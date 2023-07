LEPA GABRIJELA SE NAŠLA USLED KVAVOG METEŽA U BRAZILU: Nije joj bilo spasa- nakon udarca NIJE MOGLA ni da ustane

Jedna devojka preminula je od srčanog udara nakon što je pogođena staklenom flašom tokom tuče navijača ispred stadiona u Brazilu!

Gabrijela Aneli (23) doživela je u ponedeljak dva srčana udara u bolnici u Sao Paulu. Aneli je bila u redu za ulazak kad su se navijači njenog voljenog kluba Palmeirasa sukobili sa pristalicama Flamenga u subotu uveče. Tada je Leonardo Santjago (26) bacio flašu koja je devojku udarila u vrat.

Anelin brat, Felipe Aneli, bio je među mnogim članovima porodice koji su objavili vest o njenoj tragičnoj smrti.

- Postoje stvari koje se dešavaju izvan naših granica razumevanja. Znam koliko si se borila svake sekunde i zaista si uvek bila ratnik. Potraži nas sa neba i zaštiti našu porodicu - napisao je brat.

Aneli je hitno prevezena u bolnicu u Sao Paulu gde je u subotu uveče podvrgnuta hitnoj operaciji.

- Samo želim da pravda bude zadovoljena. Čovek sa imalo mozga u glavi ne bi uradio tako nešto. Bol porodice je nemerljiv. Ne možete verovati da postoji toliko zla na ovom svetu, a pravda je toliko manjkava u Brazilu. Naša porodica ne zaslužuje da prolazi kroz ovakvu žalost - napisala je rođaka Marijana Aneli na društvenim mrežama.

Aneli je bila dugogodišnja navijačica Palmeirasa i odrasla je na utakmicama sa roditeljima. Imale je velike zdravstvene probleme kao devojčica i bila podvrgnuta operaciji srca i bubrega.

Video of Gabriela Anelli after receiving a bottle at the Allianz park stadium. pic.twitter.com/iEYnJxnzse