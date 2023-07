Odloženo suđenje za ubistvo vođe navijača Zvezde: Osmi put počinje ispočetka, očekuju se iskazi veštaka

Na narednom suđenju iskaze bi trebalo da daju dva svedoka kao i dva veštaka - veštak sudske medicine Dragan Ječmenica i balističar Milan Kunjadić

Suđenje za ubistvo vođe navijača Crvene zvezde Velibora Dunjića ispred splava "Džimis" 2014. godine ponovo je odloženo. Sudski proces će, zbog promene sastava sudskog veća, osmi put da počne ispočetka.

Optuženi Goran Knežević ni ovog puta se nije pojavio na sudu, a njegov branilac je rekao da je izostanak opravdan jer su razlozi zdravstvene prirode - Knežević je rekao da ne može da dođe na sud zbog temperature i bolova u bubrezima.

- On je malo-mslo bolestan. Ako nastavi sa izostancima, zasigurno će biti određeno veštačenje. Primoraćete me da ovaj fini nepritvorski predmet pretvorim u pritvorskom da bismo nešto uradili - rekla je sudija Ana Trifunović.

Ona je dodala da predmet neće biti razdvojen u odnosu na Kneževića jer zbog promene u sastavu sudskog veća proces po osmi put mora da počne ispočetka.

Na narednom suđenju, koje je zakazano za 14. septembar, trebalo bi da govore dva svedoka i dva veštaka - veštak sudske medicine Dragan Ječmenica i balističar Milan Kunjadić.

Brat odbio da govori

Na prethodnom ročištu, održanom 27. maja, kao svedok ostećeni, prisustvovao je i brat ubijenog, Rade Dunjić. On je istakao da ostaje pri svojim ranijim iskazima iz 2. marta 2015. godine i 10. decembra 2018. godine, ali da prvobitno izjašnjavanje želi da izmeni.

- Ne pridružem se krivičnom gonjenju optuženih i ne ističem imovinsko-pravni zahtev - rekao je.

Na pitanje suda koliko je bio blizak sa pokojnim bratom i da li je Velibor Dunjić bio u problemima, odgovorio je da su "bili veoma bliski i da on nije imao problema ni sa kim. Dodao je da, koliko je njemu poznato, Dunjić nije imao oružje. On je odbio da dalje odgovara na pitanja suda kada ga je sudija upitala kakav je bio odnos između Velibora Dunjića i Nine Šobot.

- Ne želim da, iz ličnih razloga, odgovaram na pitanja. Spreman sam da novčano odgovaram - kratko je rekao.

Iako je više puta upozoren da je u obavezi da odgovara na pitanja suda ili će biti novčano kaznjena, brat Velibora Dunjića, rekao je da sud proceni kakva kazna treba da bude.

- Rekao sam sve što sam mislio da treba da kažem - dodao je.

Na pitanje sudije da li je uplašen i da li je pre dolaska na suđenje dobijao pretnje, odgovorio je da nije uplašen i da mu niko nije pretio.

- Da je Vaš iskaz suštinski bitniji, bili biste debelo novčano kažnjeni. Imajući u vidu da je prvookrivljeni i dalje nedostupan sudskim organima, nećemo Vas kazniti. Ako imate probleme, za to postoje institucije kojima treba da se obratite - rekla je sudija.

Svedočio taksista koji je vozio Dunjićevu ranjenu devojku

Taksista Dušan Petković opisao je kako je vozio Ninu Šobotu da joj bude ukazana lekarska pomoć.

- Taksista sam, radim noćnu smenu. To jutro sam došao ispred "Džimisa". Ispred nije bilo automobila, čak ni taksista, što mi je bilo čudno. Video sam dve devojke kako telefoniraju na mostu i očekivao da me pozovu, ali, kada to nisu uradile, krenuo sam napred i tada me je pozvalo dvoje ljudi - ispričao je taksista.

Rekao je da je tada video devojku koja leži na zemlji i da su mu momci koji su ga pozvali rekli da je ranjena i da je preveze u Urgentni centar.

- Stavio sam šatorsko krilo na sedište. Sama je ušla u taksi, na mesto suvozača. Pitao sam gde je ranjena, pokazala je na bilutinu. Pošto je nosila pocepane farmerke, prvo nisam primetio, ali kad mi je pokazala mesto ranjavanja, jasno sam video rupu od metka na farmerkama. Pitao sam da li je još negde ranjena, a ona je pokazala na stomak. Tada sam dao gas, prošao kroz sva crvena svetla. Mislim da sam do Urgentnog centra stigao za pet minuta - dodao je, opisujući kako je vozio Ninu Šobotu, koja je prethodno bila u automobilu sa Veliborom Dunjićem.

Neposredni izvršilac u bekstvu

Na optuženičkoj klupi u ovom postupku su trojica optuženih za pomaganje izvršiocu nakon izvršenog krivičnog dela - Goran Knežević, Miloš Milosavljević i Bojan Starovlah.

Za ubistvo Dunjića i ranjavanje njegove devojke, kao neposredni izvršilac optužen je Vladimir Ðurović, tadašnji pripadnik obezbeđenja splava "Džimis", koji je u bekstvu.

Aleksandar Ðuranović, Marko Gvozdenović, Zoran Vukić i Jelena Krušedolac su, zbog neprijavljivanja krivičnog dela, takođe bili pod istragom tužilaštva, sa kojim su kasnije sklopili sporazume o priznanju krivice.

Krajem 2019. godine, Apelacioni sud u Beogradu pravosnažno je osudio Vuka Musića na 16 meseci zatvora, jer je prikrivanjem tragova pružio pomoć Vladimiru Ðuroviću nakon ubistva. Musić je tokom suđenja priznao izvršenje krivičnog dela u celosti.

On i drugi već osuđeni su Ðuroviću pomogli tako što su uklonili risiver na kojem je, navodno, bio snimak likvidacije zabeležen kamerom splava.

Prema pravosnažnoj presudi Vuku Musiću, Đurović je, napustivši splav, prišao Dunjićevom autu koji se zaustavio ispred splava i kroz otvoren prozor vozačevih vrata iz pištolja iz neposredne blizine ispalio sedam projektila u glavu i telo Dunjića i tako mu naneo smrtonosne povrede pri čemu je usled dejstva dva projektila T. Š. zadobila tešku telesnu povredu.

