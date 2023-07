PROGOVORIO NAJBOLJI DRUG UBIJENE NOE: 'Bila je srećna sa dečkom, jedva je čekala da ga vidi'

Danijel Jaćimović, najbolji drug Noe Milivojev (18)n svirepo ubijene od strane dečka O. D. govorio je o ovom događaju.

Ona je nestala 17 .juna, a njeno telo u neprepoznatljivom stanju nađeo je u četvrtak u dvorišnom stanu, odnosno, u kupatilu kuće u samom centru Beograda.

Kao osumnjičeni za zločin uhapšen je O. D. (33) koji je priznao šta je učinio.

Sada je Danijel govorio o Noinom životu sa njenim dečkom, koji je bio njena prva velika ljubav.

- Nije pokazivao znake da je nasilan. Svaki put je bila srećna, kad je govorila sa njim, jedva če čekala da ga vidi. Pošalje poruku da dođe, ona odmah dođe, tolika je zaljubljenost bila, bila je spremna na sve. on joj je bio prva velika ljubav - istakao je Jaćimović.Danijel se osvrnuo i na ispovest Noine cimerke Marije.

- Njena cimerka je izjavila da je Ognjen video onaj gnusni snimak na TikTok-u i da je zbog toga on nju ubio, da bi ispao mačo u društvu. Ona misli da ga je društvo osuđivalo zbog toga. Oni su znali da su oni bili zajedno, pomirili su se sa tim, ali sigurno je nisu dočekali raširenih ruku. Taj snimak se pojavio malo pre njenog ubistva. Taj momak ju je maltretirao isto. Njena cimerka je izjavila da je Noa koristila narkotike, ona to nikada nije radila u našem društvu. Ona, drug i ja smo bili ta trojka, ta ekipa. On želi da ostane anoniman, ali je stvarno mnogo učinio za nju. Pomogao joj je da se smesti - dodao je Danijel.

- Ona je i ranije odlazila, ali se nikad nije dešavalo da se ne javi. Njoj je trebala pomoć, trebao joj je neko. 17. je poslednji put viđena. On je dva dana nakon njenog nestanka njenoj tetki napisao poruku da ga ne uznemirava i tužio je. To govori o tome kakva je to osoba - istakao je on.

Kako je istakao, Noa je i ranije trpela nasilje, čak i unutar LGBT+ zajednice.

- Mi smo mnogo voleli da se družimo, da putujemo zajedno, hteli smo da idemo na more, da živimo zajedno. Ja sam našao stan, imao sam plan da je odvojim od njega i da stane na noge. Ona nije zaslužila to. Taj monstrum joj je odsekao krila. Ona nije trpela nasilja samo od nepoznatih ljudi, već i unutar LGBT zajednice, koja je trebalo da je štiti. Iznosili su razne tračeve o njoj. U jednom klubu su je tukle dve transrodne žene, skidale periku, cepale odeću. Život nije bio blagonaklon prema njoj. Ja je znam dve godine, prošle je kroz razne faze. Tranzicija je pročela pre godinu, godinu i po dana, a hormone je pila poslednjih nekoliko meseci, to je uvod u operaciju. Promenila je dokumenta, ime, podršku porodice - rekao je Danijel.