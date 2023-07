KRVAVA PROSLAVA PUNOLETSTVA U BATAJNICI! Očevici: Seo je u auto i bio neprijatan, SCENE SU BILE UŽASNE, ŠIKLJALO JE NA SVE STRANE

Stajao je mirno pored mladića kojeg je ubo nožem i rekao: "Samo sam ga jednom posekao.

Ovako priča meštanin Batajnice koji je sinoć bio prisutan kada je mladić A. P. (22) nožem napao M. N. (20) zadao mu povrede opasne po život u Primoštenskoj ulici u Batajnici.

Policija i Hitna pomoć su ispred ugostiteljskog objekta zatekli teško povređenog M. N. koji je imao posekotinu u predelu vrata, a lekari su povredu konstatovali kao opasnu po život.

Prema rečima očevidaca, ali i meštana Batajnice, sinoć se u ovom objektu održavala proslava 18. rođendana.

- Muzika se orila od popodnevnih sati, negde od 18 časova pa sve do ponoći. Cela ulica je bila puna dece. Bilo je tu i mlađih i starijih. Ova sala je poznata po tome da su ovde proslave, ali uvek sve prođe u najboljem redu - pričaju meštani.

Kako navode, oko 12 sati proslava se završila i svi su krenuli da odlaze kada se ubadanje i dogodilo.

- Mladić koji je izboden seo je u automobil i verovatno nekoga čekao da dođe. Sedeo je u automobilu sigurno 10 do 15 minuta. Za to vreme je bio neprijatan prema svima koje je video tako što im je dobacivao. Nekoliko minuta kasnije drugi mladić je izašao napolje. Da li su se oni unutra posvađali pa su izašli da se obračunaju to ne znam, ali nakon što je drugi mladić izašao, oštrim predmetom mu je presekao arteriju na vratu. Ne znam da li je bio nož ili možda polomljena flaša ili čaša. Krv je počela da šikljala na sve strane - priseća se očevidac.

Prema njegovim rečima, ispred ugostiteljskog objekta okupili su se svi oni koji su krenuli svojim kućama, ali i stanovnici okolnih kuća koje su probudile sirene Hitne pomoći i policije.

- Devojčice su počele panično da viču da se zove Hitna pomoć. Scene su bile užasne. Jedan muškarac, čini mi se da je bio otac devojčice koja je slavila punoletstvo, rekao je deci koja su tu stajala da se pomere jer nikad ne može da se zna šta će se dogoditi, da li će neko zapucati... Za to vreme napadač je mirno stajao pored i samo je rekao : "Samo sam ga jednom posekao". Nije bežao, niti pružao otpor. Sačekao je da dođe policija i da ga odvedu. Odmah je priznao sve što je udario - objašnjava sagovornik.

Napadnuti poznat od ranije

Kako navode svedoci koji, prema njihovim rečima, poznaju mladića koji je teško povređen, on je od ranije svima poznat kao problematičan.

- Čuli smo da se bavio prodajom narkotika, da je možda čak i bio u zatvoru pre dve ili tri godine. Svi ga dobro znamo čak iako je iz Ugrinovaca. Poznajemo mu oca, on je stariji čovek, u penziji, radio je ranije kao policajac. Ovaj mladić je i unutra tokom proslave pravio probleme, verovatno je bio pod dejstvom alkohola ili možda čak i narkotika - objašnjavaju oni.

Očevici ubadanja ističu da napadača ne poznaju jer je iz drugog dela grada.

- On ne živi ovde. Čuli smo da navodno živi u Leštanima, ali ne znamo koliko je to tačno - kažu oni.