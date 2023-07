ZLOČIN KOJI JE ŠOKIRAO SRBIJU: Dragan ubio majku i oca, pa delove tela bacio u kontejner - uskoro izlazi na slobodu?

Srbiju je u martu 2006. godine potresao strašan zločin, kada je student Ekonomskog fakulteta Dragan Janković (27) udarcima francuskim ključem usmrtio svoje roditelje, Mariju (59) i Dušana (65), u njihovom domu na Bulevaru oslobođenja u Novom Sadu, a onda ih u kupatilu testerom, sekirom i nožem isekao na komade, spakovao u kese i pobacao po kontejnerima.

Uskoro bi se ovaj svirep ubica mogao naći na slobodi, jer je Dragan osuđen na 20 godina zatvora, a do isteka pune zatvorske kazne ostalo mu je još samo tri godine.

On danas ima 44 godine.

Janković je tokom suđenja naveo da su ga roditelji od detinjstva maltretirali i da je njegov život bio pakao, a u vreme ubistva imao je 27 godina.

On je prvo bio osuđen na 30 godina zatvora, ali su njegovi branioci uložili žalbu na takvu odluku Okružnog suda u Novom Sadu. Zatim je Vrhovni sud Srbije smanjio kaznu na 20 godina.

Presudom mu je određena i mera obaveznog psihijatrijskog lečenja i čuvanja u specijalizovanoj zdravstvenoj ustanovi, a psihijatrijskim veštačenjem je utvrđeno da Janković ima trajni šizofreni poremećaj ličnosti.

- Osećao sam da me otac mrzi, zbog čega sam bio besan na njega. Roditeljima najviše zameram što mi nisu dozvolili da upišem Fakultet za geodeziju u Beogradu, već su insistirali da upišem Ekonomski u Subotici. Lagao sam ih da treba da branim diplomski rad iako sam položio samo dva ispita - pričao je okrivljeni.

Kako su komšije ranije govorile za medije, sin jedinac je svako telo isekao na devet delova, a potom spakovao u više crnih kesa za smeće i bacao na razne lokacije.

Još jedna od izjava Jovanovića koju je izneo dok se branio izazvala je jezu.

- Majka je sedela u sobi i gledala film. Privukla me je jedna akciona scena i prišao sam joj. Uopšte se ne sećam kako se u mojoj ruci našao francuski ključ. Tada se desilo to udaranje. Oca sam udario u hodniku. Dalje nemam osećaj da sam to uradio i zato ne mogu da se osećam krivim i odgovornim. Nakon ubistva sam mislio da su oni i dalje živi, samo da ih ja ne vidim - izjavio je.

Podsetimo, Dragan Janković je 2. marta 2006. otišao u policijsku i prijavio nestanak roditelja. Istovremeno, radnici "Gradske čistoće" su u Ulici Branimira Ćosića, prazneći kontejner, našli ljudsku nogu.

