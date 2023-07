Ubijena tiktokerka Noa Milivojev (18) bila je na meti brutalnih napada na pomenutoj društvenoj mreži, i to samo zato što je transeksualna.

Ona je, inače, bila veoma aktivna na ovoj platformi, gde je gotovo svakodnevno kačila snimke na kojima je nasmejana i vesela, iako su je neprestano vređali, ponižavali i omalovažavali.

Sada je njena cimerka, sa kojom je mesecima živela u stanu u Beogradu, otkrila nove detalje. Naime, Marija otkriva samo sve o detaljima o poslednjoj noći koju je provela sa Noom.

- Živele smo zajedno u Beogradu, ona je nestala 17. juna, trebalo je da izađemo u gej klub, ona je rekla da ide kod dečka i počela je da plače, počela je da me ljubi, bilo mi je sumnjivo. Ona mi je rekla da idem, ja sam otišla i onda je dva dana nije bilo, a uvek mi se javljala, ja sam joj slala poruke, uvek mi se javljala i ja sam posle dva dana morala da prijavim da je nestala - rekla je Marija i dodala da je ona prijavila Noin nestanak.

- Ja sam zvala policiju da prijavim, pa sam došla do njene mame Bobe, onda mi se žena javila, bila sam juče da dam izjavu i juče su je našli - istakla je ova devojka.

Marija potom dodaje da je Noa već imala probleme sa O. D. tokom veze, te da ju je on psihički i fizički maltretirao.

- On je nju maltretirao, tukao, imali su lošu vezu, bili su skoro 7 meseci. Ljudi stavljaju Kengura, ali nije on, to je haos. Drug i ja smo bili pre dvadesetak dana da saznamo, da vidimo da li će izaći, da ga pitamo, ali od njega ni traga, ni glasa. Borili smo se da saznamo, ali nismo mogli da uđemo. Gazda kafića koji se nalazi pored nam je rekao da ostavimo broj, da bi nam on javio ako se pojavi. Ona se drogirala pre, vukla na nos, bensedine, ona je prestala od kad je počela da se druži sa mnom. On je nju terao na silu da se drogira, ona posle bude nikakva, to je haos bio - ispričala je Marija.

Autor: