.

Nesreća se dogodila u blizini tunela Beli Potok nešto pre 21 sat.

Kako se sumnja, nesreću je izazvao Petrović, koji je udario u automobil marke "ševrolet", dok je vozio u kontra smeru.

Kako je potvrđeno za Telegraf.rs, Ljupko Petrović, koji je svojevremeno sa Crvenom zvezdom osvojio Kup evropskih šampiona 1991, prebačen je na VMA. Njemu su konstatovane lakše telesne povrede.

Automobilom "šervrolet aveo" u koji je Petrović udario, upravljao je Ž. K. (63).

Kako saznajemo, kod Petrovića nije pronađen alkohol u krvi.

