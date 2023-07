KOMŠIJA O UBICI IZ SISKA: 'Upalio je TESTERU i rekao da će me UBITI, prijavljivao sam ga, ali sad je KASNO'

Šta je nateralo Neđada Fetića (58), u sisačkom naselju Kanak poznatog pod nadimkom Braco, da u subotu uveče počne iz puške da puca po komšijama i pali im automobile, u ponedeljak se još sa sigurnošću ne zna.

Mirno i bez emocija, s lisicama na rukama i u pratnji policajaca, koračao je ubica iz Capraških poljana, Neđad Fetić (58), u zgradu Županijskog državnog tužilaštva u Sisku, gde je ispitan u ponedeljak oko podneva. Tamo je kratko iznosio odbranu, a njegov branilac po službenoj dužnosti, advokat Danko Kovač, rekao je samo da je na neka pitanja odgovarao. Završio je na mesec dana u pritvoru, pišu 24sata.hr.

- O motivima je prerano govoriti, čak ih nema ni u opisima krivičnih dela za koja se tereti - rekao je Kovač.

Na pitanje u kakvom je odnosu bio s ubijenom i ostalima, rekao je tek da su bili komšije. Fetića je policija nakon kriminalističkog istraživanja prijavila za više krivičnih dela: ubistvo, četiri pokušaja ubistva, od kojih su dva produžena krivična dela, nedozvoljeno posedovanje oružja i eksplozivnih materija i za dva produžena krivična dela dovođenja u opasnost života i imovine.

Iako su iz sisačke policije na konferenciji za novinare u nedelju rekli da im je Fetić bio poznat samo prekršajno, i to pre mnogo godina, njegov komšija Omega Brdarević, vlasnik dela zemlje preko puta Fetićeve kuće, kaže da to baš i nije istina.

Četiri puta sam zvao policiju

- Četiri puta sam ih zvao jer mi je pravio probleme i pretio. Bilo je to negde tokom 2018. godine, kad sam počeo da uređujem taj svoj deo zemlje, to je ovaj deo na kom su parkirani automobili koje je zapalio - u dahu je govorio Brdarević.

- Policija je svaki put izlazila, napravili bi zapisnik, ne mogu da kažem, ali pošto sam četiri puta zvao odlučio sam da podnesem i krivičnu prijavu zbog pretnji, od svega nije bilo ništa. Krivična prijava je odbačena, a oni sad govore da nije bilo nikakvih naznaka da bi se ovako nešto moglo dogoditi - ogorčen je Brdarević.

Kako bi dokazao svoje tvrdnje, pokazao je i "odbijenicu", rešenje o odbacivanju krivične prijave koja mu je stigla od Opštinskog državnog tužilaštva u Sisku. U njoj je navedeno da je PU sisačko-moslavačka 18. februara 2019. podnela krivičnu prijavu protiv Neđada Fetića zbog pretnje.

- Marš ispred moje kuće, ubiću te! - vikao je Neđad Omegi tog dana oko 9.30 sati u Capraškim poljanama u Sisku.

Tog 18. februara 2019. Omega je došao na svoju parcelu i čuo da neko pali motornu testeru na njegovoj parceli.

- Video sam komšiju koji živi preko puta moje zemlje i pitao ga šta radi. Tad me je opsovao, zapretio mi i rekao da će me ubiti. Ja sam se njegovih reči zaista i uplašio pa sam otišao i pozvao policiju - rekao je Omega istražiteljima.

Osumnjičeni Neđad tad je rekao da je popravljao motorne testere i da je u dvorištu upalio testeru i kretao se do auta. Tvrdio je da je tad naišao Omega i rekao da je to njegova zemlja i da će zvati policiju.

- Nisam mu pretio - tvrdio je tad Neđad.

Priznao je da je i ranije znao da ima problema s Omegom zbog automobila za koji Omega kaže da ga je parkirao na njegovoj parceli.

- Od tada više ne parkiram tamo - tvrdio je Fetić i tražio da Omegu prijave zbog lažnog prijavljivanja krivičnog dela.

Odbačena prijava

U obrazloženju rešenja o odbacivanju stoji da osumnjičeni negira navode iz krivične prijave, a nema treće osobe koja bi bila prisutna i potkrepila tvrdnje žrtve o pretnjama, zbog čega nema elemenata za podizanje optužnice.

Omega se pita da li bi nešto bilo drugačije da je tužilaštvo pre četiri godine ozbiljnije shvatilo njegove tvrdnje i krivično procesuiralo Fetića.

Pucao po komšijama, palio kuće i automobile

Podsetimo, pomahnitali Fetić je u subotu posle 19 sati počeo da puca po Ulici capraške poljane u Sisku. Doslovno je išao od kuće do kuće i pucao. Već je zvuk ispaljivanja prva dva metka uznemirio stanare, koji su odmah zvali policiju i Hitnu. Hici iz njegove puške doslovno su frcali posvuda, a ubrzo je muškarac ubio 45-godišnju komšinicu i teško ranio još njih troje i zapalio tri kuće i dva automobila. Tri stanara, među kojima je bilo i dvoje dece, lakše su povređena tokom bega od metaka, a tokom gašenja jedne kuće povređen je i vatrogasac.

- Taj je terorista, ubica, ne znam kako da ga nazovem, krenuo redom, sve je hteo da nass pobije. Zaključali smo se u kuću, ležali na podu, nikad to u životu nikome ne bih poželela. Ušao je kroz vrt, ciljano i prikriveno i lupao po vratima da mu otvore - ispričala je jedna Fetićeva komšinica, čijeg je supruga teško ranio u predelu trbuha.

- Bila sam s njim sat i po u bolnici, rekli su lekari da ide nabolje. To je sve što mogu da vam kažem - dodala je.

Krvava u dvorištu

Druga komšinica je rekla da je kobne večeri čula pucnjeve, ali prvo je pomislila da je reč o dečjoj igri.

- Bila sam u vrtu, dva dečkića su se igrala u dvorištu. Sela sam, zapalila cigaretu, popila vode i tad sam čula hice. Bili su sve jači i onda sam shvatila da to nije igračka i da se nešto strašno događa. Videla sam ženu kako leži u dvorištu, krvava, to je bila ta nesrećna ubijena komšinica i videla njega kako izlazi. Sakrila sam se u kuću, a on je ispalio hitac kroz prozor, koji se odbio od dimnjaka. Zvala sam policiju i čula komšiju kako viče da ovaj lupa i pali kuće. Još drhtim kad se svega setim - još pod utiskom događaja pričala je komšinica.

Dodaje da nikad s njim nije imala problema, ali ne zna jesu li ih imale druge komšije. Dodaje da je Neđad uvek bio čudan.

- Ti ga pozdraviš, a on nekad pozdravi, nekad ne, nikad nisi znao kako će da reaguje. Ovde živi dugo, još su mu roditelji tu živeli. Majka mu je bila teško bolesna, a nakon njene smrti su on i otac čuvali ovce negde kraj Topolovca, ovde nisu ni dolazili. Nakon što mu se otac razboleo, valjda su prodali te ovce i došli opet ovde - kaže žena i dodaje da je čula pucnjeve i nakon što je pobegao prema polju.

- Kasnije sam saznala da su u mom vrtu policajci pronašli pušku koju je odbacio. Tražili su je, ali nisu hteli da kažu - otkriva.

Policija ga našla u podrumu

Policija ga je pronašla i uhapsila u Ulici kneza Domagoja, gde je pokušao da se sakrije u podrumu. Nije se opirao, a još jedan meštanin, Islam Alić, kaže da je čuo da je Fetić nameravao da ubije i sestru.

- Navodno je zvao iz kuće mog brata, s fiksnog telefona. Tako su policajci videli na kameri. U to je vreme kod kuće bio moj nećak, koji mi je rekao da se ne javljam jer Braco puca redom po kućama. On je uspeo da pobegne kroz prozor sa zadnje strane i ostavi sve otvoreno. Doleteo je do mene i rekao: "Striko, gore je masakr!". Rekao sam mu idem i ja s njim da vidim šta se događa. Sav je drhtao, bio je u strahu... - rekao je Alić.