UŽAS U NIŠU! Muškarac krvnički pretučen ispred menjačnice: Polomljena mu LOBANJA I VILICA na dva mesta!

Niška policija po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Nišu uhapsila je dvojicu muškaraca zbog sumnje da su učestvovali u tuči u Ulici Đuke Dinić u kojoj je jedan Nišlija zadobio teške telesne povrede - prelom lobanje i dvostruki prelom vilice.

Do svađe i tuče došlo je danas oko 14 časova ispred jedne menjačnice preko puta Glavne autobuske stanice. Na mesto obračuna, po rečima građana, za kratko vreme stiglo je desetak policajaca koji su priveli dvojicu osumnjičenih.

- Do verbalne rasprave došlo je u menjačnici a potom se sukob nastavio ispred lokala gde je došlo do fizičkog obračuna. Jedna osoba je zadobila teške telesne povrede – prelom lobanje i dvostruki prelom vilice sa dislokacijom. On je prevezen u Urgentni centar Univerzitetskog kliničkog centra u Nišu radi ukazivanja pomoći i lečenja. Zadržana su dvojica muškaraca zbog sumnje da su počinili krivično delo nanošenja teške telesne povrede u sticaju sa nasilničkim ponašanjem - rekao je portparol Osnovnog javnog tužilaštva u Nišu Vladimir Stanojević.

Udaran i rukama i nogama?

U ovom trenutku, zvanično još uvek nije poznato zbog čega je došlo do svađe i tuče, kao i da li ima još osumnjičenih za nanošenje teških povreda Nišliji koji je hospitalizovan. Prema do sada poznatim informacijama, on je zadobio udarce rukama, ali se ne isključuje da je u tuči zadobio i udarce nogama, s obzirom na težinu povreda.

Policija je u prisustvu osnovnog javnog tužioca izvršila uviđaj na licu mesta i radi na rasvetljavanju svih okolnosti događaja.