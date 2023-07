'BIO JE LJUBOMORAN JER JE NOA POPULARNA NA TIKTOKU' Porodica i prijatelji otkrivaju motiv zločina koji je šokirao sve!

Vest o stravičnom ubistvu Noe Milivojev (18) iz Kovilja uznemirila je i rastužila sve koji su je poznavali, a njena porodica otkriva detalje iz njene veze sa uhapšenim O. D.

Porodica poznate Tiktokerke Noe Milivojev (18) iz Kovilja, koju je, kako se sumnja, brutalno ubio emotivni partner O. D. (33) u svom iznajmljenom stanu u centru Beograda, kaže da Noa nije zaslužila da joj se ovo dogodi, ali i da je ranije trpela psihičko i fizičko nasilje od svog dečka! Kao mogući motiv jezivog zločina, oni navode ljubomoru.

Podsetimo, Noin nestanak prijavljen je 17. juna, a 20 dana kasnije, 7. jula, policija je u stanu njenog momka pronašla njene posmrtne ostatke u plastičnim kutijama, potopljene u kiselinu. Osumnjičeni O.D. je uhapšen i danas bi trebalo da bude saslušan u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.

Strašna tragedija

Sestra i tetka ubijene Noe za Kurir su ispričale da ih je zadesila strašna tragedija, koja nikako nije smela da se dogodi.

- Taj monstrum je Nou opčinio i vladao je njom. Išla je čak peške do njega, samo kad bi je pozvao. Trčala je i bila je jako zaljubljena u njega, toliko da mu je sve verovala - kažu one uglas, u isto vreme i tužne i ljute:

- Iskorišćavao ju je i radio s njom šta je hteo. Naša mala devojčica, slepo mu je verovala. Ubio ju je jer je bio ljubomoran na svaki njen korak.

Kako nam dalje pričaju uplakane rođake, Noini roditelji su neutešni nakon gubitka ćerke. - Ona je bila jedna mila i dobra devojčica, koja nikome ništa nažao nije učinila. Jadni ljudi ne mogu da dođu sebi. Zamislite da neko vam ubije dete? Zlotvor je iskasapio. Živu je seckao na komade. To nije ljudsko biće. Zamislite koliki monstrum morate da budete da biste tako nešto uradili?!

Rođake kažu da je policija 7. jula pozvala Noinog oca i obavestila ga da mu je dete pronađeno mrtvo.

- On i Noina mama, kao i baba i deda, obukli su crninui otišli za Beograd. Treba DNK analiza da se radi. Ne znamo šta da mislimo, kao da sanjamo, i sve se nadamo da je neće identifikovati i da to ipak nije ona, ali nažalost jeste - kaže rođaka.

Osumnjičeni je, prema rečima izvora, odranije poznat kao problematičan, a Nou je, prema svedočenjima njenih bližnjih, tokom veze često tukao i maltretirao.

- Čupao je za kosu, udarao štakama. Dolazila je kući modra i izubijana, ali ga je volela - kaže izvor.

Nije izašla iz stana

Kako su ispričali naši izvori, ali i Noina mama, ona je 17. juna otišla kod svog dečka. - Ušla je u njegov stan, ali nije nikada izašla. Komšije su je videle pre oko dve nedelje, što se poklapa sa danom nestanka. Kako su posvedočili, iz stana O. D. se čula galama, svađa, a Noa je navodno vikala da će polupati sve stanove u zgradi ako joj ne vrati stvari - otkriva naš izvor:

- Komšije su ispričale i da su narednih dana, svakodnevno, viđali O. D., ali ne i njegovu devojku. O. D. su viđali kako nosi crne kese sa ženskom odećom, pa su pomislili da stvari nosi devojci. Komšije su ispričale i da su od 17. juna pa sve do hapšenja viđale komšiju O. D., koji je delovao kao i uvek, sasvim opušteno i rasterećeno.

Naš izvor podseća i da je policija nakon Noinog nestaka obavila razgovor sa O. D., ali da je on tada lagao da njegova devojka nije ni došla kod njega i da ne zna gde je.

- On je tada izjavio da Noa nije dolazila kod njega nekoliko dana jer su u svađi. U tom prvom ispitivanju naveo je i da je znao da nasrne na nju, ali da su to sve bile, navodno, samo ljubavne svađe koje bi oboje ubrzo zaboravili. U tom prvom razgovoru delovao je uverljivo i na sva pitanja inspektora je odgovorio sasvim normalno i bez ustezanja - kaže sagovornik i dodaje da je policija, kako su dani odmicali, dolazila do novih saznanja, te da je O. D. na narednom saslušanju već počeo "da vrda", a izjave su mu postajale kontradiktorne i nelogične.

Vadio se na alkohol i drogu

- Neke od komšija su se u međuvremenu javile policiji, kada su u medijima videli da je Noa nestala. Pritisnut dokazima. O. D. je juče priznao zločin, ali nije umeo da kaže ni kog dana se to dogodilo, ni kako ju je ubio, ali ni motiv. Navodno, rekao je da je bio pod dejstvom droge i alkohola i da mu se razum potpuno pomutio - dodaju izvori Kurira.

Cimerka otkrila Bio je ljubomoran zbog klipova na Tiktoku! Nakon Noine smrti oglasila se i njena cimerka Marija, koja je rekla da je noć pre Noinog nestanka provela sa njom, kao i da joj je delovalo da je Noa predosećala smrt. - Te večri trebale smo da izađemo u klub, ali je ona rekla da ide kod dečka i počela je da plače i da me ljubi, što mi je bilo veoma čudno. Rekla mi je da idem, a ona je otišla. Inače, ona je osoba koja se uvek javljala, slala sam joj poruke, ali pošto nije odgovarala, prijavila sam nestanak - ispričala je cimerka. Ona je navela da je znala da Noa i osumnjičeni imaju probleme u vezi, te da ju je psihički i fizički maltretirao. - On je nju maltretirao, tukao, imali su lošu vezu i bili su skoro sedam meseci u vezi. Verovatno ju je ubio zbog ljubomore i brojnih ružnih komentara nakon što je ona snimila eksplicitne snimke sa Tiktokerom Kengurom. - O. D. je bio dosta ljubomoran zbog klipova na Tiktoku, maltretiranje je tu bilo, ona je bila dosta poznata na Tiktoku, mi kad izađemo svi je prepoznaju, pričali su o njoj, ja sam je uvek branila. Ona je meni rekla: "Marija, moj dečko je jako ljubomoran", stezao je, maltretirao i psihički i fizički - dodala je.

Meštani Kovilja Iz Beograda je dolazila pretučena Meštani Kovilja navode da je ubijena Noa od uvek bila ekcentrična i da nije marila zbog toga što je drugi odbacuju. - Često je bila na meti napada, maltretiranja i zlostavljanja. Nisu je štedeli. Završila je i školu neku, ali ponelo ju je sve to u šta je verovala. Kažu da joj je taj čovek svašta radio, a ona je njega gledala kao u Boga. Pričaju da nisu bili dugo u vezi, nikad nije dolazio ovde i porodica kaže da ga ne poznaje, jer ona, nije puno pričala o njemu. Noa je znala da dođe pretučena kući posle nekoliko dana provedenih u Beogradu, verovatno ju je taj partner tukao i drogirao, pa kad je iskoristi onda je pošalje kući kod svojih - pričaju potreseni meštani.

Komšije uhapšenog muškarca Uvek je delovao kao psihopata, iz stana se čula buka! Stanari zgrade u centru Beograda, u kojoj se dogodio zločin, kažu da je osumnjičeni delovao kao psihopata i da su kod njega dolazili veoma čudni ljudi. - Nju smo zapazili više puta, jer je uglavnom istrčavala iz zgrade ili je dolazila kasno. Jednom je dugo stajala na vratima i lupala da joj otvori, a na butinama i rukama je imala posekotine. O. D. je stalno nešto donosio i iznosio iz stana, ali niko od nas nije obraćao pažnju na njega, jer nam nije smetao - kaže komšinica i dodaje da oni nisu osećali nikakav neprijatni miris. - Pošto se zločin dogodio, kako smo čuli, još pre skoro dve nedelje, a napolju je toplo, moralo bi da se oseća da telo truli. Međutim ovde to nije bio slučaj, pa mislimo da je on zbog toga potopio telo u kiselinu i da zato ništa nije smrdelo. Neke komšije su prekjuče videle kako policija iz stana iznosi plastične kutije sa nekom tečnošću, u kojoj je nešto plutalo, kao i kesu iz koje su virile roze kikice - kaže zaprepašćena komšinica i dodaje da su pojedine komšije ranije više puta prijavljivale buku iz stana O. D. - Uvek su neke ženske stvari bile razbacane po stanu ili zgradi. Često smo te stvari viđali i u kontejneru. Sigurno kad se posvađaju, on joj pobaca stvari - dodaju naši sagovornici.

Majka očajna Umrla je u najtežim mukama, tražimo smrtnu kaznu! Noina majka oglasila se na društvenim mrežama gde je navela da je veoma tužna zbog smrti svoje ćerke. - Ovo je veliki užas za sve nas i svi smo veoma utučeni. Naša Noa je umrla u najtežim mukama, a pravi razlog ubistva i dalje nije poznat. Očekujemo da ubica dobije najstrožu kaznu i apelujemo na državne organe za ponovno uvođenje smrtne kazne - navela je ona.

Autor: