ZBOG NJEGA JE DEO FRANCUSKE VAN KONTROLE: Danas SAHRANA Naela M - Sin jedinac POLJUBIO MAJKU i otišao na posao gde ga je sačekao POLICIJSKI METAK...

Trenutak kada policajac puca na 17-godišnjeg Naela zabeležen je na video snimku, a ovo ubistvo koje se desilo u utorak izazvalo je nasilne proteste širom Francuske.

BBC navodi da je majka Munija imala samo Naela, koji nikada nije upoznao oca. Navodi se da je mladić radio kao dostavljač hrane vozilom u kojem je i ubijen.

Njegovo školovanje za električara u srednjoj školi u Suresnu, nedaleko od mesta gde je živeo, opisano je kao haotično. Često je izostajao iz škole, zbogh čega je bio uključen u rad nevladine organizacije "Oval sitojan" iz Nantera koja se bavila ingrecijom u društvo tinejdžera koji su imali problema u školi.

France 🇫🇷 is Burning: How the police brutality and killing of 17 years old turns into a chaotic situation unfolding into civil war in a country that has a history of police violence towards Africian origins and other minorties. #NahelM #FranceRiots #franceViolence… pic.twitter.com/aHCF7aG8Su