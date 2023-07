OGNJENOVA PRETRAGA NA INTERNETU LEDI KRV U ŽILAMA! Ubica Noe raskomadao tiktokerku kopirajući Brajana Volša?!

Ognjen D. (33), koji je u svom stanu u Beogradu zadavio tiktokerku Nou Milivojev (18), a potom raskomadao njeno telo i delove stavio u kiselinu, kopirao je američkog ubicu Brajana Volša, koji je 1. januara u Kohasetu kod Bostona gotovo na isti način ubio Beograđanku Anu Volš (37)!

Istražitelji su do ovih zastrašujućih saznanja došli nakon što su u Ognjenovom telefonu i kompjuteru otkrili šta je on pretraživao na internetu, piše Informer.

Kako je rekao izvor Informera iz istrage, policija je u četvrtak nakon hapšenja Ognjena D. iz njegovog stana, koji se nalazi u Ulici cara Lazara u centru Beograda, na veštačenje odnela njegov kompjuter i mobilni telefon.

- Istražitelji su se šokirali kada su otkrili da je osumnjičeni danima na internetu čitao tekstove o Brajanu Volšu, koji je u Americi ubio suprugu Anu. Međutim, to donekle ne bi ni bilo čudno da Ognjen na kompjuteru i telefonu doslovce nije pretraživao sve pojmove koje je tražio i Volš nakon zločina - rekao je naš izvor iz istrage i dodao:

- Ognjen je, kao i Volš, na Guglu tražio "Koji je najbolji način za odlaganje tela", "Šta se dešava kada delove tela stavite u amonijak", "Možete li biti optuženi za ubistvo bez leša?", "Koliko dugo treba vremena da telo počne da se oseća?", "Deset načina za odlaganje leša", "Može li se utvrditi čiji je leš na delimičnim ostacima?", "Koliko je potrebno telu da se raspadne"...

Osim toga, obojica su, kako je istraga utvrdila, raskomadali svoje žrtve i na sličan način uništili tragove zločina.

- Brajan je u podrumu svoje kuće testerom i noževima isekao na komade Anino telo, a zatim je ostatke leša razbacao po deponijama u okolini Kohaseta. Ognjen je, takođe, raskomadao Nou Milivojev. Delove njenog tela je potopio u kiselinu, a veruje se da je i neke bacio u đubre, budući da su njegove komšije rekle da je on danima iz stana iznosio crne kese za smeće - objasnio je Informerov sagovornik.

Inače, Ognjen D. je u subotu saslušan u Višem beogradskom tužilaštvu. On se prilikom ispitivanja sve vreme osvrtao oko sebe i izgledao unezvereno. Osumnjičeni je dao svoje lične podatke i onda je iskoristio zakonsko pravo i branio se ćutanjem. Nakon toga, njemu je sudija za prethodni postupak odredio pritvor do 30 dana.

Svađa, pa ubistvo

Ognjen se tereti da je u periodu od 17. juna do 6. jula, u stanu u kojem prijavljeno stanuje u centru Beograda, na svirep i podmukao način ubio Nou Milivojev, transrodnu osobu koja se ranije zvala Đorđe Milivojev.

- Oni su se prvo posvađali u stanu, nakon čega je osumnjičeni produžnim kablom udavio Nou, a zatim je isekao na više delova. Potom je te ostatke tela rasporedio u veću PVC kutiju, manje bure, jedan manji balon za vodu i jednu PVC kantu, u koju je nakon toga sipao kiselinu kako bi uništio tragove ubistva - saopštilo je tužilaštvo.

Telo Ane Volš policija nije pronašala

Ani Volš se izgubio svaki trag u noći između 31. decembra i 1. januara. Njen suprug Brajan Volš prijavio je njen nestanak tri dana kasnije. Istragom je utvrđeno da je on opstruisao istragu, a u podrumu kuće u Kohasetu pronađeni su tragovi krvi i krvav nož. Takođe, na smetlištu su otkrivene krvave krpe i tepih, međutim telo nikada nije pronađeno. Brajan Volš se izjasnio da nije kriv po svim optužbama u vezi sa smrću svoje supruge. On je verovao da ga Ana vara sa drugim muškarcem u Vašingtonu, pa je to bio jedan od motiva ubistva. Volš je u zatvoru bez mogućstva plaćanja kaucije.

Njegovo naredno pojavljivanje pred sudom zakazano je za 23. avgust i 2. novembar.