'Nakon nestanka UBICA JE TIKTOKERKINOJ TETKI POSLAO SRAMNU PORUKU' Otkriveni svi detalji veze koja je Nou odvela u smrt

- Nijedno živo biće nije zaslužilo tako nešto, a kamoli Noa. Bila je pozitivna, volela je život. Ona je trpela uvrede, nasilje na društvenim mrežama, nasilje na ulici, jer je bila drugačija. Ona se borila osmehom i nije dozvoljavala da je ništa slomi - ovim rečima je Danijel Jaćimović, drug svirepo u bijene Noe Milivojev (18), koja je u četvrtak popodne pronađena mrtva u stanu u centru Beograda, započeo svoju bolnu ispovest i otkrio detalje kobne veze svoje drugarice sa muškarcem koji je osumnjičen za njeno ubistvo.

Trpela je nasilje na društvenim mrežama i ulici

- Prvo ću početi sa tim da ni jedno živo biće nije zaslužilo tako nešto, a kamoli ona. Ona je bila osoba koja je bila pozitivna, volela je život. Trpela je uvrede, nasilje na društvenim mrežama, na ulici, zbog toga što je bila drugačija i što je bila svoja - rekao je prijatelj monstruozno ubijene Noe Milivojev (18) i dodao:

Ona se uvek borila sa osmehom i sa tom pozitivnom energijom, koja je prosto izlazila iz nje u tom trenutku. Nije dozvoljavala ništa da je slomi. Ja sam se uvek divio njenoj snazi, jer ja kada dobijem neki negativan komentar mene to pogodi, rasplačem se ili mi ne bude dobro, a ona je prosto širila tu energiju i jednostavno nije je to zanimalo

Kako je dalje objasnio u razgovoru za Informer, on je Nou poznavao dve godine, a u jednom trenutku je upoznao i njenog momka.

- Noa i ja se znamo dve godine, a upoznao sam i njenog dečka. Oni su se upoznali preko aplikacije za upoznavanje. U početku je njihov odnos delovao idilično, nisu imali svađe, rasprave, ona je bila zaljubljena u njega do ušiju. Pričala je sve najbolje o njemu i bio sam srećan zbog nje, mislio sam da je pronašla sreću - rekao je Danijel kroz suze.

Na pitanje koliko je idila između svirepo ubijene Noe i njenog momka trajala rekao je:

"Zbog njega se samopovređivala"

- Trajala možda mesec dana ili dva. On je već tada pokazivao znakove agresije i nasilja prema njoj. Vređao ju je, šikanirao, čupao je za kosu, udarao, tukao. Ona se se zbog njega čak i samopovređivala. Poslednjih mesec dana njihove veze je sve kulminiralo. Jednostavno smo joj svi govorili da on nije za nju - objasnio je on.

U daljem razgovoru, Danijel je rekao da su svi pokušali da pomognu Noi, ali bi se ona svaki put vratila svom momku.

- Svi smo pokušali da joj pomognemo, ali ona se vraćala. Bila je u Novom Sadu kod njenih, i kada je dobijala poruke od njega-ubice, ona bi istog momenta otišla tamo. Bila je spremna čak i peške da ode do njegovog stana. Toliko je bila zaljubljena, on je nju vešto izmanipulisao. Što je najgore od svega, ona je znala da ta veza nema budućnost, da on nije za nju, ali je svejedno otišla tamo - objasnio je drhtavim glasom.

Kako je dalje rekao, majka ubijene Noe nije podržavala vezu svoje ćerke i njenog momka.

- Njena mama nije podržavala to, ne samo zbog razlike u godinama, nego i zbog toga što je on jedna psihički nestabilna osoba, narkoman, osoba koja uživa u opojnim drogama. On je osoba koja je alkoholičar. Prosto osoba koja u tim trenucima ne zna šta radi. Naravno ne postoji opravdanje za to što je uradio, ali meni ništa ne može da vrati moju drugaricu.

"Sve je moglo biti sprečeno"

- Moglo je sve biti sprečeno, da smo više bili uz nju na neki način. Da smo je više čuvali od njega, da smo joj zabranjivali da se viđa sa njim. Mislim da sam ja mogao da budem više uz nju. Sve bih dao da sam bio tu i da sam mogao da je zagrlim. Znam da zvuči ovo surovo, ali više bih voleo da sam ja na njenom mestu nego ona, zato što ona to stvarno nije zaslužila. Ona ni jednog mrava ne bi zgazila. To je bila takva jedna osoba, koja prosto kada vidi da ti nije dobro i da imaš problem, uvek bih ti pomogla, ali prosto ona nije uspela sebi da pomogne i to je koštalo života - rekao je on za Informer.

Na pitanje da li se obratila institucijama ili policiji zbog problema sa kojima se borila prijatelj ubijene Noe je rekao:

- Ne nažalost, nije se nikome obraćala, ali svi su bili zabrinuti za njeno stanje. Govorila je da proživljava probleme u vezi, međutim uvek je imala nadu da će se on promeniti, jer je on nekako manipulisao njome. On je nju tukao, maltretirao, pa bi joj se onda iskupio na neki način. Pružao bi joj pažnju ili bi joj kupio poklon - objasnio je prijatelj Noe Milivojev.

"Upoznao sam ga, delovao je normalno"

Kako je Danijel dalje objasnio, on nije imao komunikaciju sa ubicom, ali ga je jednom video.

- On ne može samostalno da hoda, ide pomoću štaka. Imao je saobraćajnu nesreću zbog čega prosto nije u mogućnosti da hoda. Tada sam ga upoznao i delovao mi je normalno, nisam video nikakve znake da je nasilan. Ja sam mislio da je ona u tom trenutku kada sam ga upoznao stvarno srećna sa njim. I ona tada zaista jeste bila, dok je govorila sa njim imala je osmeh od uva do uva, jedva je čekala da ga vidi.

Na kraju razgovora, Danijel Jaćimović, prijatelj brutalno ubijene trans devojke, potvrdio je da je ona poslednji put viđena 17. juna, kao i da je njen momak poslao poruku njenoj tetki samo dva dana nakon što je nestanak bio prijavljen.

- On je dva dana nakon njenog nestanka napisao njenoj tetki poruku: "Nemojte da me uznemiravate", i tužio je. Tako da, to vam sve govori o kakvoj osobi je reč - objasnio je.

