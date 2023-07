NOA JE UBIJENA ZBOG SNIMKA SA TIK-TOKA? Njena cimerka otkrila šta je prethodilo jezivom zločinu, ali i MOGUĆI MOTIV ZLOČINA

Ana Marija Pavlović, cimerka Noe Milivojev (18) prisustvovala je sahrani svoje prijateljice u Kovilju. Skrhana bolom, ispričala je detalje veze trans devojke i ubice i otkrila da bi snimak koji se pojavio na tik-toku mogao da bude motiv za strašnog zločina.

- Ona meni nije pričala da ju je on maltretirao nego da ju je terao da se drogira i slične gluposti koje uopšte nisu bile za nju - započela je ona ispovest.

Ona je rekla za medije da je poslednji put Nou videla 17. juna.

- Ja sam se spremala za izlazak u klub, a ona je otišla kod dečka. Ona se meni uvek javljala da joj otključam vrata 20 minuta pre nego što se vrati od dečka. Međutim, nje dva dana nije bilo i ja sam morala da prijavim nestanak policiji - prisetila se ona.

Ana Marija navodi da je u međuvremenu pisala Noi, međutim odgovora nije bilo.

- Pisala sam i njoj i njenoj mami. Njena mama je prijavila nestanak u Novom Sadu i tako je krenula potraga. Kada su je pronašli bila sam u šoku. Prvo sam čula da je obešena kablom, pa tek onda sekao na komade - navodi ona.

Kako dalje objašnjava, Noa njoj nikada nije pričala da ju je Ognjen fizički zlostavljao niti joj je pokazivala poruke koje joj je slao.

- Oni su se upoznali na jednoj mreži za upoznavanje, a ne na Tik Toku - rekla je ona.

Mogući motiv ubistva

Ana Marija je istakla da je Nou do ubistva "izgleda doveo Kengur", odnosno mladić koji je na društvene mreže pustio eksplicitni snimak na kojem su njih dvoje.

- Činjenica je da je Ognjen bio ljubomoran, iz ljubomore je to uradio jer je video snimak na Tik Toku, šta je u radila sa Kengurom. To je jedino što znam. Znala sam da je ona otišla kod Kengura, ona mi je to rekla. Ja sam mislila da je Kengur okej, a kada sam videla taj lajv, nije mi bilo dobro. Između Ognjena i nje je bilo sve okej par dana, a posle, evo šta se dogodilo - rekla je ona.

Na pitanje po čemu će pamtiti Nou, Ana Marija je sa suzama u očima kratko poručila: "Po duši".

- Ognjena nisam upoznala, ne bih ni htela nikad da ga upoznam. Tačno se vidi po slikama da je ubica. Ona je bila ludo zaljubljena, nikoga od nas nije htela da upozna sa njim - rekla je ona.

Ana Marija je istakla da se Noa, dok je živela sa njom, uopšte nije drogirala.

- Kad je išla kod njega, ona je svaki dan dolazila nadrogirana. Kad živela sa mnom bila je normalna, kad je dolazila od njega, bila je sva nikakva - rekla je ona.

Podsetimo, Noa Milivojev nestala je pre 20 dana kada se uputila ka dečku, a njeno raskomadano telo pronađeno je danas u stanu u centru Beograda.

Potraga za njom trajala je od 17. juna. Noina majka je sve vreme pokušavala da pronađe svoje dete, koje joj je pre samo nestanka rekla da ide kod dečka u Beograd. Od tada joj se gubio svaki trag, a porodica je bila veoma zabrinuta jer nisu imali nijedan trag gde bi mogla da bude.

Prema nezvaničnim saznanjima delovi njenog tela pronađeni su u kantama i kesama, a na licu mesta je pet patrola policije.

Ubica je odmah uhapšen i sve je priznao, međutim ubrzo je promenio odbranu i naveo da se ne seća ni kada, ni kako je ubio Nou. U tužilaštvu se branio ćutanjem.

Prema rečima komšinice ubice, on je važio za problematičnog mladića, a često ga je viđala sa različitim devojkama. Takođe, ona dodaje i da je Nou videla pre dve nedelje.

