Detalji optužnice protiv OCA IZ PAKLA: Dete (8) zarobljeno u kadi, a ovo je izgovor zašto nije slao u PREDŠKOLSKO

Uroš Pašajlić (38), koji je optužen za nasilje u porodici jer je ćerku (8) zapostavljao i izgladnelu držao zaključanu u kadi, kao i jer je tukao svoju emotivnu partnerku, naći će se 28. jula pred sudom.

U optužnici protiv Pašajlića je do detalja opisano u kakvim uslovima je držao devojčicu, kakvo je njeno zdravstveno stanje bilo po pronalasku, ali i kojim se izgovorima služio kako niko, pa ni majka devojčice ne bi posumnjali da je dete samo kod kuće i da ne ide u predškolsko.

U optužnici koju je protiv Pašajlića podiglo Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu, navodi se da je otac iz pakla bio zavistan od kokaina, da je devojčicu ostavljao često samu u stanu bez ikakvog nadzora i roditeljske brige.

Devojčica sedam dana bila zaključana bez hrane i vode

Prema informacijama koje posedujemo, tužilaštvo je navelo da je osmogodišnja devojčica čak 7 dana bila zaključana sama u stanu bez osnovnih uslova za život!?

Pašajlić se u slučaju svoje ćerkice tereti za krivično delo Nasilje u porodici. Za ovo delo je zaprećena kazna zatvora od dve do deset godina zatvora.

Podsetimo, za jezivo zlostavljanje devojčice saznalo se nakon što je partnerka Uroša Pašajlića prijavila nasilje koje je trpela. Ona je tada ispričala da zna da optuženi ima ćerku, ali nije bila sigurna gde se dete nalazi.

Pomogla je policijskim službenicima koji su tog 24. marta otvorili vrata stana na Zvezdari i zatekli prizor zbog kojeg su i dugogodišnji profesionalci ostali bez reči - mala devojčica je zatečena u kadi, gladna i vidno neuhranjena.

Teška sudbina devojčice je počela još u porodilištu. Bolnica je alarmirala Centar za socijalni rad jer su posumnjali da roditelji nisu adekvatni staraoci za dete. Devojčica je neko vreme provela u Zvečanskoj, a o njenoj daljoj sudbini se ranije oglasio i Prvi osnovni sud.

Oni su objasnili da je majka deteta delimično lišena roditeljskog prava, kao i da dete nije povereno ocu na samostalno staranje, ali je on ocenom stručnjaka iz "Laze Lazarević" ocenjen kao adekvatan roditelj.

I dok je majka povremeno mogla da viđa dete, ono je sa ocem živelo u neljudskim uslovima, a godinama to niko nije primetio.

Kako se navodi u optužnici, majka osmogodišnjakinje je posumnjala da nešto nije u redu, ali nije ni slutila da je istina toliko mračna.

Viđala dete češće nego što joj je dozvoljeno

Majka zlostavljane devojčice sa Zvezdare je izjavila da je bila sa Pašajlićem u emotivnoj vezi od 2010. godine, a 2015. je rodila ćerku, koja im je odmah oduzeta. Pre nego što su dobili dete, ona je živela sa Pašajlićem oko godinu dana. Nakon što je dete Pašajliću dodeljeno na staranje, odveo ju je kod njega.

- Majka je ispričala da je sa Pašajlićem imala dogovor da viđa dete češće, nego što je to određeno sudskom odlukom (jedan dan nedeljno), a takođe su imali dogovor da dete ne pušta ispred zgrade. Pre nego što ce desio ceo događaj, dugo nije videla dete iz razloga što je okrivljeni uvek govorio da nema vremena, svakog dana ga je zvala telefonom, ali ju je on odbijao, i to tako što kada ga pozove telefonom, on kaže da će je pozvati za pola sata pa to ne učini - navodi se u optužnici.

Kako je ona navela, nije mogla da ode da vidi dete kada Pašajlić nije u stanu, jer nije imala ključ.

Komšije mislile da se Pašajlić odselio, nisu ga videli 10 danaMajka devojčice je u svom iskazu otkrila kako je mesec dana pre rasvetljavanja slučaja razgovarala i sa prvim komšijama Pašajlića.

Ona je ispričala da je razgovarala sa komšijom koji živi preko puta stana u kome je živeo Pašajlić sa ćerkicom, i iz njegove priče je zaključila da se okrivljeni sa detetom odselio, jer joj je komšija rekao da ih nije video 10 dana.

Telefonom je kontaktirala optuženog Uroša Pašajlića i pitala ga da li se odselio sa detetom i da li možda živi kod devojke, a on joj je odgovorio da će pričati kada se budu videli.

Kako je navela, poslednji put su se čuli nekoliko dana pre nego što je dete pronađeno u kadi, ali do susreta sa okrivljenim nije došlo.

Dolazio kod majke deteta da se žali na svoje emotivne probleme

Ono što dodatno šokira u ovom nezapamćenom slučaju, jeste činjenica da je Pašajlić povremeno dolazio kod majke deteta, kako bi se žalio na svoje ljubavne probleme, dok je dete bilo samo i nezbrinuto u zapuštenom i prljavom stanu.

- Pre nešto više od 6 meseci je Uroš poslednji put dolazio kod nje u stan bez deteta i to noću, iz razloga što je imao problema sa svojom devojkom, pa kada se sa njom posvađa, on dođe kod nje. Tada ga je pitala zašto ne može da viđa dete, a viđa se s njim, da bi joj on govorio satima o svojoj devojci, a u vezi deteta joj je samo obećao da će je videti, ali da je trenutno, u "ludilu“ - navodi se u optužnici protiv Pašajlića.

Majka devojčice je pitala Pašajlića o tome sa kime je devojčica kada je on na poslu, a kada bi ga pitala da li detetu nešto treba on se ljutio i "branio" kako on detetu obezbeđuje sve.

- Rekao je da od kada ćerkica ima pet i po godina, kada je postala malo starija, ponekad je ostavi samu na par sati, ali joj prethodno pripremi šta će da jede, i da dete ima sve što joj je potrebno u tom vremenskom periodu, a svaki put kada bi ga pitala da li detetu nešto treba, on ju je iznenađeno gledao i upitao bi je da li stvarno može da pomisli da on nije obezbedio detetu sve što mu treba, a ona mu je verovala jer je mislila da je to i znala je da mu ona šalje novac i stvari za dete - navodi se u optužnici.

Bizarna objašnjenja zbog čega dete nije išlo u predškolsko?!

Majka je ispričala da je dete viđala redovno, sve dok Pašajlić nije stupio u emotivnu vezu sa Ivanom L., kao i da poslednje dve godine ne viđa dete redovno.

Kako je ona otkrila, okrivljeni je imao strah da ga prate radnici Centra za socijalni rad iz razloga što su njih dvoje, po dogovoru, odstupali od modela viđanja u pogledu mesta gde je to viđenje trebalo obaviti.

Kada je okrivljenog upitala zašto devojčica ne ide u predškolsko, odgovorio joj je da će ona biti kod kuće i da ima svoj laptop i nikada joj ništa nije konkretno objasnio, iako je obećavao da će pričati.

Ona je dete videla poslednji put videla šest meseci pre nego što je pronađena u kadi. Kako je rekla, izgledala je normalno za svoj uzrast, nije bila bucmasta, ali je imala izražen stomačić.

Što se tiče motorike i govora seća se da joj je ćerkica zamerila što se ne viđaju češće, tada nije uočila nikakav problem kod nje u govoru, osim što je govorila tiho.

Devojčica je pronađena u veoma lošem zdravstvenom stanju, izgladnela, neuhranjena i dehidrirana. Ona je bila zaključana u toaletu prljavog stana, bez ikakve hrane. I dok je devojčica, koja je za ceo državni sistem postala nevidljiva, bila sama i nezaštićena, njen otac je u drugom stanu držao svoju partnerku Ivanu i tukao ju je.

Kada je uspela da izađe iz stana odmah je otišla u policiju i prijavila nasilnika nakon čega je otkriven slučaj koji je šokirao javnost i ukazao na birokratske crne rupe koje su devojčicu učinile nevidljivom za sistem. Jedno dete nikada nije upisalo školu, što je potvrdilo i Ministarstvo prosvete, to dete nije išlo na sistematske preglede, praktično kao da nije ni postojala.

Pašajlić se osim za nasilje u porodici, tereti i za zlostavljanje svoje partnerke Ivane L., a tužilaštvo je predložilo da ga sud oglasi krivim i osudi ga na jedinstvenu bezuslovnu kaznu zatvora.

Kako naš Zakon ne sabira kazne za više krivičnih dela koja se osumnjičenom stavljaju na teret, te kazna ne može biti maksimalan zbir istih, Pašajliću preti maksimum kazne zatvora od 14 godina i šest meseci.

