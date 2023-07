SRBIJA ZABELEŽILA OZBILJNE REZULTATE U BORBI SA MAFIJOM! Mrdić: Građani Srbije mogu da se osećaju bezbedno, nema mafijaških ubistva po ulicama (VIDEO)

Suđenje klanu Veljka Belivuka ide svojim tokom, a tajkunski mediji su bez dokaza pokušali da predstave Belivuka i Miljkovića kao saradnike režima. Činjenica je da na ulicama Beograda nema više mafijaških ubistava, zahvaljujući radu bezbednosnih službi u našoj zemlji.

Nastavak suđenja Veljku Belivuku ide svojim tokom, kao i svaki proces. To je jedan vrlo formalan postupak , kao što okrivljeni ima svoja procesna prava i da se služi tim pravima da bi taj postupak bio kvalitetan, isto tako tužilaštvo i swud moraju da rade svoj posao- rtekao je Ivan Simić, advokat, gostujući u Novom vikend jutru i dodao:

- Ono što mogu da primetim je da je ovaj postupak na momente buran, uzimajući u obzir pažnju koju ima, ali uzimajući u obzir i težinui krivičnih dela i način na koja su ona izvršena prema samoj optužnici- rekao je Simić.

Veljko Belivuk je otkazao punomoćje svojim advokatima:

- Ja mislim da je to jedan pokušaj da se kupi malo vremena ne bi li preplašili te neke svedoke koji bi ogli da pređu u status svedoka saradnika. Jasno je da je ovaj manevar čista kupovina vremena. Ono što je meni iz novinarskog ugla zanimljivo je to kako je propao taj pokušaj da se politizuje celo to suđenje,- rekao je Borko Kašanski, urednik Srpski Telegraf i dodao:

- Šolakovi mediji su pokušali da predstave Belivuka i Miljkovića kao saradnike režima, a ono što je bitno da za sve ove mesece koliko traje suđenje nismo videli ni trunku dokaza za to, što je i logično- rekao je Kašanski.

- Ono što je meni tu važno je da je država zabeležila ozbiljne rezultate u borbi protiv mafije, da se oni koji se terete za najteža krivična dela nalaze iza rešetaka, država je jasno napravila rezultate u borbi sa Kavačkim i Škaljarskim klanom, više nemamo mafijaška ubistva po ulicama- rekao je Uglješa Mrdić, poslanik SNS-a i dodao:

- Važno je da se razotkrije ko je u policiji i drugim državnim institucijama sarađivao sa mafijom. Takođe da se razotkriju laži ovih tajkunskih medija i dela opozicije koji su kriminalce i ubice pokušali da vežu sa aktuelnom vlašću i da se građani Srbije osećaju bezbedno -rekao je Mrdić.

Mi ne možemo da se setimo kad je poslednji put bilo neko mafijaško ubistvo zahvaljujući odličnim preventivnim radnjama i svim akcijama i istragama koje rade bezbednosne službe u Srbiji- dodao je on.