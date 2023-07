VLASNIK POZNATE BEOGRADSKE KAFANE ZAROBIO I TUKAO ADVOKATA - Siledžija uhapšen oglasio se i MUP

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, saopštili su da su u saradnji sa Prvim osnovnim javnim tužilaštvom u Beogradu, uhapsili su V. J. (37) iz Beograda zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela protivpravno lišenje slobode i napad na advokata.

On se sumnjiči da je u noći između 3. i 4. jula, u stanu u kom živi, zadao nekoliko udaraca četrdesettrogodišnjem advokatu, nedozvoljavajući mu da napusti stan. Advokat je uspeo da pobegne i događaj prijavi policiji koja je uhapsila osumnjičenog. V. J. je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.

Kako Kurir nezvanično saznaje, uhapšeni V. J. je bio vlasnik jedne poznate begradske kafane, a advokat V. A. mu je u tom periodu davao pravne savete . Prema nezvaničnim informacijama, on je 3. jula pozvao advokata da dođe u njegov stan, navodeći da mu treba savet oko "imovine i porodičnih problema".

- Advokat je došao u njegov stan, ali ga je osumnjičeni zaključao i počeo da mu preti da će ubiti njega i njegovu porodicu "jer ga je izdao i radi protiv njega", potom je navodno konzumirao kokain i viski , a potom više puta udario advokata u glavu i telo.

U toku noći mu je pozlilo i počeo je da povraća, pa je advokat sačekao da zaspi i oko 6 ujutru je uspeo da otključa vrata i izađe iz stana - otkriva izvor Kurira agoniju advokata i dodaje da je po nalogu Prvog osnovnog tužilaštva uhapšenom određeno zadržavanje do 48 sati, posle čega će biti priveden na saslušanje.