IPAK SAM JA NJU VOLEO, NISAM MOGAO DA JOJ UNIŠTIM LICE: Istražitelji zanemeli pred ŠOK IZJAVOM Noinog ubice

Muškarac O. D. (33) najverovatnije je zadavio svoju devojku Nou Milivojev (18), nakon što su se posvađali, pa je njeno telo rasparčao nožem i rasporedio ga u četiri posude sa hemikalijama, koje su uništile tkivo i kosti!

Prema rečima izvora, istražitelji još uvek nisu sa sigurnošću utvrdili kog dana se zločin tačno dogodio.

- Ono što je posebno strašno u ovom slučaju, jeste to što je O. D. na ovaj način želeo da uklonu tragove svog zločina. Uništio je gotovo sve delove tela, ali ne i glavu. Kako je, navodno, sam rekao zaprepašćenim istražiteljima, "glavu nije istopio u kiselini, jer je voleo Nou". "Ipak sam ja nju voleo, nisam mogao da joj uništim lice", navodno je izgovorio dok su istražitelji vršili pretres njegovog stana nakon što je priznao zbistvo - kaže naš izvor.

O. D. juče je saslušan u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu, gde je odlučio da se brani ćutanjem, iako je prethodno u policiji priznao sve i rekao da ne zna kada i kako je ubio svoju partnerku, jer je "bio pod dejstvom droge i alkohola". Tužilaštvo je sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu predložilo da O. D. odredi pritvor da ne bi uticao na svedoke, da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu i zbog uznemirenja javnosti. Sud je prihvatio predlog i osumnjičenom je određen jednomesečni pritvor.

- Prema naredbi o sprovođenju istrage, sumnja se da je neutvrđenog dana, u periodu od 17. juna do 6. jula, u stanu u kojem prijavljeno stanuje u centru Beograda, na svirep i podmukao način O. D. ubio oštećenu N. M. To je uradio tako što je, kako se sumnja, kada je N. M, sa kojom je bio u emitivnoj vezi, došla kod njega u stan, osumnjičeni ušao sa njom u verbalni i fizički sukob, te ju je najverovatnije zadavio i uz pomoć, najverovatnije noža, isekao telo na više delova - navodi se u saopštenju tužilaštva.

Kako su dalje naveli, Noine delove tela rasporedio je u čak četiri posude.

- Potom je te delove tela rasporedio u veću PVC kutiju, manje PVC bure, jedan manji balon za vodu i jednu PVC kantu u koje je sipao za sada nepoznatu hemikaliju, kako bi hemijskim putem razložio sve delove tela pokojne, odnosno svo njeno tkivo i kosti i na taj način lakše se oslobodio tela i sakrio sve tragove - naveli su iz beogradskog Višeg javnog tužilaštva.

Motiv ljubomora

Sumnja se da je motiv zločina ljubomora, a kako su ispričali rođaci i prijatelji ubijene Noe, O. D. je i ranije bio nasilan prema njoj, tukao ju je i svađali su se često.

Porodica Milivojev u Kovilju sprema sahranu, koja će prema rečima rođaka, biti organizovana tek od ponedeljka. - Roditelji su išli na prepoznavanje tela, ali još uvek im nisu rekli kada će moći da preuzmu posmrtne ostatke - kažu iz porodice.

Osumnjičeni je IT stručnjak

Osumnjičeni O. D. (33) po zanimanju je IT stručnjak i bio je vlasnik čak tri firme za programiranje. - Završio je za elektrotehničara telekomunikacija. Ima vrlo dobra primanja s obzirom na to da drži firme za programiranje. Kreirao je sajtove i prodavao internet domene - kaže naš izvor. O. D., kako smo ranije pisali, pre nekoliko godina imao je saobraćajnu nesreću u kojoj su mu teško povređene noge i zbog toga koristi štaku. - On je pre nekoliko godina imao saobraćajnu nezgodu, prevrnuo se traktor u šumi i povredio ga. Nikada se nije u potpunosti oporavio. Mišići na nogama su mu atrofirali zbog čega je morao da hoda uz pomoć štaka, a verovatno je zato i odabrao da se bavi poslom koji može da radi od kuće - kazao je naš izvor. Stanari višespratnice u centru Beograda gde se dogodilo jezivo ubistvo naveli su da je osumnjičeni uvek bio čudan. - Delovao je kao psihopata i često dezorjentisano i pogubljeno - rekli su oni.